Спорт Щука на 8 кило и судак на 6,5: КМС по рыболовному спорту рассказала, как хобби стало делом ее жизни

Эльвира Касатова судит спортивные соревнования и возглавляет городское сообщество рыболовов

177
Источник:

Городские медиа

Эльвира Касатова впервые взяла удочку в руки уже в зрелом возрасте и моментально влюбилась в рыбалку. Женщина стала КМС по рыболовному спорту и спортивным судьей, а также возглавила городское сообщество рыболовов в Дзержинске. Как хобби стало делом ее жизни, Эльвира рассказала NN.RU.

Путь Касатовой в рыбалке начался еще 11 лет назад, когда она от скуки решила попытать удачу на озере с удочкой в руках. Тот день полностью изменил жизнь Эльвиры: женщина решила целиком отдаться тогда еще хобби, а теперь уже — делу жизни.

«В любом проекте и в любой ситуации мне хочется развиваться и идти дальше. Я стала сама изучать материалы по рыбалке, подписываться на тематические паблики, читать ресурсы. И в итоге доросла до кандидата в мастера спорта по рыболовному спорту», — рассказал Эльвира.

Касатова — КМС в дисциплине «ловля на мормышку со льда». Сегодня ее можно назвать звездой местной рыбалки. Спортсменка организует множественные соревнования и другие мероприятия для рыболовов. Говорит, на них всё чаще можно встретить женщин и детей.

Комментарии
2
Гость
52 минуты
Шо опять баба-рыболовка? Или это новая?
Гость
8 минут
Неужели в Дзержинске много рыбы? Наверняка тамошние рыболовы ловят в Горьковском море, выше Заволжья.
Читать все комментарии
Гость
