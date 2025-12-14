«Меня избили, волочили по земле за волосы»: девушка отбилась от насильника и учит других самообороне

После того как в юности Юлия Шиверская чуть не стала жертвой насильника, она решила серьезно заняться боевыми искусствами, так как была уверена: именно это увлечение помогло ей отбиться от агрессора. Теперь Юлия стала инструктором по самообороне и ведет курсы для девушек в Иркутске. Ее история — в нашем коротком видео выше.
В подростковом возрасте Юлия занималась кикбоксингом и рукопашным боем. Когда в 17 лет на школьном стадионе на нее напал молодой человек, она смогла отбиться благодаря многолетним тренировкам. Но у большинства девушек из-за нехватки знаний боевых приемов и психологических барьеров вырваться и убежать от агрессора не получилось бы.
Постепенно девушка освоила профессию тренера и запустила группу по самообороне для женщин. Первые месяцы в группе была всего одна ученица, но спустя полгода занятия приобрели стабильный график.
Юлия учит основам самозащиты, как реагировать на нестандартные ситуации, что всегда иметь при себе и почему проще предотвратить конфликт, чем потом из него выпутываться. Но главное, девушка учит никогда не сдаваться, даже если положение кажется безвыходным.
Ее курсы помогают не только жертвам насилия, многие приходят, просто «чтобы знать, что умеют постоять за себя». Тренировки становятся неким движением и отдушиной для тех девчонок, которые устали бояться.