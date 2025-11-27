Побои, опека и скандалы. Как Евгений Плющенко и мать фигуристки не могут поделить 14-летнюю чемпионку

Долгое время Евгений не освещал возникшие проблемы, но недавно решил публично ответить Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Конфликт между именитым спортсменом Евгением Плющенко и матерью 14-летней фигуристки Елены Костылевой спустя полгода перерос в главный скандал российского спорта — с обвинениями в побоях, жалобами в опеку и вмешательством детского омбудсмена. О том, как борьба за контроль над судьбой юной чемпионки вылилась в открытое противостояние между тренером и родителем, рассказали наши коллеги из «Фонтанки». Пару дней назад Евгений Плющенко опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью, систематическом нарушении порядка на тренировках, вмешательстве в работу тренеров и незаконной съемке несовершеннолетних фигуристов. По словам Плющенко, мать «многократно выходила на лед с криками», использовала физическую силу в раздевалке, публично оскорбляла других детей, в том числе его сына, а зафиксированные инциденты были переданы в органы опеки и детскому омбудсмену. В ответ Костылева заявила, что никакого насилия не было, обвинила тренера в провокациях и подтасовке фактов, а также рассказала о попытке тайного допроса ее дочери в отсутствие родителей. По ее словам, Лену увели с территории академии, спрятали в коттедже Плющенко и его жены, продюсера Яны Рудковской и пригласили туда представителей органов опеки без уведомления семьи.



Разбираемся, что тут вообще происходит. Как Костылева оказалась у Плющенко Елена Костылева — одна из самых талантливых юниорок России. Но еще до прихода к Плющенко ее спортивный путь сопровождался скандалами. Мать фигуристки Ирина не раз вступала в конфликты с прежними наставниками дочери. Еще во времена тренировок в группе Этери Тутберидзе Ирина резко высказывалась о любимчиках тренера, утверждая, что другую спортсменку (Маргариту Базылюк) «тащат на пьедестал» в ущерб Лене. В спортивной школе «Москвич» ситуация тоже накалилась: по словам Ирины, тренеры якобы издевались над Леной, доводя дело до рукоприкладства, и сознательно мешали ей полноценно тренироваться. В результате в марте 2024 года, после череды обид и травм, семья Костылевых приняла решение сменить тренера — 12-летняя на тот момент Лена перешла в академию «Ангелы Плющенко». Поначалу сотрудничество с Евгением Плющенко складывалось оптимистично. Костылева быстро стала одной из главных звезд двукратного олимпийского чемпиона: под его руководством девочка с ходу выиграла первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при в сезоне 2024/2025. «У Плющенко есть самое главное — желание работать со спортсменкой. Давно моя девочка не получала столько внимания», — Ирина Костылева тогда вовсю хвалила нового наставника. Однако идиллия продлилась недолго — уже через несколько месяцев назрел новый конфликт. Обвинения матери: травмы, «похищение» и споры о тренировках Уже весной 2025 года в отношениях между мамой юной фигуристки и Плющенко начали проявляться признаки напряжения. В апреле, по словам Ирины Костылевой, Лена получила травму при восстановлении четверного риттбергера. Мать возложила ответственность на тренеров академии. «За травму, полученную в апреле при восстановлении квад-риттбергера, полная ответственность лежит на Плющенко. Как и всё остальное. За 15 месяцев семь травм с полной потерей контента…» — заявила она. Мать назвала академию Плющенко «худшим штабом по травмам», утверждая, что методы тренеров буквально калечат ее ребенка. Тогда же она впервые заговорила о невыгодном контракте, который якобы предлагали семье на фоне восстановления спортсменки. Настоящий публичный скандал разгорелся летом. В июне Ирина опубликовала эмоциональные видео, в которых утверждала, что дочь удерживают против воли, а ее саму пытаются «заставить подписать кабальный договор». В одном из роликов она убегала от полицейских, крича о помощи.

