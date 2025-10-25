У Овечкина новый рекорд в НХЛ! Но впереди еще одна борьба с Гретцки

Российский нападающий Александр Овечкин продолжает ставить рекорды в НХЛ. В матче против «Коламбус Блю Джекетс» российский форвард забил свой 51-й гол в карьере в ворота этого клуба. Теперь он делит рекорд лиги по этому показателю с Патриком Шарпом и Патриком Кейном.
Гол стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» вторым в текущем сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь Овечкину остается забить всего 40 шайб, чтобы догнать легендарного Уэйна Гретцки по общему количеству голов в лиге (с учетом плей-офф).
Победа «Вашингтона» со счетом 4:1 в этом матче стала важным шагом в сезоне, а достижение Овечкина вновь напомнило о его исключительном статусе среди лучших снайперов в истории НХЛ.
Встреча в Коламбусе завершилась уверенной победой «Вашингтона» со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). Помимо Овечкина, отметившегося на 42-й минуте, шайбы забросили Джон Карлсон (39'), Джастин Сурдиф (43'), Том Уилсон (56') и Коннор Макмайкл (57'). Единственный гол «Коламбуса» на счету Дентона Матейчука (51'). Одержав вторую подряд победу, «Вашингтон» 26 октября примет «Оттаву Сенаторз» на домашней арене. Матч начнется в 02:00 по московскому времени.