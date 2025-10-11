«Скоро меня не будет»: личная трагедия и ужасная смерть фигуристки Киры Ивановой

Источник: Александр Яковлев, Алексей Красовский / ТАСС

Благодаря фигуристке Кире Ивановой весь мир познакомился с высоким уровнем советского женского фигурного катания. Она была королевой на льду, но ее личная жизнь не задалась, и прославленная фигуристка страшно умерла. Рассказываем историю Киры Ивановой — упорной и незаурядной, которой чуть-чуть не хватило до вершины спортивного и личного счастья.

«Только бабушка меня любила»

Будущая звезда советского фигурного катания Кира Иванова родилась в Москве в 1963 году. Ее детство было трудным: отец ушел из семьи почти сразу после ее появления на свет, а мать не смогла справиться с этим и практически перестала заниматься воспитанием дочери. После того как женщина во второй раз вышла замуж, вся забота о Кире и ее младшей сестре Лене легла на плечи бабушки.

— Мама вышла замуж, у меня появились отчим и сестра Лена. Но им было не до меня. Только бабушка меня всегда любила. Ее интересовали все мои детские проблемы, — вспоминала Кира Иванова.

Именно Любовь Гавриловна привела шестилетнюю Киру на каток «Спартака». Здесь девочку заметила тренер Ирина Аниканова, которая вскоре стала для Киры не просто наставником, а практически второй матерью. Она помогала девочке не только в спорте, но и в жизни, покупая ей одежду, продукты и всё необходимое.

«Напролом шла к поставленной цели»

Благодаря своему упорству Кира стала быстро прогрессировать в одиночном катании. Ее результаты были так впечатляющи, что ее включили в экспериментальную группу при Минспорта, где готовили будущих участников международных соревнований. Однако этот проект вскоре закрыли, и тогда фигуристка оказалась в группе у Виктора Кудрявцева.

Под его руководством талант Ивановой раскрылся в полную силу. Она отточила технику, освоила сложнейшие тройные прыжки, в том числе риттбергер — сложный элемент, когда фигурист отталкивается и приземляется на одну и ту же ногу без помощи «взмаха» свободной ногой. Педагоги замечали феноменальное трудолюбие и дисциплинированность Киры.

— Она напролом шла к поставленной цели. Не помню, чтобы хотя бы раз пропустила тренировку. Очень ей хотелось вырваться из нищеты, заработать деньги, чтобы, как она сама выражалась, всё у нее было, — рассказывала хореограф Алла Капранова.

«Маленькая симпатичная балеринка»

В 15 лет Кира Иванова добилась первого крупного успеха. Сначала она завоевала серебро на Спартакиаде народов СССР, а затем повторила этот результат на юниорском чемпионате мира, став первой советской фигуристкой-одиночницей, покорившей заграничный лед.

— В координационном плане она была очень «липкой» фигуристкой. Есть у нас такой термин, определяющий степень реакции восприятия от головы в ноги. Быстрые мысли — быстрые ноги: это важно в фигурном катании. У Киры этот показатель был очень высоким, поэтому она, не обладая большим шагом и особой гибкостью, добилась очень многого на льду. Именно эта «липкость» превратила ее в маленькую симпатичную балеринку. Плюс ее характер: непременно добиваться того, чего хочется, — характеризовала фигуристку Алла Капранова.

Упорство и трудолюбие помогли Ивановой блистать на льду Источник: Илья Павленко / фотохроника ТАСС

Победа на взрослом чемпионате СССР в 1979 году открыла для 16-летней Киры Ивановой дорогу в главную сборную страны. Фигуристка уверенно исполняла сложнейшие тройные прыжки, что в те годы являлось признаком экстра-класса. Однако выступление на чемпионате Европы принесло лишь десятое место, а на первенстве мира Иванова и вовсе оказалась в конце турнирной таблицы, заняв восемнадцатую позицию.

Даже дебют на Олимпийских играх 1980 года не стал прорывом — в итоговом протоколе Кира заняла лишь шестнадцатое место. Но именно здесь, в произвольной программе, она продемонстрировала свой настоящий характер и мощь, чисто откатав три тройных прыжка.

— Она проигрывала одним голосом несколько чемпионатов Европы. Так что это, конечно, как рок висел над ней, и конечно, это не добавляло ей уверенности в себе, — делилась тренер Ирина Аниканова.

Следующие старты доказали, что падения лишь закалили фигуристку. В 1981 году она вновь выиграла национальное первенство, а на чемпионате мира заняла четвертое место в короткой программе. Кульминацией сезона стала бронзовая медаль на престижном турнире «Скейт Канада», где произвольную программу Ивановой с четырьмя тройными прыжками, включая безупречный тройной риттбергер, признали одной из лучших.

