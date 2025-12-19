Наставник «Локомотива» прокомментировал игру 19-летнего новичка в матче против ЦСКА

Боб Хартли представил нового игрока в составе «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

18 декабря в Ярославле «Локомотив» в третий раз за сезон обыграл команду своего бывшего наставника — ЦСКА. Железнодорожники сделали армейцев по буллитам, счет по итогам встречи — 2:1. Единственный гол в основное время забил Максим Шалунов.

«Игра была очень напряженная, мне понравился наш первый период, на хороших скоростях играли, создавали моменты. Но во втором периоде показалось, что мы замедлили игру. И хотя мы проводили много времени в зоне соперника, не так много создали голевых моментов. Сыграли больше на руку сопернику, не используя наши топ скорости. В третьем периоде опять начали играть на хороших скоростях, забрали инициативу. Потом у нас было несколько удалений. Здорово, что выстояли в меньшинстве», — так оценил игру главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

По его словам, эта победа была важна для команды. Он предположил, что игра должна была понравиться болельщикам.

Интересно, что в этом матче на лед впервые вышел новичок — 19-летний Вадим Дудоров. Его вызвали в состав «Локомотива» из молодежной команды «Локо» в МХЛ. Наставник железнодорожников назвал парня талантливым и техничным игроком.

«Острая игра была. Вратари здорово сыграли. У нас дебютировал Дудоров в составе, сыграл достаточно хорошо, беря во внимание то, что у него не было тренировок с командой. Давайте помнить то, что во время тренировочного лагеря он был в составе молодежной сборной и не принимал участие в командном сборе, поэтому для него и система, и все были достаточно новыми», — прокомментировал Боб.

Боб Хартли отправил Дудорова в тройку к Артуру Каюмову и Максиму Шалунову. По словам тренера, хоккеистов предупредили об этом буквально за день до игры. Однако парни быстро включились и успели подготовить нападающего.

«Я стараюсь всегда составлять звенья, где мастерство и техника в сочетании всей тройки. Плюс к этому и Шалунов, и Каюмов — отличные лидеры, которые много разговаривали с ним, помогали и на льду, и на скамейке. Я доволен выбором. В течение сезона пробовали многих ребят к этому сочетанию присоединять и не скажу, что огромным успехом это увенчалось. Напрашивался этот ход», — добавил Боб Хартли.

Тренер также упомянул о состоянии Максима Березкина, который получил травму после толчка о борт в матче 16 декабря.