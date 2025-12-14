НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

с-з.

 751мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
В Переславле заледенела набережная
«Умные решения»
Продолжается монтаж катка на Советской площади
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
Макияж на Новый год
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Спорт «Меня избили, волочили по земле за волосы»: девушка отбилась от насильника и учит других самообороне

«Меня избили, волочили по земле за волосы»: девушка отбилась от насильника и учит других самообороне

В 17 лет Юлия смогла дать отпор напавшему, а сейчас учит других девчонок защищаться. Ее история — в видео

75
Источник:

Городские медиа

После того как в юности Юлия Шиверская чуть не стала жертвой насильника, она решила серьезно заняться боевыми искусствами, так как была уверена: именно это увлечение помогло ей отбиться от агрессора. Теперь Юлия стала инструктором по самообороне и ведет курсы для девушек в Иркутске. Ее история — в нашем коротком видео выше.

В подростковом возрасте Юлия занималась кикбоксингом и рукопашным боем. Когда в 17 лет на школьном стадионе на нее напал молодой человек, она смогла отбиться благодаря многолетним тренировкам. Но у большинства девушек из-за нехватки знаний боевых приемов и психологических барьеров вырваться и убежать от агрессора не получилось бы.

Постепенно девушка освоила профессию тренера и запустила группу по самообороне для женщин. Первые месяцы в группе была всего одна ученица, но спустя полгода занятия приобрели стабильный график.

Юлия учит основам самозащиты, как реагировать на нестандартные ситуации, что всегда иметь при себе и почему проще предотвратить конфликт, чем потом из него выпутываться. Но главное, девушка учит никогда не сдаваться, даже если положение кажется безвыходным.

Ее курсы помогают не только жертвам насилия, многие приходят, просто «чтобы знать, что умеют постоять за себя». Тренировки становятся неким движением и отдушиной для тех девчонок, которые устали бояться.

ПО ТЕМЕ
Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Самооборона Самозащита Боевое искусство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
самооборона это очень хорошо, а вот разрешение на пистолеты , работа органов правопорядка и отсутствие наказания за превышение самообороны это ещё лучше
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление