Петросян и Гуменник под прицелом: почему чемпионат России по фигурному катанию нельзя пропустить

Петр Гуменник будет представлять страну в Милане, но российского золота у него еще нет Источник: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Петербурге 18 декабря стартует чемпионат России по фигурному катанию — главный внутренний турнир сезона и последняя большая репетиция перед Олимпиадой в Милане. На лед выйдут все лидеры страны. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, почему этот турнир станет самым нервным и принципиальным турниром последних лет.

Главная интрига ЧР-2026

Предолимпийский чемпионат России обычно воспринимается как судьбоносный турнир. Раньше здесь решалось, кто едет дальше, кто не справился с давлением, а кто поймал свой единственный шанс. В сезоне-2025/26 эта логика сломалась. Формально этот чемпионат страны ничего не определяет: олимпийцы уже названы, международных стартов нет, а медали ЧР не открывают никаких новых маршрутов. Но именно это и делает турнир особенно напряженным.

Весь нерв чемпионата сводится к двум участникам — Аделии Петросян и Петру Гуменнику. Это единственные фигуристы, которые представят Россию на Олимпиаде в Милане, лица сборной и главные ориентиры внутри страны. Поэтому любое их выступление сегодня воспринимают не само по себе, а исключительно через февральскую призму. Каждый недокрут, каждый срыв и каждая судейская оценка мгновенно превратятся в повод для масштабных и жестких выводов.

Их положение парадоксально. С точки зрения регламента им уже ничего не нужно доказывать. С точки зрения реальности — слабое выступление им просто не простят. В условиях изоляции внутренние старты превратились в единственный измеритель силы, и уйти от этого давления невозможно. Любая нестабильность здесь читается как тревожный сигнал: для публики, для экспертов и, в конечном счете, для самих фигуристов.

Поэтому ЧР-2026 — это не про распределение мест, а про проверку статуса. Последний большой тест перед Олимпиадой, где не разыгрывают путевки, но проверяют главное: кто способен не просто выиграть, а выдержать роль фаворита.

Женщины: ультра-си, «хрустальный» пьедестал и давление на Петросян

Женский турнир ЧР-2026 по-прежнему крутится вокруг Аделии Петросян. Первый номер страны и двукратная чемпионка России остается главным ориентиром сезона, фигуристкой, через которую читают олимпийские перспективы сборной. Но в этот раз ее лидерство уже не выглядит железобетонным: контент упростился, прежняя стабильность проявляется не всегда, а давление выросло до предела.

Снятие с турнира Алины Горбачевой и Софьи Акатьевой заметно упростило расклады, но не лишило турнир напряжения. Горбачева могла давить за счет ультра-си и прогресса по компонентам, Акатьева — за счет статуса и авторитета у судей. В их отсутствие круг претенденток сократился, зато внутренняя конкуренция в группе Этери Тутберидзе резко обострилась. Именно там сейчас находится главный источник давления на Петросян.

Алиса Двоеглазова — самая непредсказуемая фигура турнира. Четверной лутц делает ее фигуристкой исключительной даже по мировым меркам. Стабильность пока не стала ее сильной стороной, но один собранный прокат способен мгновенно перевернуть расстановку сил. Дарья Садкова действует иначе — прагматично и хладнокровно. Два четверных тулупа в произвольной, соревновательный опыт и умение набирать баллы даже при неидеальном катании превращают ее в опасного соперника там, где побеждает надежность.

Отдельно стоит Дина Хуснутдинова — менее медийная, но потенциально самая неудобная для соперниц из претендентов на медали. Тройной аксель, работа над четверным тулупом и быстрый прогресс после переезда в Москву делают ее реальным фактором в борьбе за высокие места. При чистых прокатах она уверенно заходит в топ-6, а дальше всё зависит от чужих ошибок.

По сути, у женского турнира ЧР-2026 всего два сценария. Первый — ожидаемый: Аделия Петросян собирает прокаты, выигрывает за счет компонентов и накопленного запаса прочности, подтверждая статус первого номера. Второй — куда более нервный: один «прокат жизни» соперницы с ультра-си, одна неточность у Аделии — и борьба за золото становится реальностью. Полностью «хрустальный» пьедестал всё еще выглядит логичным итогом, но в этот раз он не кажется автоматическим. В Петербурге слишком много фигуристок, готовых рисковать, и слишком высока цена любой ошибки — даже для лидера сборной.

Мужчины: хаос ультра-си и проверка статуса Гуменника

Мужской турнир ЧР-2026 вращается вокруг Петра Гуменника — олимпийца без золота чемпионата России. В этом и заключается главный парадокс: фигурист, которого страна уже отправила в Милан, ни разу не выиграл национальное первенство. Вторые и третьи места, рекорды на этапах, победа в финале Гран-при — всё есть, кроме главного внутреннего титула. Именно поэтому петербургский старт превращается для Гуменника не просто в очередной прокат, а в проверку статуса. Формально ему ничего не нужно доказывать, но любой результат ниже первого места снова запустит разговоры о несоответствии амбиций и итогов.

Конкуренция у мужчин при этом максимально жесткая. Владислав Дикиджи подходит к чемпионату в статусе действующего чемпиона страны и фигуриста, который умеет выигрывать здесь и сейчас. Его сила — в собранности и умении реализовывать сложный контент без лишней истерики. Евгений Семененко — самый устойчивый участник этой группы: он не всегда поражает сложностью, но почти всегда доезжает, а на чемпионатах России это качество регулярно приносит ему медали. Марк Кондратюк — отдельный фактор. Его потолок по компонентам и энергетике по-прежнему один из самых высоких в стране, и, если техника совпадет с настроением, он способен вмешаться в борьбу за золото, несмотря на неровный сезон.

Отдельной темой становится сам характер мужского катания на этом чемпионате. Сверхсложный контент перестал быть экзотикой и превратился в норму: четыре и пять четверных в произвольной, квад-лутцы, квад-флипы, каскады на грани. Такая насыщенность ультра-си делает турнир принципиально нестабильным. Один сорванный прыжок обнуляет преимущество, одна удачная попытка мгновенно поднимает фигуриста на несколько позиций. Здесь невозможно откататься аккуратно — приходится либо идти ва-банк, либо сразу выпадать из борьбы.

Именно поэтому мужской турнир — самый непредсказуемый на ЧР-2026. У женщин интрига чаще упирается в форму лидера, у пар и танцев многое решает иерархия. У мужчин же всё держится на балансе риска и реализации. В такой системе даже статус олимпийца не дает иммунитета. Для Гуменника это возможность наконец подтвердить внутренний статус первым местом, для остальных — напоминание, что олимпийский билет сам по себе не превращает фигуриста в безусловного лидера.

Спортивные пары: смена власти или «камбэк» чемпионов

В парном катании на этом чемпионате нет ощущения предопределенности. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подходят к чемпионату на подъеме. Осень сложилась для них убедительно: стабильные прокаты, понятная стратегия и ставка на сложность, прежде всего на четверной выброс. В текущем сезоне именно их дуэт выглядит самым цельным — без резких перепадов и нервов по ходу программ.

Совсем по иной траектории идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Возвращение после серьезной травмы партнера дается тяжело: осень прошла неровно, с ошибками на ключевых элементах и заметным напряжением в прокатах. Запас авторитета и опыта по-прежнему огромен, но прежнего ощущения неуязвимости больше нет. На этом чемпионате им придется не столько бороться с соперниками, сколько доказывать собственную готовность вернуться на вершину.

Отдельным фактором давления становятся Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Прогресс этого дуэта в нынешнем сезоне уже невозможно игнорировать: стабильность, поступательный рост баллов и прокаты, в которых всё отчетливее чувствуется взрослый уровень. Победа для них по-прежнему выглядела бы сенсацией, но в борьбе за пьедестал Чикмарева и Янченков давно перестали быть фоном. Пермская группа в целом всё активнее вмешивается в распределение сил, и на этом чемпионате ее влияние будет одним из ключевых факторов. В итоге золото в парном катании определит баланс между риском, чистотой и опытом — и именно он покажет, станет ЧР-2026 точкой смены власти или возвращением прежних чемпионов.

Танцы на льду: «очередь», судейство и реальная интрига

Танцевальный турнир ЧР-2026 на первый взгляд выглядит самым предсказуемым из всех дисциплин, но именно в этом и кроется его специфика. Здесь почти нет интриги за золото, зато борьба за остальные позиции превращает каждый прокат в экзамен — именно он определяет, кто окажется на пьедестале, войдет в топ-6 и получит статус в сборной на следующий сезон.

Александра Степанова и Иван Букин подходят к чемпионату в статусе безоговорочных фаворитов даже еще более уверенно, чем Петросян в женских соревнованиях. Четырехкратные чемпионы страны едут в Петербург за пятым золотом, и их лидерство внутри страны давно закреплено не только результатами, но и логикой судейства. Высокие компоненты, опыт и узнаваемый стиль сводят любой иной исход к статистической погрешности.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов — вторая сила турнира и самый очевидный дуэт «на перспективу». По ходу сезона они заметно прибавили в баллах и качестве катания, но внутренний потолок пока ощущается достаточно четко. Их задача на этом чемпионате не столько догнать лидеров, сколько уверенно зафиксировать статус второй пары страны.

Настоящая интрига смещается в борьбу за бронзу и места в топ-6. Здесь особенно выделяются петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко — зрелый дуэт с десятилетней историей, который подошел к этому чемпионату в редком для себя состоянии собранности и уверенности. При чистых прокатах они способны пройти оба дня без сбоев и реально вмешаться в распределение медалей, действуя не через риск, а через стабильность и качество. Именно такие пары в танцах чаще всего и меняют расстановку сил, когда фавориты дают слабину.

Где смотреть ЧР-2026

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Петербурге с 18 по 21 декабря на льду спорткомплекса «Юбилейный». Турнир растянется на четыре дня, а основные события традиционно сместятся ко второй половине недели.

18 декабря, четверг

16:00 — танцы на льду, ритм-танец;

18:45 — спортивные пары, короткая программа.

19 декабря, пятница

15:30 — мужчины, короткая программа;

18:25 — женщины, короткая программа.

20 декабря, суббота

13:00 — танцы на льду, произвольный танец;

15:45 — спортивные пары, произвольная программа;

18:05 — женщины, произвольная программа.

21 декабря, воскресенье

15:00 — мужчины, произвольная программа;

19:00 — показательные выступления.

Суббота и воскресенье станут ключевыми днями чемпионата: именно тогда разыграют медали во всех дисциплинах и зафиксируют итоговую расстановку сил.

Все старты в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Телевизионный эфир сосредоточится на главных прокатах у женщин и мужчин, прежде всего на произвольных программах в выходные.

Даже без прямого отбора на международные старты этот чемпионат остается одним из главных событий сезона. Здесь все лидеры собираются в одном месте и выходят на лед в одних и тех же условиях — под давлением трибун и пристальным вниманием экспертов. Для болельщиков это редкая возможность увидеть реальный баланс сил перед Олимпиадой, для спортсменов — последний большой старт, который либо добавит уверенности, либо заставит задуматься перед Миланом.