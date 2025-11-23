НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

южн.

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Нападения в Ярославле
«Умные решения»
Грядут сокращения
Компании, которые создают будущее области
Смертельное ДТП на М-8
Как изменился район за 15 лет
Как приучить себя к уборке
Беспилотная опасность
Спорт На сотом году жизни скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

На сотом году жизни скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

В 1956-м году в составе сборной СССР он стал Олимпийским чемпионом

116
Никита Симонян&nbsp;— лучший бомбардир в истории «Спартака» | Источник: Российская Федерация СпортаНикита Симонян&nbsp;— лучший бомбардир в истории «Спартака» | Источник: Российская Федерация Спорта

Никита Симонян — лучший бомбардир в истории «Спартака»

Источник:

Российская Федерация Спорта

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян скончался на 100‑м году жизни, сообщает «Матч ТВ».

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — цитирует «Матч ТВ» президента Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года. В составе сборной СССР он выиграл золотые медали на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, принимал участие в чемпионате мира 1958 года в Швеции.

Играл за московские «Крылья Советов» и «Спартак». В составе красно-белых четыре раза выиграл чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1959-м завершил карьеру футболиста.

Тренировал «Спартак», ереванский «Арарат», сборную СССР и одесский «Черноморец». Три раза выигрывал чемпионат СССР (1962, 1969 со «Спартаком», 1973 с «Араратом»). Четыре раза приводил свои команды к победам в Кубке СССР («Спартак» — 1963, 1965, 1971; «Арарат» — 1973). С 1992-го года Симонян занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол ФК Спартак
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление