«Ливерпуль» обыграл «Реал», «Бавария» была сильнее «ПСЖ»: результаты Лиги чемпионов

«Ливерпуль» был сильнее «Реала» Источник: пресс-служба УЕФА

4 ноября были сыграны девять матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Две игры заслуженно имели приставку «супер». В Ливерпуле одноименная команда принимала мадридский «Реал», а в Париже действующий победитель турнира «ПСЖ» встречался с мюнхенской «Баварией».

«Наполи» — «Айнтрахт» 0:0

«Ливерпуль» — «Реал» 1:0

Гол: Макаллистер, 61 (1:0)

Источник: пресс-служба УЕФА

Хозяева поля создали больше опасных моментов, но долгое время ворота мадридской команды оставалась сухими благодаря голкиперу Тибо Куртуа. На 61-й минут и он был бессилен — аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер забил единственный гол в матче.

«Славия» — «Арсенал» 0:3

Голы: Сака, 32 — с пенальти (0:1). Мерино, 46 (0:2). Мерино, 68 (0:3)

«Атлетико» — «Юнион» 3:1

Голы: Альварес, 39 (1:0). Галлахер, 72 (2:0). Сайкс, 80 (2:1). Льоренте, 90+6 (3:1)

«Буде‑Глимт» — «Монако» 0:1

Гол: Балогун, 43 (0:1)

За полярным кругом встретились два российских футболиста: вратарь Никита Хайкин («Буде-Глимт») и полузащитник «Монако» Александр Головин («Монако»). Оба провели на поле по 90 минут.

«Олимпиакос» — «ПСВ» 1:1

Голы: Мартинш, 17 (1:0). Пепи, 90+5 (1:1)

«ПСЖ» — «Бавария» 1:2

Голы: Диас, 4 (0:1). Диас, 32 (0:2). Жоау Невеш, 74 (1:2)

Источник: пресс-служба УЕФА

Герой и он же антигерой встречи — колумбийский нападающий «Баварии» Луис Диас. Сначала он забил два гола, а в конце первого тайма нанес травму защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими и получил за это прямую красную карточку. В большинстве парижане смогли отыграть лишь один мяч.

«Тоттенхэм» — «Копенгаген» 4:0

Голы: Джонсон, 19 (1:0). Одобер, 51 (2:0). Ван де Вен, 64 (3:0). Пальинья, 67 (4:0)

«Ювентус» — «Спортинг» 1:1

Голы: Араухо, 12 (0:1). Влахович, 34 (1:1)