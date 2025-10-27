Триумф Мельниковой и четыре медали: как российские гимнасты вернулись на чемпионат мира

Попала десятка

Два золота

«Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. Мне будет 28 лет, и я сейчас даже не представляю, в какой я буду форме, как я себя буду чувствовать. Мечты, я надеюсь, осуществятся, потому что большой мечтой был Париж, и я думала, что раз моя судьба такая и я не поехала в Париж, значит, всё. В прошлом году, конечно, я уже думала заканчивать карьеру, потому что какой смысл был губить свое здоровье? Но потом я подумала: а что, если попробовать дотянуть до Лос-Анджелеса? В принципе я чувствую себя хорошо, у меня довольно легкое тело для гимнастики, у меня нет проблем с набором веса, например. Вот я и подумала, что мне кажется, что я могу. И этот чемпионат мира здесь — это один из шагов на пути к Олимпиаде», — цитирует Мельникову ТАСС.