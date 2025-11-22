«Сексизм — признак диванного эксперта». КМС по рыбалке рассказала, как на нее реагируют мужчины-рыбаки

Наша героиня — КМС по рыболовному спорту и спортивный судья Источник: Эльвира Касатова

Уроженка Дзержинска Эльвира Касатова впервые взяла удочку в руки только после 30 лет и моментально влюбилась в рыбалку. Женщина стала КМС по рыболовному спорту и спортивным судьей, а также возглавила городское сообщество рыболовов. Как хобби стало делом ее жизни, что такое кринж-рыбалка, по какому рецепту готовится настоящая уха и почему сидеть на реке в мороз с намазанными барсучьим жиром пальцами — это круто, Эльвира рассказала NN.RU. Подробности — в нашем интервью.

История Эльвиры Касатовой из Дзержинска: как она стала КМС по рыболовному спорту Источник: Городские медиа

«Рыбалка — такой же спорт, как самбо» — Эльвира, как начался ваш путь в рыбалке и помните ли свой первый улов? — Конечно! Это было 11 лет назад. Мы приехали отдыхать со своей большой семейной командой на необычное лесное озеро. Мне стало немного скучно, и в багажнике машины брата я нашла старенькую поплавочную удочку. На удивление это было озеро с очень-очень-очень маленькой рыбкой, которая клевала на каждом забросе. Я ловила одну за другой, пока остальные отдыхали, ели шашлык, пели песни и играли. Почему это произошло? У меня объяснения нет. После этого пикника я захотела еще поехать и половить карася. И всё завертелось! По жизни, в любом проекте и в любой ситуации, мне хочется развиваться и идти дальше. Я стала сама изучать материалы по рыбалке, подписываться на тематические паблики, читать ресурсы. И в итоге доросла до кандидата в мастера спорта по рыболовному спорту.

Эльвира Касатова рассказала NN.RU про свой путь в рыбалке Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Через что пришлось пройти, чтобы получить это звание? — Это настоящий вид спорта, официальный, как бокс, дзюдо или самбо. Поэтому, чтобы тебе присвоили определенный спортивный разряд, необходимо его выполнить: занять конкретное место на официальном соревновании. Я прошла от муниципальных соревнований, которые входят в единый календарный план рыболовного спорта любого региона, до чемпионата России. В рыболовном спорте есть несколько видов дисциплин. Я — кандидат в мастера спорта в дисциплине «ловля на мормышку со льда». — Какой у вас был самый классный улов? — В любительской рыбалке, наверное, оценка идет по «трофейности» рыбы. Ну как это обычно бывает? Рыболов говорит: «Во-о-от такую рыбу поймал!» Если смотреть на это с точки зрения спортивной ловли, то, конечно, это общий вес улова. В моём направлении небольшие по весам уловы. Это не 10 и не 20 килограммов. Бывает, можешь взять медаль и с весом 300 граммов.

Эльвира — кандидат в мастера спорта в дисциплине «ловля на мормышку со льда» Источник: Эльвира Касатова

— А если смотреть на улов не по спортивным меркам? — Самая большая щука, которую мне удалось поймать, весила 8 килограммов. Еще был судак весом 6,5 килограмма. Это достаточно крупные рыбы, особенно для женщины, потому что здесь требуется силовое вываживание: нужно прикладывать усилия, чтобы не потерять рыбу, аккуратно ее достать и благополучно отпустить в родную стихию.

Эльвира ведет блог, где делится эстетикой рыбалки Источник: Эльвира Касатова

«Рыбалка — это диалог с рыбой» — Когда начинали заниматься рыбалкой, не противно было брать в руки червей и опарышей? — Конечно, было неприятно. И сейчас я не скажу, что уже ничего не боюсь. Но есть моменты, когда понимаешь, что для определенного результата надо выполнить конкретные действия. Если сама не возьмешь опарыша в руки, не подавишь его, не насадишь на крючок, то не получишь желаемый результат. Соответственно, ты делаешь это через не хочу. Сейчас, например, есть такая насадка для рыбалки, особенно зимней, мормыш. Это такие крошечные зелененькие рачки, которые живут в водоемах. Они маленькие-маленькие и очень подвижные. Если их насыпать в руку, они создают такой тремор! Долго к ним привыкала. Кормовой мотыль, насадочный мотыль, всевозможные черви — ко всему можно привыкнуть, если есть желание. Но, конечно, такого, что у меня опарыши по холодильнику расползлись, как у некоторых бывает, не было.