«Расстались не очень красиво»

В 1982 году, завоевав очередной титул чемпионки СССР, Кира Иванова приняла решение, которое многие сочли опрометчивым. Она ушла от своего тренера Виктора Кудрявцева к Владимиру Ковалеву — блестящему парнику, в которого была влюблена.

— Мы расстались не очень красиво. Кира ушла к другому тренеру, потому что ее, как она потом призналась мне, долго настраивали на такой поступок. В прошлом году на конференции национальной федерации Кира Иванова во всеуслышание покаялась, попросила у меня прощения и заявила, что всегда будет благодарна мне как наставнику. Я не держал на нее обиду. Внимательно следил за ее творчеством, радовался успехам, — вспоминал Кудрявцев.

«Самое серьезное чувство»

Между спортсменкой и новым тренером вспыхнул роман, несмотря на то, что он был женат. Сложный характер Ковалева и его напряженные отношения с федерацией спорта немедленно отразились на карьере Ивановой.

— Самое яркое, самое сильное, самое серьезное чувство у нее, конечно, было к Ковалеву, — рассказывала хореограф Алла Капранова.

Вскоре после блестящей победы на Спартакиаде народов СССР грянул скандал: Кира не явилась на обязательный допинг-тест. По распространенной версии, причиной стала бурная вечеринка, устроенная парой в честь успеха, после которой Ковалев просто не позволил ей пройти процедуру. В результате Киру Иванову дисквалифицировали и исключили из сборной страны.

Роман с женатым тренером оказался роковым для фигуристки Источник: Игорь Уткин / ТАСС

Фигуристка стала выступать на коммерческих соревнованиях и неплохо зарабатывать. А вот отношения с Ковалевым продлились недолго — они расстались столь же стремительно, как и сошлись.

— У них были очень сложные отношения. Когда они разошлись, я была за нее рада. Потому что он непростой человек. Тоже там беда была с алкоголем в этот момент, — делилась фигуристка Наталья Бестемьянова.

«Большой успех для советской команды»

После годичной дисквалификации Кира Иванова с триумфом вернулась на лед. В 1983 году она уверенно выиграла Кубок СССР, а затем блестяще откатала отборочные соревнования в Ленинграде. Вот только на международной арене ее ждало горькое разочарование: на чемпионатах Европы и мира она не смогла занять призовые места. Иванову обходила фигуристка из ГДР Катарина Витт, которая уверенно брала золото.

На Олимпиаде-1984 в Сараево Иванова шла на пятой позиции после выполнения обязательной программы, но чисто исполненная короткая программа с тройными прыжками помогла ей занять третье место. В произвольной программе Кира предприняла дерзкую попытку — связку из пяти тройных прыжков. Хотя элемент получился неидеально, судьи высоко оценили смелость и мастерство советской фигуристки. Так Кира Иванова завоевала первую в истории СССР олимпийскую медаль в женском одиночном катании.

— Это был очень большой успех для советской команды, потому что мы очень слабо выступали в женском одиночном катании, — рассказывала спортсменка после выступления.

Кстати, голливудская звезда Кира Найтли получила свое имя именно в честь советской чемпионки. Как рассказывала актриса, в день ее рождения родители смотрели телетрансляцию из Сараево, где выступала Кира Иванова. Ее грация и безупречное владение льдом настолько покорили семью, что они без колебаний выбрали для дочери это красивое и звучное имя.

— Мама решила, что верно написание Keira. Однако позже родители выяснили, что правильно все-таки Kira, но было уже поздно что-то менять, — рассказывала Кира Найтли.

«Да разве она одна такая»

Следующие четыре года после Олимпиады стали для Ивановой эпохой стабильного успеха и одновременно положения «вечной второй». На всех крупных международных турнирах она завоевывала серебро, уступая только непобедимой Катарине. К Олимпиаде-1988 в Калгари Кира Иванова подошла на пике формы, и в спортивных кругах впервые зазвучали прогнозы, что на сей раз советской спортсменке удастся свергнуть королеву фигурного катания с пьедестала.

После обязательной программы Кира Иванова и впрямь лидировала. Однако в короткой программе случилась катастрофа: несколько грубых ошибок отбросили ее на десятое место. Заключительный прокат также не задался. Итоговое седьмое место стало горьким провалом на фоне очередного золота Витт.

Советской спортсменке не удалось получить олимпийское золото Источник: Александр Яковлев / фотохроника ТАСС

Это поражение сломило Иванову — она оказалась не готова к шквалу критики от прессы, спортивных чиновников и публики, обвинявших фигуристку в том, что она «подарила» золото сопернице. Оказавшись без поддержки, которая могла бы вернуть ей веру в себя, 25-летняя Кира приняла решение уйти из большого спорта.

