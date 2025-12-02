НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Ярославский «Шинник» проведет сборы в Турции. Что сейчас с командой

Футболисты ушли в отпуск до января 2026-го

Ярославская команда «Шинника» отправилась в отпуск до января 2026-го | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЯрославская команда «Шинника» отправилась в отпуск до января 2026-го | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Ярославская команда «Шинника» отправилась в отпуск до января 2026-го

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Футболисты ярославского «Шинника» отправились в отпуск до 2026-го года.

«На период зимней паузы турнира футболисты получили от тренерского штаба клуба индивидуальные задания по поддержанию необходимой спортивной формы. Подготовку к весеннему этапу „чëрно-синие“ начнут уже в январе», — прокомментировали в клубе.

28 ноября команда провела заключительный матч осеннего этапа первенства в Новороссийске, а после отправилась на отдых. Следующие тренировки пройдут в Ярославле с 12 по 19 января 2026 года.

«Затем запланированы сборы в Турции с 22-го января по 22-е февраля», — добавили в клубе.

По итогам первой части сезона 21-го тура Первой лиги «Шинник» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. Всего в таблице — 18 мест. Тройку лидеров возглавила команда «Факел» (48 очков), следом — «Урал» (41 очко) и «Родина» (36 очков).

Футбольный клуб в Ярославле был основан в 1957 году при ярославском шинном заводе. С 1957 по 1960 годы команда играла под названием «Химик», далее — «Шинник». Домашний стадион «Шинник» расположен на улице Победы в центре Ярославля. Главный тренер «Шинника» — Артем Булойчик, в тренерский штаб также входят Илья Гердт, Алексей Гусев, Михаил Соловей и Александр Малышев.

