У Овечкина новый рекорд в НХЛ! Но впереди еще одна борьба с Гретцки

Овечкину осталось забить 40 шайб, чтобы догнать Гретцки Источник: Nick Wass / AP

Российский нападающий Александр Овечкин продолжает ставить рекорды в НХЛ. В матче против «Коламбус Блю Джекетс» российский форвард забил свой 51-й гол в карьере в ворота этого клуба. Теперь он делит рекорд лиги по этому показателю с Патриком Шарпом и Патриком Кейном.

Гол стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» вторым в текущем сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь Овечкину остается забить всего 40 шайб, чтобы догнать легендарного Уэйна Гретцки по общему количеству голов в лиге (с учетом плей-офф).

Победа «Вашингтона» со счетом 4:1 в этом матче стала важным шагом в сезоне, а достижение Овечкина вновь напомнило о его исключительном статусе среди лучших снайперов в истории НХЛ.