— Почему она сломалась? Да разве она одна такая! Посмотрите вокруг! Для многих спортсменов такого уровня, как Иванова, переход из спорта в «другую» жизнь превращается в трагедию. Не все ведь могут устроиться, а помощи ждать не от кого. Те, кто приносил стране славу, медали, сейчас по сути брошены и никому не нужны, — резко высказывалась фигуристка, пятикратная чемпионка СССР Елена Водорезова.

«Совершила самую большую ошибку»

Завершив выступления, Кира Иванова попыталась найти себя в новой роли. Она устроилась в «Театр ледовых миниатюр» Игоря Бобрина, параллельно снималась в кино. В этот же период ее личная жизнь сделала новый виток: она вышла замуж за Константина Тарелина, одного из руководителей балетной труппы.

— Я не могу сказать, что она прекрасно готовила. Но было всегда ощущение какого-то праздника. Потому что действительно первый год, который мы прожили вместе, это был праздник каждый день, — признавался Тарелин.

В это время трагедии посыпались на Иванову одна за другой. Сначала ушла из жизни бабушка Любовь Гавриловна, которая была для Киры главной опорой с детства. Затем в автокатастрофе едва не погибла сама фигуристка. Завершила череду несчастий смерть младшей сестры Елены, которая покончила с собой из-за неразделенной любви и проблем с наркотиками.

После распада СССР у Ивановой появился шанс начать всё заново — тренерский контракт в Турции. Однако спустя три месяца после переезда в Стамбул она узнала о беременности. Боясь потерять работу, Кира пошла на роковой шаг — сделала аборт, о чем позже горько сожалела.

— Возможно, я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Мне не нужно было уезжать из России. И дело не только в турецких нравах. Я потеряла ребенка. Еще не родившегося ребенка, — признавалась позднее спортсменка.

Этот поступок стал последней каплей для Тарелина, мечтавшего о малыше. В итоге всё равно турецкая сторона расторгла контракт, а муж Ивановой подал на развод. Вернувшись в Москву, Иванова осталась совершенно одна — без семьи, работы и надежды на будущее.

— Там тоже закулисная атмосфера, на мой взгляд, это не способствовало здоровому образу жизни, тем более Кира уже страдала от алкогольной зависимости. Говорят, что, возвращаясь домой, муж часто заставал жену с бутылкой. Пытался что-то изменить, — вспоминал бывший тренер Киры Виктор Кудрявцев.

«Попыталась заложить одну из медалей»

Кира Иванова пыталась найти себя в тренерской работе. В 1994 году ей удалось устроиться в московское «Динамо» — тот самый клуб, где когда-то начинался ее путь в фигурное катание. Ее наставник Виктор Кудрявцев отмечал у нее природный педагогический дар.

Завершив выступления, Иванова стала тренером, но и здесь карьера не задалась Источник: Игорь Уткин / ТАСС

Однако личные демоны продолжали преследовать экс-спортсменку — она боролась с депрессией и всё чаще и чаще прикладывалась к рюмке. Родители воспитанников начали жаловаться на то, что тренер часто появлялась на катке в нетрезвом состоянии. В 2001 году это привело к увольнению.

— Были бы, может, у Кирки папа-мама рядом, может быть, этого бы не произошло. Она тоже не могла быть одной. Ей нужна была опора, — переживала за свою подопечную Алла Капранова.

Иванова неоднократно пыталась бороться с алкогольной зависимостью, проходила лечение в наркологических клиниках, но каждый раз после выписки срывалась еще сильнее. Чтобы найти деньги на алкоголь, она продавала свои награды.

— Вчера я попыталась заложить одну из своих медалей, но в ломбарде сказали, что в сплаве слишком мало золота, — писала фигуристка в своем дневнике.

«Мне нечего ждать от жизни»

Трагическая развязка произошла в декабре 2001 года — 38-летнюю Иванову нашли мертвой в ее собственной квартире. Соседи, которые вызвали правоохранителей, увидели шокирующую картину: 17 ножевых ранений на теле Киры, отрезанные и разбросанные по всей комнате волосы. Дверь была не заперта, вероятно, убийцей оказался один из собутыльников, которого она впустила сама.

Следователи предположили, что убийца искал медали спортсменки, но все свои награды к тому времени она уже успела пропить. В крови фигуристки обнаружили смертельную дозу алкоголя.

Источник: Городские медиа

— Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно. И дело совсем не в том, что мой организм смертельно отравлен алкоголем. Просто в свои 38 лет я уже прожила всё, что возможно. Мировую славу и забвение. Любовь, предательство и смерть самых близких мне людей. Наследственную болезнь, от которой нет спасения. Теперь я осталась одна, и мне больше нечего ждать от этой жизни, — писала Иванова в дневнике накануне смерти.