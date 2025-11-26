НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Боб Хартли объяснил, чего не хватает в игре «Локомотива»: «Исаев дал шанс»

Матч с московским «Динамо» завершился проигрышем ярославцев

Боб Хартли объяснил, чего не хватает в игре «Локомотива»: «Исаев дал шанс»

Матч с московским «Динамо» завершился проигрышем ярославцев

262
Боб Хартли подробно разобрал матч «Динамо» — «Локомотив»

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли подробно разобрал матч «Динамо» — «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подробно разобрал матч с московским «Динамо», который завершился со счетом 1:0 не в пользу ярославцев. Игра 26 ноября прошла на выезде.

«"Динамо», с победой. Жаль, что после очень хорошего начала с нашей стороны первые две смены отыграли в зоне соперника и потом схватили сразу три удаления подряд. После этого инициатива перешла к «Динамо». Нужно отдать должное нашим игрокам. Они бились, старались сравнять счет. Даниил Исаев дал нам шанс на победу, оставлял нас в игре. Просто отличный матч провел. Но так и не хватило, чтобы сравнять счет», — сказал Боб на послематчевой пресс-конференции.

По словам наставника железнодорожников, в команде также не хватает порядка.

«То, что нужно первоначально исправить нашей команде — это дисциплина. Начало сезона, у нас в этом плане, дисциплина хромала. Потом наладили, и долгий период времени дисциплина была на хорошем уровне. Сейчас в последних играх много себе позволяли. За счет этого одни из наших самых лучших игроков, таких как Каюмов или Иванов, которые очень нужны для нас в атаке, им приходится тратить силы в меньшинстве, от этого, естественно, их меньше хватает в атаке», — пояснил тренер.

По данным на 26 ноября, «Локомотив» занимает первую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Следующая игра пройдет в пятницу, 28 ноября. Железнодорожники сыграют в Череповце против «Северстали» (6+).

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Боб Хартли Хоккей ХК Динамо Москва
