Расписание игр «Локомотива» до конца регулярного чемпионата: список

С осени 2025 года до конца марта 2026 года хоккейные команды играют в регулярном чемпионате, набирая очки за матчи. Команды, набравшие большее количество очков, войдут в плей-офф и поборются за Кубок Гагарина.
В этом материале публикуем расписание всех игр ХК «Локомотив» в регулярном чемпионате.
Расписание матчей в октябре 2025 года:
28 октября, вторник, «Локомотив» — «Лада» в 19:30;
31 октября, пятница, «Локомотив» — «СКА» в 19:30.
Расписание матчей в ноябре 2025 года:
2 ноября, воскресенье, «Салават Юлаев» — «Локомотив» 14:30;
6 ноября, четверг, «Локомотив» — «Спартак» 19:00;
8 ноября, суббота, «Локомотив» — «Ак Барс» 17:00;
10 ноября, понедельник, «Торпедо» — «Локомотив» 19:00;
12 ноября, среда, «Спартак» — «Локомотив» 19:30;
15 ноября, суббота, «Локомотив» — «Барыс» 17:00;
17 ноября, понедельник, «Локомотив» — «Салават Юлаев» 19:00;
19 ноября, среда, «Локомотив» — «Драконы» 19:00;
22 ноября, суббота, «Локомотив» — «Амур» 17:00;
24 ноября, понедельник, «Локомотив» — «Сибирь» 19:00;
26 ноября, среда, «Динамо М» — «Локомотив» 19:30;
28 ноября, пятница, «Северсталь» — «Локомотив» 19:30.
Расписание матчей в декабре 2025 года:
2 декабря, вторник, «Локомотив» — «СКА» 19:00;
4 декабря, четверг, «Амур» — «Локомотив» 12:15;
6 декабря, суббота, «Адмирал» — «Локомотив» 10:00;
16 декабря, вторник. «Локомотив» — «Динамо Мн» 19:00;
18 декабря, четверг, «Локомотив» — «ЦСКА» 19:00;
20 декабря, суббота «Локомотив» — «Авангард» 17:00;
23 декабря, вторник, «Локомотив» — «Адмирал» 19:00;
25 декабря, четверг, «Локомотив» — «Динамо М» 19:00;
30 декабря, вторник, «Локомотив» — «Торпедо» 19:00.
Расписание матчей в январе 2026 года:
4 января, воскресенье, «ЦСКА» — «Локомотив» 17:00;
6 января, вторник, «Металлург Мг» — «Локомотив» 14:30;
8 января, четверг, «Сибирь» — «Локомотив» 13:30;
14 января, среда, «Торпедо» — «Локомотив» 19:00;
17 января, суббота, «Локомотив» — «Драконы» 17:00;
19 января, понедельник, «Локомотив» — «Торпедо» 19:00;
21 января, среда, «Локомотив» — «Динамо Мн» 19:00;
25 января, воскресенье, «Спартак» — «Локомотив» 17:00;
27 января, вторник «СКА» — «Локомотив» 19:30;
30 января, пятница, «Локомотив» — «Лада» 19:00.
Расписание матчей в феврале 2026 года:
1 февраля, воскресенье, «Локомотив» — «ХК Сочи» 17:00;
4 февраля, среда, «Локомотив» — «Спартак» 19:00;
10 декабря, вторник, «Драконы» — «Локомотив» 19:30;
12 февраля, четверг, «Динамо Мн» — «Локомотив» 19:10;
14 февраля, суббота, «ХК Сочи» — «Локомотив» 17:00;
17 февраля, вторник, «Локомотив» — «Нефтехимик» 19:00;
21 февраля, суббота, «Локомотив» — «Динамо Мн» 17:00;
24 февраля, вторник, «Локомотив» — «Динамо М» 19:00;
28 февраля, суббота, «СКА» — «Локомотив» 17:00.
Расписание матчей в марте 2026 года:
2 марта, понедельник, «Северсталь» — «Локомотив» 19:00;
4 марта, среда, «ХК Сочи» — «Локомотив» 19:30;
9 марта, понедельник, «Локомотив» — «Северсталь» 17:00;
11 марта, среда, «Автомобилист» — «Локомотив» 17:00;
13 марта, пятница, «Лада» — «Локомотив» 18:00;
15 марта, воскресенье, «Динамо Мн» — «Локомотив» 17:10;
20 марта, пятница, «Локомотив» — «Металлург Мг» 19:00.
Где смотрите хоккейные матчи?