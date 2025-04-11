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Спорт Зарубежный тренер возглавил ярославский «Шинник». Что о нем известно

Зарубежный тренер возглавил ярославский «Шинник». Что о нем известно

Командой будет руководить 32-летний Артем Булойчик

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27 комментариев
У «Шинника» новый главный тренер | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, ФК «Шинник»У «Шинника» новый главный тренер | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, ФК «Шинник»

У «Шинника» новый главный тренер

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, ФК «Шинник»

У ярославского футбольного клуба «Шинник» сменился главный тренер. Сообщение об этом 11 апреля опубликовала официальная группа команды во «ВКонтакте».

«Руководством футбольного клуба „Шинник“ принято решение об утверждении старшего тренера футбольного клуба „Шинник“ Артема Булойчика в должности главного тренера команды», — сообщили в ФК «Шинник».

Контракт с Булойчиком заключен на 1,5 года.

Артем Булойчик — футболист и тренер из Белорусии. Играл за несколько белорусских клубов. В 2020 году после завершения карьеры футболиста начал тренерскую в минском «Энергетик-БГУ», затем работал в клубе «Витебск». С июня 2022 года — в футбольном клубе «Балтика». В январе 2025 года присоединился к тренерскому штабу «Шинника».

На странице клуба также опубликовали комментарий предыдущего главного тренера Александра Побегалова об уходе с поста:

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб, молодой, энергичный, активный, открытый всем новым футбольным веяниям».

<p>Александр Побегалов</p><p>Александр Побегалов</p>

Артем Олегович прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее

Александр Побегалов

бывший главный тренер ФК «Шинник»

Побегалов отметил, что теперь сосредоточится на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба.

«Постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», — добавил Побегалов.

Напомнил, Александр Побегалов занял пост главного тренера «Шинника» в декабре 2024 года. Он сам ярославец и воспитанник ФК «Шинник». Прошел путь от детского тренера до главного тренера основной команды. 13 лет отработал в качестве наставника. Был главным тренером «Шинника» с 2000 по 2004 годы, с 2010-го по 2011-й и с 2012-го по 2020-й. При нём «Шинник» провел наибольшее количество сезонов и матчей. В 2020 году после неудач клуба Побегалов ушел в отставку. Но оставался спортивным координатором клуба.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Шинник Футбол Александр Побегалов Артем Булойчик ФК Шинник
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Комментарии
27
Гость
11 апреля, 14:21
В добрый путь! Молодым везде у нас дорога!
Гость
11 апреля, 15:05
Ну Вы и Интриганы! Сначала подумал, что Шинник пригласил Роберто Анчелотти! 🤣🤣🤣
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