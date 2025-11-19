На чемпионат мира по футболу пробилась сборная микрогосударства с Кариб: сенсацию сотворил бывший тренер «Зенита»

Сборная небольшого карибского государства Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу. Такого результата страна добилась, когда тренировать сборную начал бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат.

Кюрасао — небольшой остров в Карибском море, который находится в 80 километрах от Венесуэлы. Там на 444 квадратных километрах проживает всего около 150 тысяч человек. Почти с самого открытия острова (15 век) контроль над ним был у Нидерландов. Лишь в 1954 году Кюрасао получил полуавтономный статус. Самоуправляемым государством этот остров стал лишь в 2010 году, тогда же появилась сборная страны. Но так как Кюрасао до сих пор входит в состав Королевства Нидерландов (просто со значительной автономией), связь с этой страной остается прочной в политике и футболе — основу команды составляют игроки из голландского чемпионата, а формальным руководителем страны числится король.

В отборе на чемпионат мира 2026 года Кюрасао сотворил сенсацию. В последнем туре североамериканского турнира команда в гостях сыграла вничью с Ямайкой (0:0) и заняла первое место в группе B североамериканского квалификационно турнира, набрав 12 очков. Этот результат вывел Кюрасао, которая занимает 82-е место в рейтинге ФИФА, на чемпионат мира — Ямайка отстала на одно очко.

Так Кюрасао вошла в историю мундиалей, как самая маленькая страна, вышедшая на чемпионат мира по футболу. И прямое отношение к этому имеет хорошо знакомый российским болельщикам 78-летний голландец Дик Адвокат, который сейчас тренирует сборную этой маленькой страны.

Дик Адвокат с 2006-го по 2009-й год тренировал «Зенит». Вместе с командой из Санкт-Петербурга он впервые выиграл чемпионат России (2007), а в 2008-м выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. На чемпионате Европы 2012 Адвокат руководил сборной России.

Ассистентом Адвоката работает 74-летний Кор Пот. Эту же должность он занимал в «Зените».

Примечательно, что до этого главным тренером сборной Кюрасао был Гус Хиддинк, который тоже хорошо знаком россиянам. Он занимал аналогичный пост в сборной РФ с 2006 по 2010 годы, принеся в копилку страны бронзу на чемпионате Европы. Однако добиться высот с Кюрасао ему не удалось, он тренировал сборную всего год — с 2020-го по 2021-й год.

Чемпионат мира по футболу пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. На данный момент известны уже 42 из 48 участников турнира. Российской сборной среди них нет.