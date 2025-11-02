«Пока нам тяжело»: главный тренер «Салавата Юлаева» высказался после разгромного поражения «Локомотиву»

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Уфе 2 ноября прошел матч «Салават Юлаев» — «Локомотив». Встреча завершилось со счетом 1:4 в пользу ярославцев.

На пресс-конференции после матча ярославский тренер Боб Хартли похвалил игру команды:

«Целостная игра, забили в большинстве, много шансов еще имели. Играли все три периода хорошо: в давлении, садились на соперника, контролировали игру весь матч».

У главного тренера спросили, почему в этой игре он отдал предпочтение Алексею Мельничуку, а не Даниилу Исаеву.

«Нам предстоит шесть игр за 12 дней, поэтому нашли возможность давать Исаеву передышки. И в следующем цикле оба вратаря нужны. Сегодня Алексей хорошо отыграл», — объяснил Хартли.

О прошедшем матче высказался и главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов:

«Пока нам тяжело выигрывать матчи против „Локомотива“: здоровая, быстрая, габаритная команда. Мы пытались навязывать свой хоккей, но они хорошо снимали давление, хорошо выводили из зоны. Третий гол был определяющий. Будь 2:1 — могли быть шансы, могли забить. Если в общем посмотреть, мы пять игр выиграли подряд, сколько ребята отдали сил и эмоций. Они из арены могут выходить с гордно поднятой головой. Они в принципе сегодня отдали все, что могли».

Журналисты спросили, почему тренер считает, что «Салату Юлаеву» пока рано побеждать такие команды, как «Локомотив». Он ответил развернуто:

«Это команда, которая выиграла Кубок Гарарина в прошлом году, она строилась не один год. Ребята, которые сейчас играют лидирующие роли, Каюмов, Иванов. Это ребята, которые заходили с возраста лимитчика. И они уже поиграли столько лет и за сборную, и на хорошем уровне. Это команда без слабых мест. И они все правильные действия делают, команда опытная. Они опять один из претендентов на кубок».

«Чем этот „Локомотив“ отличается от того, который был весной?» — уточнили у тренера журналисты.

«Ну, у них Сергеев травмированный, ну и Симашев уехал, и Бут», — коротко резюмировал тренер, не став рассуждать, как на игру ярославцев повлиял повлиял новый тренер Боб Хартли после ухода Игоря Никитина.

