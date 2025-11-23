На сотом году жизни скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян скончался на 100‑м году жизни, сообщает «Матч ТВ».

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — цитирует «Матч ТВ» президента Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года. В составе сборной СССР он выиграл золотые медали на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, принимал участие в чемпионате мира 1958 года в Швеции.

Играл за московские «Крылья Советов» и «Спартак». В составе красно-белых четыре раза выиграл чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1959-м завершил карьеру футболиста.

Тренировал «Спартак», ереванский «Арарат», сборную СССР и одесский «Черноморец». Три раза выигрывал чемпионат СССР (1962, 1969 со «Спартаком», 1973 с «Араратом»). Четыре раза приводил свои команды к победам в Кубке СССР («Спартак» — 1963, 1965, 1971; «Арарат» — 1973). С 1992-го года Симонян занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза.