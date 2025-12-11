«Манчестер Сити» победил «Реал», Сафонов отыграл на ноль за «ПСЖ»: итоги шестого тура Лиги чемпионов

Победный пенальти Эрлинга Холанна Источник: пресс-служба УЕФА

10 декабря прошли заключительные девять матчей Лиги чемпионов в 2025 году. В центральном матче дня «Манчестер Сити» в Мадриде победил «Реал». Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел первую игру в этом сезоне турнира.

Источник: пресс-служба УЕФА

«Карабах» — «Аякс» 2:4

Голы: Дуран , 10 (1:0). Дольберг, 39 (1:1). Силва, 47 (2:1). Глух, 79 (2:2). Гоэи, 83 (2:3). Глух, 90 (2:4)

«Вильярреал» — «Копенгаген» 2:3

Голы: Эль-Юнусси, 2 (0:1). Комесанья, 47 (1:1). Ашури, 48 (1:2). Олувасейи, 56 (2:2). Корнелиус, 90 (2:3)

«Вильярреал» в этом сезоне занимает третье место в чемпионате Испании, но в Лиге чемпионов «желтая субмарина» терпит крушение — предпоследнее место после шести туров. На этот раз команда дома проиграла скромному «Копенгагену» — 2:3.

«Атлетик» — «ПСЖ» 0:0

В Бильбао счет открыт не был. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел первый матч в этом сезоне Лиги чемпионов и сразу же оставил свои ворота «сухими». Это второй подряд для него матч на ноль — в минувшие выходные он не пропустил от «Ренна» (5:0) в чемпионате Франции.

«Байер» — «Ньюкасл» 2:2

Голы: Гимарайнс, 13 — в свои ворота (1:0). Гордон, 51 — с пенальти (1:1). Майли, 74 (1:2). Гримальдо, 88 (2:2)

«Бенфика» — «Наполи» 2:0

Голы: Риос, 20 (1:0). Баррейру, 49 (2:0)

«Брюгге» — «Арсенал» 0:3

Голы: Мадуэке, 25 (0:1). Мадуэке, 47 (0:2). Мартинелли, 56 (0:3)

«Боруссия» Дортумунд — «Буде-Глимт» 2:2

Голы: Брандт, 18 (1:0). Алеесами, 42 (1:1). Брандт, 51 (2:1). Хауге, 75 (2:2)

«Ювентус» — «Пафос» 2:0

Голы: Маккенни, 67 (1:0). Давид, 73 (2:0)

«Реал» — «Манчестер Сити» 1:2

Голы: Родриго, 28 (1:0). О`Райли, 35 (1:1). Холанн, 43 — с пенальти (1:2)

Лучший бомбардир текущего розыгрыша турнира Килиан Мбаппе остался в запасе, но и без него «Реал» смог открыть счет — в дальний угол мяч упаковал Родриго.

Еще до перерыва англичане вырвались вперед. Сначала О`Райли добил мяч после ошибки вратаря Тибо Куртуа, а на последней минуте тайма Эрлинг Холанн реализовал пенальти. Во второй половине встречи счет не изменился. Будущее главного тренера «Реала» Хаби Алонсо туманно — перед матчем испанские СМИ писали, что в случае поражения он может покинуть свой пост.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.