В рыболовном сообществе Дзержинска она звезда Источник: Эльвира Касатова

— Что обычно делаете с уловом? — Лично я речную рыбу не люблю. Не то что брезгую, а просто не люблю. Поэтому для себя на стол рыбу не ловлю. Если же это спортивный вариант, то улов мы сдаем судейской коллегии. Если это любительская рыбалка, бывает, что мои близкие просят привезти им рыбы, тогда я ее забираю. А если рыбу привозить не просят, соответственно, сначала она помещается в определенный длинный садок или в лайвел [аэратор, который используют для поддержания жизни пойманной рыбы. — Прим. ред.]. Далее я ее красиво фотографирую, чтобы она осталась на память и чтобы показать эстетику рыбалки своим подписчикам и знакомым. А потом рыба уходит в родную стихию. — Как близкие реагировали на то, что вы начали заниматься как бы не женским делом — рыбалкой? — На сегодняшний день они это приняли. Всё свободное время, отпуск и выходные я либо думаю о рыбалке, либо рыбачу. Конечно, был такой этап в жизни, когда они не могли понять, почему я, например, не сижу с внуками, а еду на рыбалку; почему я не хочу сходить в кино, а еду на рыбалку; почему мы в отпуск отправляемся не на Мальдивы или в Турцию лежать и греться под солнышком, а едем в Астрахань и ловим там рыбу.

Сначала близкие не понимали Эльвиру, но сейчас поддерживают ее в любви к рыбалке Источник: Эльвира Касатова

— Где предпочитаете рыбачить? — На самом деле у нас в городском округе Дзержинска очень много классных мест, где можно порыбачить на любые виды снасти. И большинство рыболовов именно так и делают, но я, к своему большому сожалению, редко рыбачу в Дзержинске и в близлежащих водоемах. Потому что для меня рыбалка — это уединение, концентрация, диалог непосредственно с рыбой. А когда я прихожу на рыбалку на наши водоемы, получается совместная рыбалка: общение, встреча, обмен опытом. Еще это бесконечные «привет-привет», «пока-пока», «а как это клюет?», «а давай это сделаем». Приходится уезжать подальше от города, но не за пределы Нижегородской области, чтобы найти уголок, где ты одна и никто тебе не мешает. — В каких местах вы рыбачили за пределами Нижегородской области? — Самая удаленная рыбалка была в Тюмени во время чемпионата России по ловле на мормышку со льда. Там отличные озёра, «спортивные» рыбки и люди. Еще рыбачила в Астраханской области, в дельте Волги. Но на морской рыбалке ни разу не была, потому что не люблю пляжи. Уже отзагоралась! «Главное — беречь природу» — Можете объяснить, в чём кайф часами сидеть с удочкой? — Большинство тех, кто не заходит в рыбалку и не окунается с головой в это хобби, думает, что главный результат — поймать рыбу. Но лично я и, думаю, все, кто фанатеет рыбалкой — про нас иногда говорят «рыбанулись», — начинаем готовиться задолго до самого процесса нахождения на водоеме. Это подготовка снастей, подбор приманок, приготовление прикормки, выбор живности, на которую будешь ловить. Ночь перед рыбалкой — это бессонная ночь, потому что ты не можешь заснуть: думаешь, как приедешь, как найдешь нужную точку. Это большой непрекращающийся мыслительный процесс. Говорят, пожилым людям необходимо играть в игры, чтобы с головой всё было в порядке. Призываю всех на рыбалку, с головой точно будет всё в порядке! Потому что мышление не отключается ни на секунду: ты постоянно в диалоге с собой и рыбой. Ты рисуешь в голове картинку: «Вот бровка, вот ямка, вот подъем — ага, наверное, рыба будет находиться здесь». И когда ты получаешь результат, то испытываешь такие эмоции, которые тебя заряжают очень надолго! Говорят, время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет — думаю, это правда!

