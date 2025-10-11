«Скоро меня не будет»: личная трагедия и ужасная смерть фигуристки Киры Ивановой

Благодаря фигуристке Кире Ивановой весь мир познакомился с высоким уровнем советского женского фигурного катания. Она была королевой на льду, но ее личная жизнь не задалась, и прославленная фигуристка страшно умерла. Рассказываем историю Киры Ивановой — упорной и незаурядной, которой чуть-чуть не хватило до вершины спортивного и личного счастья.
«Только бабушка меня любила»
Будущая звезда советского фигурного катания Кира Иванова родилась в Москве в 1963 году. Ее детство было трудным: отец ушел из семьи почти сразу после ее появления на свет, а мать не смогла справиться с этим и практически перестала заниматься воспитанием дочери. После того как женщина во второй раз вышла замуж, вся забота о Кире и ее младшей сестре Лене легла на плечи бабушки.
— Мама вышла замуж, у меня появились отчим и сестра Лена. Но им было не до меня. Только бабушка меня всегда любила. Ее интересовали все мои детские проблемы, — вспоминала Кира Иванова.
Именно Любовь Гавриловна привела шестилетнюю Киру на каток «Спартака». Здесь девочку заметила тренер Ирина Аниканова, которая вскоре стала для Киры не просто наставником, а практически второй матерью. Она помогала девочке не только в спорте, но и в жизни, покупая ей одежду, продукты и всё необходимое.
«Напролом шла к поставленной цели»
Благодаря своему упорству Кира стала быстро прогрессировать в одиночном катании. Ее результаты были так впечатляющи, что ее включили в экспериментальную группу при Минспорта, где готовили будущих участников международных соревнований. Однако этот проект вскоре закрыли, и тогда фигуристка оказалась в группе у Виктора Кудрявцева.
Под его руководством талант Ивановой раскрылся в полную силу. Она отточила технику, освоила сложнейшие тройные прыжки, в том числе риттбергер — сложный элемент, когда фигурист отталкивается и приземляется на одну и ту же ногу без помощи «взмаха» свободной ногой. Педагоги замечали феноменальное трудолюбие и дисциплинированность Киры.
— Она напролом шла к поставленной цели. Не помню, чтобы хотя бы раз пропустила тренировку. Очень ей хотелось вырваться из нищеты, заработать деньги, чтобы, как она сама выражалась, всё у нее было, — рассказывала хореограф Алла Капранова.
«Маленькая симпатичная балеринка»
В 15 лет Кира Иванова добилась первого крупного успеха. Сначала она завоевала серебро на Спартакиаде народов СССР, а затем повторила этот результат на юниорском чемпионате мира, став первой советской фигуристкой-одиночницей, покорившей заграничный лед.
— В координационном плане она была очень «липкой» фигуристкой. Есть у нас такой термин, определяющий степень реакции восприятия от головы в ноги. Быстрые мысли — быстрые ноги: это важно в фигурном катании. У Киры этот показатель был очень высоким, поэтому она, не обладая большим шагом и особой гибкостью, добилась очень многого на льду. Именно эта «липкость» превратила ее в маленькую симпатичную балеринку. Плюс ее характер: непременно добиваться того, чего хочется, — характеризовала фигуристку Алла Капранова.
Победа на взрослом чемпионате СССР в 1979 году открыла для 16-летней Киры Ивановой дорогу в главную сборную страны. Фигуристка уверенно исполняла сложнейшие тройные прыжки, что в те годы являлось признаком экстра-класса. Однако выступление на чемпионате Европы принесло лишь десятое место, а на первенстве мира Иванова и вовсе оказалась в конце турнирной таблицы, заняв восемнадцатую позицию.
Даже дебют на Олимпийских играх 1980 года не стал прорывом — в итоговом протоколе Кира заняла лишь шестнадцатое место. Но именно здесь, в произвольной программе, она продемонстрировала свой настоящий характер и мощь, чисто откатав три тройных прыжка.
— Она проигрывала одним голосом несколько чемпионатов Европы. Так что это, конечно, как рок висел над ней, и конечно, это не добавляло ей уверенности в себе, — делилась тренер Ирина Аниканова.
Следующие старты доказали, что падения лишь закалили фигуристку. В 1981 году она вновь выиграла национальное первенство, а на чемпионате мира заняла четвертое место в короткой программе. Кульминацией сезона стала бронзовая медаль на престижном турнире «Скейт Канада», где произвольную программу Ивановой с четырьмя тройными прыжками, включая безупречный тройной риттбергер, признали одной из лучших.
«Расстались не очень красиво»
В 1982 году, завоевав очередной титул чемпионки СССР, Кира Иванова приняла решение, которое многие сочли опрометчивым. Она ушла от своего тренера Виктора Кудрявцева к Владимиру Ковалеву — блестящему парнику, в которого была влюблена.
— Мы расстались не очень красиво. Кира ушла к другому тренеру, потому что ее, как она потом призналась мне, долго настраивали на такой поступок. В прошлом году на конференции национальной федерации Кира Иванова во всеуслышание покаялась, попросила у меня прощения и заявила, что всегда будет благодарна мне как наставнику. Я не держал на нее обиду. Внимательно следил за ее творчеством, радовался успехам, — вспоминал Кудрявцев.
«Самое серьезное чувство»
Между спортсменкой и новым тренером вспыхнул роман, несмотря на то, что он был женат. Сложный характер Ковалева и его напряженные отношения с федерацией спорта немедленно отразились на карьере Ивановой.
— Самое яркое, самое сильное, самое серьезное чувство у нее, конечно, было к Ковалеву, — рассказывала хореограф Алла Капранова.
Вскоре после блестящей победы на Спартакиаде народов СССР грянул скандал: Кира не явилась на обязательный допинг-тест. По распространенной версии, причиной стала бурная вечеринка, устроенная парой в честь успеха, после которой Ковалев просто не позволил ей пройти процедуру. В результате Киру Иванову дисквалифицировали и исключили из сборной страны.
Фигуристка стала выступать на коммерческих соревнованиях и неплохо зарабатывать. А вот отношения с Ковалевым продлились недолго — они расстались столь же стремительно, как и сошлись.
— У них были очень сложные отношения. Когда они разошлись, я была за нее рада. Потому что он непростой человек. Тоже там беда была с алкоголем в этот момент, — делилась фигуристка Наталья Бестемьянова.
«Большой успех для советской команды»
После годичной дисквалификации Кира Иванова с триумфом вернулась на лед. В 1983 году она уверенно выиграла Кубок СССР, а затем блестяще откатала отборочные соревнования в Ленинграде. Вот только на международной арене ее ждало горькое разочарование: на чемпионатах Европы и мира она не смогла занять призовые места. Иванову обходила фигуристка из ГДР Катарина Витт, которая уверенно брала золото.
На Олимпиаде-1984 в Сараево Иванова шла на пятой позиции после выполнения обязательной программы, но чисто исполненная короткая программа с тройными прыжками помогла ей занять третье место. В произвольной программе Кира предприняла дерзкую попытку — связку из пяти тройных прыжков. Хотя элемент получился неидеально, судьи высоко оценили смелость и мастерство советской фигуристки. Так Кира Иванова завоевала первую в истории СССР олимпийскую медаль в женском одиночном катании.
— Это был очень большой успех для советской команды, потому что мы очень слабо выступали в женском одиночном катании, — рассказывала спортсменка после выступления.
Кстати, голливудская звезда Кира Найтли получила свое имя именно в честь советской чемпионки. Как рассказывала актриса, в день ее рождения родители смотрели телетрансляцию из Сараево, где выступала Кира Иванова. Ее грация и безупречное владение льдом настолько покорили семью, что они без колебаний выбрали для дочери это красивое и звучное имя.
— Мама решила, что верно написание Keira. Однако позже родители выяснили, что правильно все-таки Kira, но было уже поздно что-то менять, — рассказывала Кира Найтли.
«Да разве она одна такая»
Следующие четыре года после Олимпиады стали для Ивановой эпохой стабильного успеха и одновременно положения «вечной второй». На всех крупных международных турнирах она завоевывала серебро, уступая только непобедимой Катарине. К Олимпиаде-1988 в Калгари Кира Иванова подошла на пике формы, и в спортивных кругах впервые зазвучали прогнозы, что на сей раз советской спортсменке удастся свергнуть королеву фигурного катания с пьедестала.
После обязательной программы Кира Иванова и впрямь лидировала. Однако в короткой программе случилась катастрофа: несколько грубых ошибок отбросили ее на десятое место. Заключительный прокат также не задался. Итоговое седьмое место стало горьким провалом на фоне очередного золота Витт.
Это поражение сломило Иванову — она оказалась не готова к шквалу критики от прессы, спортивных чиновников и публики, обвинявших фигуристку в том, что она «подарила» золото сопернице. Оказавшись без поддержки, которая могла бы вернуть ей веру в себя, 25-летняя Кира приняла решение уйти из большого спорта.
