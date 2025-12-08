«Есть Илья Малинин, и есть все остальные»: в фигурном катании новая звезда — что о нем известно

Фигурист уже планирует, как побьет собственный рекорд и сделает пятерной прыжок Источник: ilia_quadg0d_malinin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии закончился новым мировым рекордом. Звездой соревнований стал Илья Малинин, который сделал семь четверных прыжков, включая четверной аксель. В Сети фигуриста уже называют «богом четверных», а Илья Авербух не задумываясь называет его будущим победителем Олимпиады-2026. Что известно о главном конкуренте Петра Гуменника и как ему удается прыгнуть на голову выше всех соперников.

«Мы были категорически против, чтобы наш ребенок катался»

Любовь к фигурному катанию у Ильи в крови. Он родился в семье спортсменов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. В послужном списке супругов участие в Олимпийских играх в сборной Узбекистана и победы в чемпионатах. В нулевых пара перебралась жить в США и закончила свою карьеру. У них было два пути: ставить собственные шоу или тренировать других. Они остановились на втором.

В 2004 году Татьяна родила прелестного белокурого мальчика, которого назвали Ильей. Малинина тогда еще не могла представить, как сложится жизнь этого малыша, но была уверена лишь в одном: по ее стопам он никогда не пойдет.

— Мы были категорически против, чтобы наш ребенок катался, так как знали, насколько это всё сложно, сколь многим нужно пожертвовать, сколько нужно работать, — позже со смехом вспоминала Татьяна.

Илья рос обычным подвижным ребенком: занимался футболом, гимнастикой, играл и гулял. Но вместе с этим он много времени проводил, смотря, как мама тренирует других ребят. Зрелище завораживало Малинина, и тот, когда ему было шесть лет, сам попросил, чтобы его научили так же кружиться на льду.

С первых же дней стало понятно: Малинин на катке чувствует себя как рыба в воде. Он сам начал делать первые упражнения и осваивать техники. Татьяна, смотря на это, чуть поменяла свои взгляды на его будущее. Раз у мальчика талант и есть желание кататься, нужно его тренировать. Первое время у нее совсем не получалось совладать со своенравным Ильей. Тот не хотел оттачивать свое мастерство и идти к совершенству.

— В фигурном катании поначалу ему не хотелось работать над деталями. Ему бы в футбол погонять, а тут надо ласточку делать… Казалось, не его это, — поделился дедушка Ильи.

«Илья хотел бросить фигурку и уйти в футбол»

Подход к Илье помог найти его дедушка, Валерий Малинин, который много лет проработал тренером по фигурному катанию. Его главное правило — терпеть, не срываться и разделять роли: дома — родители, на льду — тренеры. За несколько месяцев тренировок под руководством опытного дедушки и мамы у Малинина стали получаться первые прыжки, и он сам попросил записать его на соревнования.

— У нас были местные соревнования, я его туда записала. Мы увидели, что ему очень нравится кататься на публику, ему хотелось выступать перед аудиторией. Потом он попросил записать его на другие соревнования. Так всё и началось, — поделилась в одном из интервью Татьяна.

В подростковом возрасте Илья несколько раз в сердцах бросал, что оставит фигурное катание и займется тем, что проще. Родители не настаивали и не пытались его переубедить. Они с улыбкой разрешали ему заниматься тем, что нравится, но предупреждали об одном нюансе.

— Илья хотел бросить фигурку и уйти в футбол. Дочь говорит ему: «Сынуля, а там тренироваться не надо? Там тоже требуют», — вспоминает слова дочери Валерий Малинин.

Илья остывал, надевал коньки и без чьей-либо указки сам шел на лед. На своих первых юниорских соревнованиях у Малинина не получалось громко заявить о себе, но всё изменилось во взрослом разряде. Сначала Илья занял пятое место в Гран-при Skate America, а после в 2022 году стал серебряным призером чемпионата США.

«Есть Илья Малинин, и есть все остальные»

Илья не хотел довольствоваться вторыми местами. Он стремился быть лучшим и начал тренироваться еще усерднее.

— Каждый день я встаю в шесть часов утра и катаюсь с шести до семи, потом иду в школу. Я ухожу раньше, в двенадцать, а потом опять катаюсь до пяти вечера, — поделился своим распорядком дня Малинин.

В том же году Малинин первым в истории турнира U. S. International Classic исполнил чистый четверной аксель, а во время чемпионата мира — 2024 он уже делал вместе с ним еще три вида разных прыжков. Такое комбо за одну программу не осиливал еще никто.

Илью начали называть «богом четверных», он даже поставил этот статус у себя в социальных сетях, но при этом считал, что это не его максимум. Он должен сделать больше прыжков.

В декабре 2025-го на соревнованиях в Японии он превзошел себя и сделал семь четверных прыжков. Для многих это выглядело как фантастика. Фигуриста с мировым рекордом уже поздравили Илья Авербух, Плющенко и Тарасова.

— Браво, Илья, аплодисменты тренерскому штабу! На данный момент в мужском одиночном фигурном катании есть Илья Малинин и есть все остальные, — высказался Авербух.

Фигурист также добавил, что с такими данными Малинину ничего не стоит забрать победу на Олимпиаде-2026.

— Я думаю, сенсаций не будет. У Малинина колоссальный запас. В Финале Гран-при он почти 30 баллов привез второму месту, ему для победы на Олимпиаде достаточно и половину прыгнуть из того, что он исполняет, — восхищен Авербух.

Татьяну Малинину и ее отца продолжают спрашивать, как они достигли таких успехов. Они в ответ лишь отмахиваются, что ничего необычного не применяют, а работают по проверенной временем схеме.

— Работаем так, как нас учили в Советском Союзе, — делится секретом Валерий Малинин.

Илье понравилось, что его главный конкурент — он сам. Не успели еще некоторые прийти в себя после его последнего выступления, а он уже планирует новый рекорд.