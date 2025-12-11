НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
С российских спортсменов сняли все ограничения для участия в международных соревнованиях — детали

Россияне смогут выступать со своим флагом и гимном

С 2022 года российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет решил снять все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных юношеских соревнованиях по олимпийским видам спорта. Об этом сообщил глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они определяют «юношеские соревнования».

«Но во всех таких соревнованиях — как индивидуальных, так и командных — участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений», — добавил глава Минспорта.

Эти правила будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре — 2026.

Ограничения МОК действовали с 2022 года, когда международным федерациям рекомендовали не допускать россиян и белорусов к соревнованиям. Позже на некоторых соревнованиях спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Олимпийские игры Спорт Юниор МОК
Комментарии
8
Гость
37 минут
ФИФА зарегестрировал товарный знак ЧЕ 2028 в России. Шах и мат.
Гость
35 минут
Получается нас всё время водили за нос? Без России никуда?
Читать все комментарии
Гость
