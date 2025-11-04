НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Игрока ярославского «Локомотива» признали лучшим нападающим недели КХЛ

Игрока ярославского «Локомотива» признали лучшим нападающим недели КХЛ

Кто из железнодорожников выделился своей работой на последних матчах

411
В КХЛ назвали лучших игроков недели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ КХЛ назвали лучших игроков недели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В КХЛ назвали лучших игроков недели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

39-летний Александр Радулов из «Локомотива» признан лучшим нападающим недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги 3 ноября.

«Лучшим нападающим девятый раз в карьере признан Александр Радулов, набравший 5 (2+3) очков в трех матчах с показателем полезности „плюс/минус“ +6. На его счету также четыре силовых приема, один блокированный бросок и три перехвата», — уточнили в КХЛ.

Всего на неделе с 27 октября по 2 ноября в КХЛ состоялось 29 матчей, в которых приняли участие 508 игроков — 35 вратарей, 172 защитника и 301 нападающий. Средняя результативность составила 5,66 шайбы за игру.

Лучшие игроки недели КХЛ:

  • лучший вратарь: 30-летний Денис Костин (нижегородское «Торпедо») провел два «сухих» матча — против тольяттинской «Лады» (2:0) и екатеринбургского «Автомобилиста» (2:0), отразив 51 бросок;

  • лучший защитник: 33-летний Игорь Ожиганов («Динамо» Москва) набрал 4 (1+3) очка в трех встречах и завершил неделю с показателем полезности «+7»;

  • лучший молодой игрок: 17-летний Ярослав Федосеев («Трактор» Челябинск) забросил одну шайбу в трех матчах и завершил неделю с показателем «+4».

Полное расписание игр «Локомотива» в регулярном чемпионате — смотрите в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Александр Радулов ХК Локомотив
