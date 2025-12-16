НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Показал, что не может продолжать»: стало известно о состоянии травмированных игроков «Локомотива»

«Показал, что не может продолжать»: стало известно о состоянии травмированных игроков «Локомотива»

Боб Хартли рассказал о Березкине, Шалунове, Панике и Сергееве

404
Нападающий «Локомотива» Максим Березкин получил травму в матче 16 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающий «Локомотива» Максим Березкин получил травму в матче 16 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин получил травму в матче 16 декабря

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли 16 декабря после матча с минским «Динамо», закончившегося победой ярославцев со счетом 3:2, рассказал о состоянии травмированных игроков.

Первый из них — нападающий Максим Березкин. Его в матче толкнули в борт, после чего хоккеист больше практически не выходил на корт.

«Березкин вернулся в конце второго периода на одну смену, но, когда уходил со льда, показал, что не может продолжать. Пока не знаем, насколько серьезная у него травма. Завтра будет больше информации», — прокомментировал Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции.

Также травму получил нападающий Максим Шалунов.

«Он получил неприятное рассечение, его зашивали. Надеемся, что он будет готов к следующей игре», — пояснил тренер ярославцев.

Максим Шалунов получил неприятное рассечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаксим Шалунов получил неприятное рассечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим Шалунов получил неприятное рассечение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Журналисты также спросили о судьбе травмированных некоторое время назад нападающего Рихарда Паника и защитника Андрея Сергеева. По поводу Паника, который получил повреждение около месяца назад, Боб Хартли сказал следующее:

«У него был большой порез. Доктора думали, что всё обойдется несколькими днями. Сейчас проводили тесты — есть улучшения, но по времени пока не известно. Он вышел на лед, но катается пока по индивидуальной программе».

Рихард Паник пока не восстановился до конца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРихард Паник пока не восстановился до конца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рихард Паник пока не восстановился до конца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По срокам полноценного возвращения в строй Андрея Сергеева, который травмировался еще в октябре, пока тоже нет точной информации.

«Скорее всего речь идет еще о нескольких неделях. Он участвует в командных тренировках, но делает упражнения, где нет контактов. Но он с хорошим настроением, хочет вернуться как можно скорее. Много катается в зале, прогресс есть», — отметил Хартли.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ХК Локомотив Травма
