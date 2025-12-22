Футболист так радовался голу, что чуть не сломал шею. Теперь ему сочувствует весь мир

Кадр, на который больно смотреть Источник: фрагмент трансляции матча

21 декабря на матче Кубка африканских наций случился крайне болезненный казус. Футболист Патсон Дака (нападающий «Лестер Сити») забил гол и чуть не свернул шею от радости.

Он забил в добавленное время, тем самым обеспечив сборной Замбии ничью 1:1. Играли против Мали в первом матче Кубка. Патсону Дака 27 лет, это стал его 22-й гол за сборную.

Источник: фрагмент трансляции матча

Забил Патсон красиво — головой. На радостях он решил крутануть сальто. К сожалению, у него подвернулась рука и он упал на шею, едва ее не свернув.

Источник: видеофрагмент трансляции матча

Кадры с неудачным сальто облетели весь мир. Тысячи фанатов кинулись сочувствовать спортсмену. Впрочем, их можно успокоить: обошлось без серьезных травм.

«Теперь Дака получит возможность отточить свое акробатическое мастерство, когда сборная Замбии проведет свой следующий матч в пятницу против Коморских островов», — пишут наши коллеги из «Фонтанки».