Хоккейный сезон 25/26 «Сильнейшие игроки»: главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг высказался о команде

«Сильнейшие игроки»: главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг высказался о команде

В ее состав попали игроки ярославского «Локомотива»

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг рассказал о подготовке игроков к матчам. Он пообщался с журналистами 10 декабря перед началом мероприятий Кубка Первого канала в Новосибирске.

Ранее стало известно, что в состав команды «Россия 25» попали защитник ярославского клуба «Локомотив» Александр Елесин, который, кстати, возглавил сборную, а также нападающие Георгий Иванов и Егор Сурин.

«Мы провели сначала теорию, да, это была часть теории, всем ребятам. У нас есть много ребят, которые с нами уже выигрывали Кубки Первого канала, мы с ними работаем не первый год, третий год вместе. Приехали ребята, которые не работали с нами, поэтому мы всех подводим к общему знаменателю. Было важно рассказать всю теорию: какие наши требования, в какой хоккей мы играем. Мы все показали детально, обсудили, ребята задавали вопросы. Потом то же самое мы на практике тренировали на льду. Это заняло какое-то время, потому что нужно отработать спецбригады, большинство, меньшинство. Разные элементы тактики, все мы отработали максимально, ребята молодцы», — рассказал Роман Ротенберг.

По словам главного тренера сборной России, самым важным остается вопрос профессионального развития игроков.

«Главное для меня то, что ребята получили удовольствие, главное, что ребята развиваются. Приезжают в сборную, получают все самое лучшее, и мы с каждым „сборником“ на связи. Например, Жаровский — один из самых талантливых игроков своего поколения. Мы с ним вчера обсудили некий „индивидуальный план“, чтобы он развивался», — объяснил Роман Ротенберг.

Он рассказал, что в сборной собрались «очень талантливые ребята, лидеры чемпионата КХЛ». И поблагодарил клубы, приславшие игроков.

«Очень интересная сборная, очень талантливые ребята. Вы увидите, будут играть очень интересный хоккей <…> И была возможность вчера два часа провести хорошую тренировку. Здорово потренировались, и видим, как ребята с каким хорошим и отличным настроением они здесь, радуются быть в сборной», — рассказал Роман Ротенберг.

Для меня большая честь работать с такими талантливыми ребятами, очень талантливая сборная. Это огромная благодарность всем ребятам, что они приехали. Они настоящие патриоты и поддерживают сборную России.

Кубок Первого канала — ежегодный турнир, который проводит Федерация хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».

Ранее российская команда одержала победу в Кубке Первого канала в формате 3х3. Международный турнир будет длиться до 14 декабря.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Хоккей ХК Локомотив Сборная России Роман Ротенберг
