«Я просто очень хотел»: как уходил самый титулованный гимнаст СССР Александр Дитятин

Александр Дитятин установил спортивный рекорд, который десятилетиями никто не может побить Источник: Валерий Зуфаров / фотохроника ТАСС

14 октября скончался заслуженный мастер спорта СССР Александр Дитятин. Те, кто еще недавно с ним общался, говорят, что не верят в случившееся, так как всё произошло слишком стремительно. Такой же стремительной была и его спортивная карьера. На фоне остальных гимнастов он был слишком высоким, и все считали, что это будет ему только мешать, но именно рост помог ему добиться ошеломляющего успеха и установить мировой рекорд, который до сих пор не превзошел ни один спортсмен.

«Я просто очень хотел»

Его путь в большой спорт начался с сомнений тренеров. Юный Саша Дитятин, пришедший в секцию, не вписывался в привычный канон советской гимнастической школы: не совсем та фигура, слишком высокий — 180 сантиметров. А тренеры в то время предпочитали воспитывать невысоких спортсменов.

— По науке, у меня не должно было получиться. Но я просто очень хотел, — признавался Дитятин в одном из интервью.

Упорство ленинградского паренька оказалось сильнее любых стереотипов. Оно-то и открыло ему дорогу на вершину мирового спорта. Оно и тренер Анатолий Ярмовский, под руководством которого гимнаст тренировался до окончания карьеры.

— И в СССР, и сейчас тренеры часто передавали перспективных гимнастов более квалифицированным, как казалось руководству, специалистам. У меня получилось иначе, — признавался Дитятин. — Мы отлично друг друга дополняли: я взрывной по характеру, а Ярмовский — уравновешенный и спокойный. У нас с Анатолием Григорьевичем было отличное взаимопонимание, можно даже сказать, родство душ. Мы постепенно осваивали сложные элементы, которые могли принести максимальное количество баллов на соревнованиях.

В 15 лет Дитятин победил в юношеском первенстве СССР, а в 17 — уверенно вошел в национальную сборную.

«Боролись с непобедимой японской сборной»

Первой олимпийской ареной для Александра стали Игры-76 в Монреале. Дебют среди сильнейших гимнастов планеты был успешным — два серебра в командном зачете и в упражнениях на кольцах.

Выступление на кольцах поразило и зрителей, и жюри на Олимпиаде в Монреале Источник: Александр Яковлев / ТАСС

Однако сам спортсмен понимал, что от его выступления в Канаде ждут большего.

— Мы практически на равных боролись с непобедимой японской сборной, которая выигрывала командное первенство на четырех Олимпиадах подряд — с 1960 по 1972 год. На чемпионатах мира они вообще не отдавали командный зачет с 1962 по 1979 год, — признавался Дитятин. — Сборная СССР была вечно второй. В Монреале готовы были потеснить японцев с верхней ступеньки пьедестала почета, но судьи оказались к этому не готовы. В те годы железно работало правило: сначала ты работаешь на имя, а потом — оно на тебя.

Восхождение к спортивным вершинам едва не оборвала серьезная травма локтя. Период восстановления был долгим и изматывающим как физически, так и морально. Но характер Дитятина оказался крепче стали, и на чемпионате мира в 1979 году он завоевал четыре золотые медали.

— Наша сборная была сильнейшей в мире, — подчеркивал гимнаст. — На отдельных снарядах золото завоевывали те, кто объективно был сильнее. Не только Андрианов в опорном прыжке и Александр Ткачев на брусьях, но и болгарин Стоян Делчев на перекладине, венгр Золтан Мадьяр на коне, Роланд Брюкнер из ГДР в вольных. И Мадьяр, и Брюкнер выиграли в этих видах в Форт-Уорте, а «сальто Делчева» на перекладине вообще стало классикой.

«Нынешние гимнасты не могут повторить»

Звездным часом Александра Дитятина стала Олимпиада в Москве. Именно здесь произошло чудо, вошедшее в анналы спортивной истории: в финале опорного прыжка гимнаст получил от судей высшую оценку — 10.0 баллов. Зал в «Лужниках» взорвался овациями, радуясь невероятному выступлению советского спортсмена.

