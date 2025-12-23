НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Наставник «Адмирала» — об игре с «Локомотивом»: «Наши ошибки привели к голам»

Наставник «Адмирала» — об игре с «Локомотивом»: «Наши ошибки привели к голам»

Публикуем разбор матча

«Локомотив» обыграл «Адмирала» на домашнем матче | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» обыграл «Адмирала» на домашнем матче | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» обыграл «Адмирала» на домашнем матче

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

ХК «Локомотив» обыграл ХК «Адмирал» во время домашнего матча в Ярославле 23 декабря. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

И.о. главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин признался, игра была неплохой, а также объяснил, что привело к поражению.

«Дали шанс [„Локомотиву“], наши невынужденные ошибки привели к голам. Мы, в свою очередь, не смогли дожать. Опять та же история, как и в предыдущих матчах — игра есть, но нет результата. Если мы будем в этом направлении работать, придёт и результат. Сегодня нужно было дотерпеть, понимали, что соперник — одна из лучших команд в борьбе», — сообщил Ильнур на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал победу важной для команды. По его словам, в первом и во втором периодах игроки упустили инициативу.

«В третьем периоде мы увидели хоккей „Локомотива“, добавили в скорости, играли в атаке. Рад за Никиту Черепанова, который забил победный гол. Также отмечу Алексея Мельничука. Он давно не играл, но здорово работал на тренировках и провел хороший матч», — добавил Боб Хартли.

По данным на 23 декабря, «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции. Следующий матч (6+) пройдет в четверг, 25 декабря. «Локомотив» сыграет дома против московского «Динамо».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
1
Гость
45 минут
Спорт, это ошибки. Выигрывает тот, кто меньше ошибается.
Гость
