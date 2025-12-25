«Тяжелое поражение для нас»: главный тренер «Локомотива» объяснил проигрыш в матче с «Динамо»

«Тяжелое поражение для нас. Хорошая игра была. Создали достаточно много хороших моментов в атаке, в обороне. Скажу, что не так много позволили сопернику. Играли хороший матч, но не повезло с отскоком от нашей клюшки. Зашел гол, и это стало результатом игры», — рассказал Боб Хартли.

«Хороший матч получился. В первом периоде могли забить и мы и соперник. Второй период, это „Локомотив“ постоянно запирал нас в нашей зоне. Но мы отоборонялись. В третьем периоде игра шла до гола. Нам повезло. Антон Слепышев бросил, забил гол. Ну, со вторым голом, все видели, что в большинстве пытались поменять вратаря, и неудачно. Ребята хорошо восприняли мои просьбы, мы проиграли в Минске 1:7, неудачный матч у нас был. Ну, и после такого, я думаю, ключевой момент был сегодня, когда мы выстояли в меньшинстве в третьем периоде. Поэтому, всех с победой», — рассказал Вячеслав Козлов.