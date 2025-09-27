НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 760мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Афиша концертов
Афиша на выходные
Продажа рынка
Ярославский бренд покорил Россию
Отдых в Египте
Находят надкусанные грибы
«Локомотив» выиграл
Необычная рыба
Бодибилдеры в полном гриме
Реконструкция стадиона
Спорт Вернули флаг и гимн! Спортсмены смогут выступить на международных Играх за Россию впервые с 2014 года

Вернули флаг и гимн! Спортсмены смогут выступить на международных Играх за Россию впервые с 2014 года

Эксперты надеются на новые послабления

84
Спортсмены из России годами получали медали под нейтральным флагом | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСпортсмены из России годами получали медали под нейтральным флагом | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Спортсмены из России годами получали медали под нейтральным флагом

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Также ограничения будут сняты с Белоруссии. Это позволит спортсменам вновь выступать под национальными флагом и гимном на соревнованиях. 

Голосование прошло 26 сентября в Сеуле. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77. 

Мастер спорта международного класса Вадим Алешкин прокомментировал решение. 

«Я ждал этого почти 10 лет. И наконец-то я вижу, как это событие пришло в нашу жизнь. Теперь наши спортсмены, тренеры, специалисты спортивных сборных команд смогут представлять нашу страну под нашим любимым гимном и флагом», — сказал чемпион альтернативной Паралимпиады 2016 года.

Он приостановил карьеру в 2020 году, в том числе из-за нежелания выступать под нейтральным флагом. А новость о восстановлении статуса ПКР вызывает мысли о возвращении в большой спорт, сообщил он «Известиям». 

Разрешение российским паралимпийцам выступать на Играх в Италии с национальным флагом и гимном свидетельствует о торжестве здравого смысла, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Такое решение, очевидно, косвенно должно влиять и давать пример МОК, а также международным федерациям», — сказал он в беседе с ТАСС. 

Другим мнением поделился спортивный комментатор РЕН ТВ Александр Кузмак. Он считает, что нельзя связывать действия Международного паралимпийского комитета с позицией МОК (Международного олимпийского комитета).

«Новость сама по себе, безусловно, хорошая. Но здесь надо иметь в виду две вещи. Во-первых, Международный паралимпийский комитет и Международный олимпийский комитет никакого отношения друг к другу не имеют. Это две разные организации, они никак между собой не связаны. И МОК не будет что-то делать только потому, что МПК принял такое решение», — объяснил Кузмак. 

Членство ПКР было приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе. Последний раз россияне приняли участие в Паралимпиаде под своим флагом в 2014 году.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. С 6 по 22 февраля 2026-го там же пройдут Олимпийские игры. На них российских спортсменов под своим флагом не допустили. В июле Международный олимпийский комитет не исключил, что спортсменам из России разрешат принять участие в Играх. Вероятнее всего, к соревнованиям допустят только тех, кого признают «нейтральным индивидуальным спортсменом», как это было в прошлом году на летней Олимпиаде в Париже.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Паралимпиада Спорт МОК
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление