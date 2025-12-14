«Меня избили, волочили по земле за волосы»: девушка отбилась от насильника и учит других самообороне

Источник: Городские медиа

После того как в юности Юлия Шиверская чуть не стала жертвой насильника, она решила серьезно заняться боевыми искусствами, так как была уверена: именно это увлечение помогло ей отбиться от агрессора. Теперь Юлия стала инструктором по самообороне и ведет курсы для девушек в Иркутске. Ее история — в нашем коротком видео выше.

В подростковом возрасте Юлия занималась кикбоксингом и рукопашным боем. Когда в 17 лет на школьном стадионе на нее напал молодой человек, она смогла отбиться благодаря многолетним тренировкам. Но у большинства девушек из-за нехватки знаний боевых приемов и психологических барьеров вырваться и убежать от агрессора не получилось бы.

Постепенно девушка освоила профессию тренера и запустила группу по самообороне для женщин. Первые месяцы в группе была всего одна ученица, но спустя полгода занятия приобрели стабильный график.

Юлия учит основам самозащиты, как реагировать на нестандартные ситуации, что всегда иметь при себе и почему проще предотвратить конфликт, чем потом из него выпутываться. Но главное, девушка учит никогда не сдаваться, даже если положение кажется безвыходным.