Источник: Тулуп Тутберидзе / Telegram

Однако спустя сутки Ирина опровергла свои слова, записав совместное видео с Леной и назвав всё недоразумением. Перемирие продлилось недолго. Осенью напряжение переросло в открытую войну. Поворотный момент: неудача на турнире и публичный обмен ударами Осенью 2025 года противостояние достигло кульминации. На этапе юниорского Гран-при России в Омске Костылева неожиданно заняла только второе место, уступив победу Лидии Плескачёвой, хотя после короткой программы считалась фавориткой. Лена допустила ошибки в произвольном прокате — даже два ультра-си прыжка не спасли ее от поражения. На самой спортсменке этот неуспех отразился тяжело: в интервью она взяла вину на себя, признав, что «дело в голове» и ей не хватило эмоциональной устойчивости. Но Ирина Костылева посчитала иначе — она возложила ответственность на тренера. После соревнований мать жестко раскритиковала подготовку дочери. В соцсетях Ирина публично обвинила штаб Плющенко в том, что за два месяца Лену не подготовили должным образом к старту высокого уровня. Она написала, что фигуристка потеряла многие навыки, наработанные годами, и выглядела слабее прежнего. «Так как Лена оторвалась от реальности. Потерять свое преимущество перед всеми. Ничего. Будем возвращать», — эмоционально заявила Костылева-старшая, обвинив Плющенко в некомпетентности. Похоже, что эти слова стали последней каплей для Евгения Плющенко. Если ранее знаменитый фигурист старался не выносить сор из избы и публично не отвечал на выпады Ирины, то на этот раз он решил дать отпор. В конце ноября 2025 года Плющенко впервые открыто обратился к матери своей ученицы — опубликовал большой пост в своих соцсетях с подробным ответом на все обвинения. Тренер назвал рассказы Ирины «сказками Венского леса» и встал на защиту своей подопечной. Он детально объяснил причины неудачного проката (сославшись на недолеченную травму Лены и стресс от трудной дороги в Омск) и выступил против необдуманного усложнения программ. Плющенко подчеркнул, что работает постепенно, чтобы уберечь здоровье юной спортсменки. «Лена всё еще не восстановилась… она каждый день ездит на лечение… И, как вы понимаете, не мы ее травмированную туда гоним! Лене не 8 лет, чтобы носиться по льду и делать по 30 прыжков ультра-си за тренировку. Мы дозируем ей нагрузки, чтобы она могла… сохранить их и показать на взрослых стартах» — объяснил он. В этом же обращении Плющенко фактически обвинил саму Ирину в том, что та своими действиями вредит дочери. Он привел пример из собственной карьеры, когда его мать когда-то тоже пыталась вмешиваться в тренировочный процесс, но успех пришел лишь после того, как она доверилась тренеру. «Лена не робот, она — человек! Вы можете угробить девочку, ведь в погоне за медалями и призовыми вам уже ничего не интересно!» — напрямую обратился Евгений к маме юной фигуристки. Новые обвинения от Плющенко 25 ноября Евгений Плющенко перешел от слов к действиям, сообщив, что направил официальную жалобу уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву за жестокое обращение с дочерью. Тренер заявил, что мать фигуристки была ранее удалена с территории академии «Ангелы Плющенко» за систематические нарушения порядка и неблагоприятное влияние на окружение. В своем разоблачительном посте Плющенко предъявил целый перечень претензий к поведению Ирины. Например, нецензурная брань и оскорбления. По словам Плющенко, Костылева-старшая неоднократно грубо выражалась в адрес тренеров, других спортсменов и родителей на катке. Ее предупреждали о необходимости соблюдать нормы поведения, но безрезультатно. Агрессия и физическое воздействие на дочь — наиболее серьезное обвинение. Тренер утверждает, что в раздевалке и на территории академии мать применяла силу к 14-летней Елене, грубо хватала девочку. Плющенко уверяет, что располагает видеозаписями с камер наблюдения и свидетельствами очевидцев таких инцидентов. Он подчеркнул, что собраны доказательные материалы — записи тренеров, персонала, родителей, — и они переданы в органы опеки и детскому омбудсмену. «Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы», — написал фигурист. По его словам, Ирина уже состоит «на учете в органах опеки». Еще Плющенко утверждает, что агрессия Ирины распространялась и на других воспитанников. В посте говорится о случаях, когда она позволяла себе нецензурно ругаться и угрожать сыну Плющенко (11-летнему Александру, тоже фигуристу) и другим детям на ледовой арене. И всё это, по словам Плющенко, происходило в присутствии свидетелей. Клевета в адрес тренеров — заключительный пункт обвинений, который гласит, что Костылева-старшая регулярно распространяла ложь о тренерском штабе и лично о Плющенко в своих соцсетях. Евгений отметил, что терпел это два сезона подряд, пытаясь сохранять «олимпийское спокойствие» и давая ей «шанс за шансом» исправиться. Плющенко подчеркнул, что к столь решительным мерам — официальной жалобе — его подтолкнула забота о безопасности Лены. Он заверил, что «своих не бросает» и будет защищать юную спортсменку от любого вреда. В этом же посте Евгений раскрыл и неожиданные подробности про отца фигуристки. По словам тренера, отец Елены — Валерий Костылев — полностью поддерживает академию. Более того, он работает в Академии и присутствует на всех тренировках дочери. Плющенко подчеркнул, что у Лены «прекрасный папа, который очень любит ее и хорошо понимает», сам занимался спортом в прошлом и способен объективно оценить тренировочный процесс. Оказалось, что Валерий Костылев сам обращался к тренерам с просьбой ограничить присутствие Ирины на катке, поскольку устал от скандалов. Реакция мамы Костылевой: опровержение и встречные жалобы Мать фигуристки не оставила новые выпады без ответа. В тот же день, 25 ноября, Ирина Костылева опубликовала в своем Telegram-канале серию сообщений, назвав все обвинения Плющенко ложью. Она категорически отрицает претензии в жестоком обращении, заявив, что никаких компрометирующих видео не существует. «Никакого „избиения“ не было и быть не могло — на пленке только момент, где я держу Лену за капюшон, чтобы не дать ей выбежать на улицу», — утверждает Ирина. Она также выдвинула серьезные встречные обвинения в адрес команды Плющенко. Со слов матери, 24 ноября тренерский штаб устроил тайную встречу с органами опеки за ее спиной. Она утверждает, что днем дочь увели с территории катка без ее согласия и отвезли в частный дом Яны Рудковской, где представители опеки и другие взрослые беседовали с Леной наедине.

Источник: Тулуп Тутберидзе / Telegram