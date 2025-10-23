«Реал» обыграл «Ювентус», «Ливерпуль» прервал серию поражений: итоги третьего тура Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал крупную победу в Германии Источник: пресс-служба УЕФА

22 октября прошли заключительные матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче «Реал» в Мадриде обыграл туринский «Ювентус».

Источник: пресс-служба УЕФА

22 октября

«Галатасарай» — «Буде-Глимт» 3:1

Голы: Осимхен, 3 (1:0). Осимхен, 33 (2:0). Юнус Акгюн, 60 (3:0). Хельмерсен, 75 (3:1).

«Монако» — «Тоттенхэм» 0:0

«Айнтрахт» — «Ливерпуль» 1:5

Голы: Кристенсен, 26 (1:0). Экитике, 35 (1:1). ван Дейк, 39 (1:2). Конате, 44 (1:3). Гакпо, 66 (1:4). Собослаи, 70 (1:5).

Источник: пресс-служба УЕФА

«Ливерпуль» к матчу во Франкфурте подходил с серией из четырех поражений подряд. «Айнтрахт» попал под горячую руку действующих чемпионов Англии. Нападающий английской команды Уго Экитике забил гол в ворота бывшей команды.

«Аталанта» — «Славия» 0:0

«Бавария» — «Брюгге 4:0

Голы: Карл, 5 (1:0). Кейн, 14 (2:0). Диас, 34 (3:0). Джексон, 79 (4:0).

«Челси» — «Аякс» 5:1

Голы: Гиу, 18 (1:0). Кайседо, 27 (2:0). Вегхорст, 33 — с пенальти (2:1). Фернандес, 45 — с пенальти (3:1). Эстеван, 45+6 — с пенальти (4:1). Джордж, 48 (5:1).

Источник: пресс-служба УЕФА

Дождливый вечер в Лондоне у «Аякса» не задался. С 15-й минуты амстердамцы играли в меньшинстве — красную карточку получил Кеннет Тэйлор. Численное преимущество «Челси» реализовал без особых проблем.

«Реал» — «Ювентус» 1:0

Гол: Беллингем, 57 (1:0).

Источник: пресс-служба УЕФА

Судьбу матча в Мадриде решил один эпизод. Мяч после удара Винисиуса попал в штангу и отскочил в поле — первым на добивании был Джуд Беллингем.

«Спортинг» — «Марсель» 2:1

Голы: Пайшан, 14 (0:1). Катаму, 69 (1:1). Сантос, 86 (2:1).

«Атлетик» — «Карабах» 3:1

Голы: Леандру Андраде, 1 (0:1). Гурусета, 40 (1:1). Наварро, 70 (2:1). Гурусета, 88 (3:1).

Источник: пресс-служба УЕФА

«Карабах» в первых турах одержал две победы в стартовых турах. Открыла счет команда из Азербайджана уже на 49-й секунде матча в Бильбао, но удержать преимущество не смогла. «Атлетик» забил три гола и одержал первую победу в этом розыгрыше турнира.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.