«Игра важна не только в плане хоккея»: главный тренер «Авангарда» высказался о матче с «Локомотивом»

Ги Буше рассказал о матче Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

3 октября омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «ястребов».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше начал комментарий с упоминания благотворительной тематики прошедшего матча. Он отметил важность такой игры.

«Перед тем, как начать, хотел бы отметить важность этой игры не только на льду, но и за его пределами. Это был благотворительный матч, мы помогаем детям, поэтому эта игра важна не только в плане хоккея, но и в плане жизни и здоровья нуждающихся детей. Просто феноменальная вовлеченность клуба в важные сферы жизни города. Я считаю, что Омску очень повезло, что у него есть такая команда, которая так заботится о горожанах», — сказал главный тренер команды.

Ги отметил, что победную шайбу забросил именно омский воспитанник Павел Леука.

«Вдвойне здорово, что победный гол сегодня забил наш молодой игрок Павел Леука. На его счету сегодня не только гол, но и 7 силовых приемов. Символично, что он именно тот игрок, который вырос и был воспитан здесь, сейчас он помогает команде в играх, например, сегодня в матче против лучшей команды лиги».