«Тяжелое поражение для нас»: главный тренер «Локомотива» объяснил проигрыш в матче с «Динамо»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении в игре с «Динамо». Вечером 25 декабря железнодорожники уступили московской команде со счетом 0:2 на домашнем льду.
«Тяжелое поражение для нас. Хорошая игра была. Создали достаточно много хороших моментов в атаке, в обороне. Скажу, что не так много позволили сопернику. Играли хороший матч, но не повезло с отскоком от нашей клюшки. Зашел гол, и это стало результатом игры», — рассказал Боб Хартли.
Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Вячеслав Козлов тоже поделился своим мнением об игре.
«Хороший матч получился. В первом периоде могли забить и мы и соперник. Второй период, это „Локомотив“ постоянно запирал нас в нашей зоне. Но мы отоборонялись. В третьем периоде игра шла до гола. Нам повезло. Антон Слепышев бросил, забил гол. Ну, со вторым голом, все видели, что в большинстве пытались поменять вратаря, и неудачно. Ребята хорошо восприняли мои просьбы, мы проиграли в Минске 1:7, неудачный матч у нас был. Ну, и после такого, я думаю, ключевой момент был сегодня, когда мы выстояли в меньшинстве в третьем периоде. Поэтому, всех с победой», — рассказал Вячеслав Козлов.
Ранее «Локомотив» обыграл «Адмирал» во время домашнего матча в Ярославле 23 декабря. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.