— Почему она сломалась? Да разве она одна такая! Посмотрите вокруг! Для многих спортсменов такого уровня, как Иванова, переход из спорта в «другую» жизнь превращается в трагедию. Не все ведь могут устроиться, а помощи ждать не от кого. Те, кто приносил стране славу, медали, сейчас по сути брошены и никому не нужны, — резко высказывалась фигуристка, пятикратная чемпионка СССР Елена Водорезова.
«Совершила самую большую ошибку»
Завершив выступления, Кира Иванова попыталась найти себя в новой роли. Она устроилась в «Театр ледовых миниатюр» Игоря Бобрина, параллельно снималась в кино. В этот же период ее личная жизнь сделала новый виток: она вышла замуж за Константина Тарелина, одного из руководителей балетной труппы.
— Я не могу сказать, что она прекрасно готовила. Но было всегда ощущение какого-то праздника. Потому что действительно первый год, который мы прожили вместе, это был праздник каждый день, — признавался Тарелин.
В это время трагедии посыпались на Иванову одна за другой. Сначала ушла из жизни бабушка Любовь Гавриловна, которая была для Киры главной опорой с детства. Затем в автокатастрофе едва не погибла сама фигуристка. Завершила череду несчастий смерть младшей сестры Елены, которая покончила с собой из-за неразделенной любви и проблем с наркотиками.
После распада СССР у Ивановой появился шанс начать всё заново — тренерский контракт в Турции. Однако спустя три месяца после переезда в Стамбул она узнала о беременности. Боясь потерять работу, Кира пошла на роковой шаг — сделала аборт, о чем позже горько сожалела.
— Возможно, я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Мне не нужно было уезжать из России. И дело не только в турецких нравах. Я потеряла ребенка. Еще не родившегося ребенка, — признавалась позднее спортсменка.
Этот поступок стал последней каплей для Тарелина, мечтавшего о малыше. В итоге всё равно турецкая сторона расторгла контракт, а муж Ивановой подал на развод. Вернувшись в Москву, Иванова осталась совершенно одна — без семьи, работы и надежды на будущее.
— Там тоже закулисная атмосфера, на мой взгляд, это не способствовало здоровому образу жизни, тем более Кира уже страдала от алкогольной зависимости. Говорят, что, возвращаясь домой, муж часто заставал жену с бутылкой. Пытался что-то изменить, — вспоминал бывший тренер Киры Виктор Кудрявцев.
«Попыталась заложить одну из медалей»
Кира Иванова пыталась найти себя в тренерской работе. В 1994 году ей удалось устроиться в московское «Динамо» — тот самый клуб, где когда-то начинался ее путь в фигурное катание. Ее наставник Виктор Кудрявцев отмечал у нее природный педагогический дар.
Однако личные демоны продолжали преследовать экс-спортсменку — она боролась с депрессией и всё чаще и чаще прикладывалась к рюмке. Родители воспитанников начали жаловаться на то, что тренер часто появлялась на катке в нетрезвом состоянии. В 2001 году это привело к увольнению.
— Были бы, может, у Кирки папа-мама рядом, может быть, этого бы не произошло. Она тоже не могла быть одной. Ей нужна была опора, — переживала за свою подопечную Алла Капранова.
Иванова неоднократно пыталась бороться с алкогольной зависимостью, проходила лечение в наркологических клиниках, но каждый раз после выписки срывалась еще сильнее. Чтобы найти деньги на алкоголь, она продавала свои награды.
— Вчера я попыталась заложить одну из своих медалей, но в ломбарде сказали, что в сплаве слишком мало золота, — писала фигуристка в своем дневнике.
«Мне нечего ждать от жизни»
Трагическая развязка произошла в декабре 2001 года — 38-летнюю Иванову нашли мертвой в ее собственной квартире. Соседи, которые вызвали правоохранителей, увидели шокирующую картину: 17 ножевых ранений на теле Киры, отрезанные и разбросанные по всей комнате волосы. Дверь была не заперта, вероятно, убийцей оказался один из собутыльников, которого она впустила сама.
Следователи предположили, что убийца искал медали спортсменки, но все свои награды к тому времени она уже успела пропить. В крови фигуристки обнаружили смертельную дозу алкоголя.
— Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно. И дело совсем не в том, что мой организм смертельно отравлен алкоголем. Просто в свои 38 лет я уже прожила всё, что возможно. Мировую славу и забвение. Любовь, предательство и смерть самых близких мне людей. Наследственную болезнь, от которой нет спасения. Теперь я осталась одна, и мне больше нечего ждать от этой жизни, — писала Иванова в дневнике накануне смерти.
Убийцу так и не нашли. Киру Иванову — первую советскую одиночницу и призера Олимпиады — похоронили на Хованском кладбище, в одной могиле с ее младшей сестрой.