Чаще всего Эльвира рыбачит за пределами родного города, но в Нижегородской области Источник: Эльвира Касатова

— В своих соцсетях вы как-то упоминали кринж-рыбалку. Можете объяснить: что такое кринж-рыбалка, а что — нет? — Кринж — это, наверное, что-то стыдное, неестественное. Почему я так сказала? Потому что современная рыбалка идет большими шагами вперед, появляются новые технологии, современное оборудование, множество возможностей, методик и форм ловли рыбы. Соответственно, сделать шаг назад и сесть на пирсе, взяв бамбуковую удочку из палочки, — я сейчас такое уже не хочу. Конечно, прикольно было бы пересесть с BMW на «копеечку», проехаться, всем помахать из окошечка, но в данный момент я уже знаю, как работать с современными технологиями в рыбалке, и понимаю, что это намного интереснее. — А особенная атмосфера рыбалки из-за этого не теряется? — Нет, конечно! Эта атмосфера — умиротворение и эстетика рыбалки — всегда присутствует. И есть кое-что очень важное, что я говорю всем и всегда: главное в рыбалке — это беречь природу, брать столько рыбы, сколько мы съедим.

«Это особая атмосфера, ожидание, снежная любовь!» — так Эльвира говорит о зимней рыбалке Источник: Эльвира Касатова

— Чем вас привлекает зимняя рыбалка? — Это особая атмосфера, ожидание, снежная любовь! Ты приходишь на лед и забываешь обо всём! Потому что тебя окружают такие же отмороженные пингвины, как и ты. Ты ловишь маленькую рыбку, но понимаешь, что эта лунка пробурена тобой, что это уже пятнадцатая лунка и только сейчас ты нашла эту рыбку, не используя какие-то супергаджеты и современные технологии, ты ее приманила! Термос, горячий чай, кусочек сала, кусочек бородинского хлеба на твоем ящике… А еще обязательно барсучий жир, чтобы пальцы не отморозить. А если еще и солнышко, мороз — вообще красота! При этом мы всегда понимаем, что рыбалка зимой связана с очень серьезными моментами касательно безопасности. Мы как спортсмены не позволяем себе рисковать, потому что, организуя соревнования, соблюдаем определенные нормативы и требования к толщине льда, к согласованию мероприятий со всеми ведомствами. Если это любительская рыбалка, то чувство страха никогда не потеряно. И когда идешь по льду и понимаешь, что под тобой вода и снег, стараешься контролировать себя и не бежать сломя башку туда, куда не надо. К счастью, опасных случаев в моей рыболовной жизни не было. «Женщины идут в рыбалку, как Крупская за Лениным» — Как много женщин в рыбалке сейчас? — Вообще очень радостно, что с каждым годом рыбалка набирает популярность среди разных возрастных категорий и полов. В том числе и женщины, и дети с большим желанием и азартом приходят в этот вид спорта, который становится их хобби. В членах сборной Нижегородской области 15 женщин. Не говоря о том, что достаточно много девушек и женщин в любительской рыбалке. Но в первую очередь как они туда попадают? Их заводит туда любимый мужчина. И они, как Крупская за Лениным, следуют за ним. Часть из них с головой ныряют в этот процесс и углубляются, им это нравится. Часть просто как сопровождающие, лишь бы милый был рядом. Мы со своим рыболовным сообществом в Дзержинске Fish Battle Team, которое существует 11 лет, в течение календарного года планируем ряд соревнований, фестивалей, турниров, других массовых мероприятий. Объединяем всех рыболовов-любителей. И девчонок достаточно много, и детей. Они приходят, участвуют, даже побеждают.

Эльвира занимается рыбалкой 11 лет Источник: Эльвира Касатова