— Поначалу нам даже пообещали сумасшедшие по тем временам премиальные: за золото — 10 тысяч рублей! — делился спортсмен. — Когда стало понятно, что триумфу сборной СССР никто не сможет помешать, снизили размер премии до 4 тысяч. За серебро полагалось 2 тысячи, за бронзу — 1,5 тысячи. Да еще и налоги вычли. Конечно, для советского человека мои премиальные за московскую Олимпиаду были фантастической суммой. Так что грех жаловаться.

Спортсмен получил заслуженное золото, но по возвращении с Олимпиады в родном Ленинграде его не встречали ни толпы журналистов, ни поклонники Источник: Николай Науменков / фотохроника ТАСС

К тому же Александр Дитятин завоевал медали во всех восьми дисциплинах гимнастической программы. Три золота, четыре серебра и одна бронза — это уникальный случай во всей истории спортивной гимнастики и момент триумфа Дитятина. Ни один гимнаст, кроме него, не смог повторить этого результата.

— Начиная с 1978 года не проигрывал на кольцах ни на одном крупном турнире. Кое-что из моего олимпийского арсенала и нынешние гимнасты не могут повторить. Хотя нужно сделать поправку на то, что правила полностью изменились. Раньше нужно было фиксировать одну-две фигуры, а сейчас вся комбинация должна быть в статике и ключевым элементом является соскок, — рассказывал Дитятин.

«Стоит ли бороться через боль»

Казалось, впереди у чемпиона еще много побед, но судьба распорядилась иначе. Тяжелый вывих голеностопа стал началом конца его блистательной карьеры. Правда, сила духа Дитятина проявилась вновь: даже через боль он продолжал выступать.

— На сборах отрабатывал упражнение на батуте, и туда прыгнул партнер по сборной. В результате вылетел голеностопный сустав. Три дня перед чемпионатом мира провел на больничной койке, — объяснял спортсмен.

В 1981 году, уже в качестве капитана сборной, он вышел на помост чемпионата мира в Москве и сделал всё для победы команды. Советские гимнасты вновь стали лучшими, опередив по числу наград спортсменов из других стран, а сам Александр добавил в свою копилку еще два золота — в упражнениях на кольцах и брусьях.

— Были у меня фирменные элементы, которые мы с Ярмовским придумали. Только, чтобы присвоить им мое имя, нужно было пройти многие бюрократические формальности. Даже заявку правильно составить не так просто. Мне это было не особо нужно, — скромно говорил спортсмен.

К середине 80-х годов стало ясно, что травма не позволяет продолжать выступления на прежнем уровне. Эпоха Дитятина в большом спорте завершилась.

— Я понимал, что новое поколение идет вперед, и не был уверен, стоит ли бороться через боль, — сокрушался спортсмен.

«Что вы тут делаете?»

Чемпион нашел в себе силы начать новую жизнь. После завершения карьеры он посвятил несколько лет тренерской работе.

Только посмотрите, с каким восторгом юные гимнастки смотрят на своего наставника Источник: Игорь Уткин / ТАСС

В сложные для многих спортсменов 90-е годы Александр Дитятин сменил сферу деятельности и дослужился до звания подполковника пограничной службы, работая старшим контролером в аэропорту Пулково.

— Занимался рутинной работой, без которой на КПП не обойтись. Знакомых встречал. Помнится, Александр Розенбаум, увидев меня в форме, удивился: «Александр, что вы тут делаете?» — признавался Дитятин.

После завершения спортивной карьеры Дитятин окончил Институт физической культуры им. Лесгафта и Академию государственной службы. Тяга к знаниям и спорту привела его в академическую среду: с 2002 года и до ухода на заслуженный отдых он заведовал кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную влиянию спортивной подготовки на детей с девиантным поведением.

— Это те, кто уже совершил какие-то правонарушения, но не был за это наказан по всей строгости закона. С помощью физической культуры и спорта их можно было адаптировать к жизни в обществе, — подчеркивал Дитятин.

«Попросила бы стать партнером в балете»

Александр Дитятин — семикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, многократный чемпион СССР. Его уникальное достижение, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса, — завоевание медалей во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх — остается эталоном в гимнастике.

— Из звездной гимнастической сборной, костяк которой сложился в 1976-м, он был самым титулованным и… самым незаметным. Такая акварельная питерская интеллигенция, я бы сказала, — написала о нем спортсменка и спортивная журналистка Елена Вайцеховская.

Александр Дитятин навсегда остался в истории не просто чемпионом, а человеком-легендой, чьи воля и талант позволили ему совершить практически невозможное.