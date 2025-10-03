«Еще не улеглись эмоции»: тренер «Локомотива» прокомментировал удаление Радулова

Боб Хартли прокомментировал удаление Радулова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

3 октября ярославский «Локомотив» на выезде уступил омскому «Авангарду». Счет в конце игры был 4:1 в пользу хозяев.

«Было хорошее начало игры. Оба соперника хорошо играли. Потом после второго гола и челленджа немного потеряли концентрацию. Много не надо, чтобы игра ушла их твоих рук. И это обидно, потому что старт был хороший», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Челлендж тренера в хоккее — это право тренера запросить у судей видеопросмотр спорного эпизода.

Одним из драматичных моментов матча для ярославцев стало удаление за неспортивное поведение Александра Радулова. С конца второго периода и до конца встречи ярославский нападающий не выходил на лед.

Боб Хартли так объяснил сложившуюся ситуацию:

«Еще не улеглись эмоции после челленжа, который мы брали. И было несколько моментов, когда казалось, что можем получить большинство. Небольшая перепалка была между Радуловым и судьей. Я не понимаю каждого слова, которое говорится. Поэтому не знаю, что было сказано. Но потом судья дал свисток и удалил Радулова».