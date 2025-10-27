НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Триумф Мельниковой и четыре медали: как российские гимнасты вернулись на чемпионат мира

Триумф Мельниковой и четыре медали: как российские гимнасты вернулись на чемпионат мира

Первый большой турнир за четыре года

122
Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира | Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира | Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой

Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира

Источник:

телеграм-канал Ангелины Мельниковой

В Джакарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике — российские спортсмены выступили на нём впервые за четыре года. Триумфатором турнира стала Ангелина Мельникова, выигравшая три медали — две из них золотые. Подробности — в материале 161.RU.

Попала десятка

Российские гимнасты были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года. В марте 2025-го международная федерация стала выдавать россиянам допуски к турнирам, но в нейтральном статусе.

На чемпионат мира в Джакарте поехали десять спортсменов: Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева, Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Илья Заика и Алексей Усачев. Выступали они без флага и гимна. В случае победы играла музыка Петра Чайковского.

Два золота

Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой
Источник:

телеграм-канал Ангелины Мельниковой

Самой статусной спортсменкой в российской заявке была 25-летняя Ангелина Мельникова, побеждавшая на Олимпиаде и чемпионате мира. С ней и были связаны основные надежды команды.

В итоге Мельникова стала королевой турнира. Она стала первой в многоборье — самой престижной дисциплине. А затем добавила к этому успеху золотую медаль в опорном прыжке и серебро в упражнениях на брусьях.

Уже после турнира спортсменка рассказала, что хотела завершить карьеру после того, как не смогла принять участие в Олимпийских играх в Париже. При этом праздновать медали чемпионата мира она пока никак не собирается — хочет отдохнуть от гимнастики.

«Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. Мне будет 28 лет, и я сейчас даже не представляю, в какой я буду форме, как я себя буду чувствовать. Мечты, я надеюсь, осуществятся, потому что большой мечтой был Париж, и я думала, что раз моя судьба такая и я не поехала в Париж, значит, всё. В прошлом году, конечно, я уже думала заканчивать карьеру, потому что какой смысл был губить свое здоровье? Но потом я подумала: а что, если попробовать дотянуть до Лос-Анджелеса? В принципе я чувствую себя хорошо, у меня довольно легкое тело для гимнастики, у меня нет проблем с набором веса, например. Вот я и подумала, что мне кажется, что я могу. И этот чемпионат мира здесь — это один из шагов на пути к Олимпиаде», — цитирует Мельникову ТАСС.

Еще одну медаль завоевал Даниел Маринов, ставший третьим в упражнениях на брусьях. В общекомандном зачете сборная России стала четвертой.

Первое место заняла сборная Китая, второй стала команда Японии, третье место у сборной США.

Ренат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Спортивная гимнастика Ангелина Мельникова
