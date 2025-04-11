Зарубежный тренер возглавил ярославский «Шинник». Что о нем известно

У «Шинника» новый главный тренер Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, ФК «Шинник»











У ярославского футбольного клуба «Шинник» сменился главный тренер. Сообщение об этом 11 апреля опубликовала официальная группа команды во «ВКонтакте».

«Руководством футбольного клуба „Шинник“ принято решение об утверждении старшего тренера футбольного клуба „Шинник“ Артема Булойчика в должности главного тренера команды», — сообщили в ФК «Шинник».

Контракт с Булойчиком заключен на 1,5 года.

Артем Булойчик — футболист и тренер из Белорусии. Играл за несколько белорусских клубов. В 2020 году после завершения карьеры футболиста начал тренерскую в минском «Энергетик-БГУ», затем работал в клубе «Витебск». С июня 2022 года — в футбольном клубе «Балтика». В январе 2025 года присоединился к тренерскому штабу «Шинника».

На странице клуба также опубликовали комментарий предыдущего главного тренера Александра Побегалова об уходе с поста:

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб, молодой, энергичный, активный, открытый всем новым футбольным веяниям».

Артем Олегович прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее Александр Побегалов бывший главный тренер ФК «Шинник»

Побегалов отметил, что теперь сосредоточится на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба.

«Постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», — добавил Побегалов.