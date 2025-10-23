НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Расписание игр «Локомотива» до конца регулярного чемпионата: список

Расписание игр «Локомотива» до конца регулярного чемпионата: список

В какие даты пройдут матчи с участием ярославской команды

355
Расписание матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Расписание матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Расписание матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С осени 2025 года до конца марта 2026 года хоккейные команды играют в регулярном чемпионате, набирая очки за матчи. Команды, набравшие большее количество очков, войдут в плей-офф и поборются за Кубок Гагарина.

В этом материале публикуем расписание всех игр ХК «Локомотив» в регулярном чемпионате.

Расписание матчей в октябре 2025 года:

  • 28 октября, вторник, «Локомотив» — «Лада» в 19:30;

  • 31 октября, пятница, «Локомотив» — «СКА» в 19:30.

Расписание матчей в ноябре 2025 года:

  • 2 ноября, воскресенье, «Салават Юлаев» — «Локомотив» 14:30;

  • 6 ноября, четверг, «Локомотив» — «Спартак» 19:00;

  • 8 ноября, суббота, «Локомотив» — «Ак Барс» 17:00;

  • 10 ноября, понедельник, «Торпедо» — «Локомотив» 19:00;

  • 12 ноября, среда, «Спартак» — «Локомотив» 19:30;

  • 15 ноября, суббота, «Локомотив» — «Барыс» 17:00;

  • 17 ноября, понедельник, «Локомотив» — «Салават Юлаев» 19:00;

  • 19 ноября, среда, «Локомотив» — «Драконы» 19:00;

  • 22 ноября, суббота, «Локомотив» — «Амур» 17:00;

  • 24 ноября, понедельник, «Локомотив» — «Сибирь» 19:00;

  • 26 ноября, среда, «Динамо М» — «Локомотив» 19:30;

  • 28 ноября, пятница, «Северсталь» — «Локомотив» 19:30.

Расписание матчей в декабре 2025 года:

  • 2 декабря, вторник, «Локомотив» — «СКА» 19:00;

  • 4 декабря, четверг, «Амур» — «Локомотив» 12:15;

  • 6 декабря, суббота, «Адмирал» — «Локомотив» 10:00;

  • 16 декабря, вторник. «Локомотив» — «Динамо Мн» 19:00;

  • 18 декабря, четверг, «Локомотив» — «ЦСКА» 19:00;

  • 20 декабря, суббота «Локомотив» — «Авангард» 17:00;

  • 23 декабря, вторник, «Локомотив» — «Адмирал» 19:00;

  • 25 декабря, четверг, «Локомотив» — «Динамо М» 19:00;

  • 30 декабря, вторник, «Локомотив» — «Торпедо» 19:00.

Расписание матчей в январе 2026 года:

  • 4 января, воскресенье, «ЦСКА» — «Локомотив» 17:00;

  • 6 января, вторник, «Металлург Мг» — «Локомотив» 14:30;

  • 8 января, четверг, «Сибирь» — «Локомотив» 13:30;

  • 14 января, среда, «Торпедо» — «Локомотив» 19:00;

  • 17 января, суббота, «Локомотив» — «Драконы» 17:00;

  • 19 января, понедельник, «Локомотив» — «Торпедо» 19:00;

  • 21 января, среда, «Локомотив» — «Динамо Мн» 19:00;

  • 25 января, воскресенье, «Спартак» — «Локомотив» 17:00;

  • 27 января, вторник «СКА» — «Локомотив» 19:30;

  • 30 января, пятница, «Локомотив» — «Лада» 19:00.

Расписание матчей в феврале 2026 года:

  • 1 февраля, воскресенье, «Локомотив» — «ХК Сочи» 17:00;

  • 4 февраля, среда, «Локомотив» — «Спартак» 19:00;

  • 10 декабря, вторник, «Драконы» — «Локомотив» 19:30;

  • 12 февраля, четверг, «Динамо Мн» — «Локомотив» 19:10;

  • 14 февраля, суббота, «ХК Сочи» — «Локомотив» 17:00;

  • 17 февраля, вторник, «Локомотив» — «Нефтехимик» 19:00;

  • 21 февраля, суббота, «Локомотив» — «Динамо Мн» 17:00;

  • 24 февраля, вторник, «Локомотив» — «Динамо М» 19:00;

  • 28 февраля, суббота, «СКА» — «Локомотив» 17:00.

Расписание матчей в марте 2026 года:

  • 2 марта, понедельник, «Северсталь» — «Локомотив» 19:00;

  • 4 марта, среда, «ХК Сочи» — «Локомотив» 19:30;

  • 9 марта, понедельник, «Локомотив» — «Северсталь» 17:00;

  • 11 марта, среда, «Автомобилист» — «Локомотив» 17:00;

  • 13 марта, пятница, «Лада» — «Локомотив» 18:00;

  • 15 марта, воскресенье, «Динамо Мн» — «Локомотив» 17:10;

  • 20 марта, пятница, «Локомотив» — «Металлург Мг» 19:00.

Где смотрите хоккейные матчи?

По трансляции
На трибунах, хожу на каждую игру
Только счет проверяю в конце матча
Не интересуюсь хоккеем
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хоккей Расписание
