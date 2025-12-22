НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Футболист так радовался голу, что чуть не сломал шею. Теперь ему сочувствует весь мир

Футболист так радовался голу, что чуть не сломал шею. Теперь ему сочувствует весь мир

Спортсмен неудачно крутанул сальто

269
Кадр, на который больно смотреть | Источник: фрагмент трансляции матчаКадр, на который больно смотреть | Источник: фрагмент трансляции матча

Кадр, на который больно смотреть

Источник:

фрагмент трансляции матча

21 декабря на матче Кубка африканских наций случился крайне болезненный казус. Футболист Патсон Дака (нападающий «Лестер Сити») забил гол и чуть не свернул шею от радости.

Он забил в добавленное время, тем самым обеспечив сборной Замбии ничью 1:1. Играли против Мали в первом матче Кубка. Патсону Дака 27 лет, это стал его 22-й гол за сборную.

Источник: фрагмент трансляции матчаИсточник: фрагмент трансляции матча
Источник:

фрагмент трансляции матча

Забил Патсон красиво — головой. На радостях он решил крутануть сальто. К сожалению, у него подвернулась рука и он упал на шею, едва ее не свернув.

Источник:

видеофрагмент трансляции матча

Кадры с неудачным сальто облетели весь мир. Тысячи фанатов кинулись сочувствовать спортсмену. Впрочем, их можно успокоить: обошлось без серьезных травм.

«Теперь Дака получит возможность отточить свое акробатическое мастерство, когда сборная Замбии проведет свой следующий матч в пятницу против Коморских островов», — пишут наши коллеги из «Фонтанки».

Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов отбил четыре пенальти подряд в финале международного турнира. После матча Матвея носили на руках, он буквально вошел в историю. Посмотрите, как это было.

Женя Авербах
корреспондент
