Вернули флаг и гимн! Спортсмены смогут выступить на международных Играх за Россию впервые с 2014 года

Спортсмены из России годами получали медали под нейтральным флагом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Также ограничения будут сняты с Белоруссии. Это позволит спортсменам вновь выступать под национальными флагом и гимном на соревнованиях.

Голосование прошло 26 сентября в Сеуле. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77.

Мастер спорта международного класса Вадим Алешкин прокомментировал решение.

«Я ждал этого почти 10 лет. И наконец-то я вижу, как это событие пришло в нашу жизнь. Теперь наши спортсмены, тренеры, специалисты спортивных сборных команд смогут представлять нашу страну под нашим любимым гимном и флагом», — сказал чемпион альтернативной Паралимпиады 2016 года.

Он приостановил карьеру в 2020 году, в том числе из-за нежелания выступать под нейтральным флагом. А новость о восстановлении статуса ПКР вызывает мысли о возвращении в большой спорт, сообщил он «Известиям».

Разрешение российским паралимпийцам выступать на Играх в Италии с национальным флагом и гимном свидетельствует о торжестве здравого смысла, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Такое решение, очевидно, косвенно должно влиять и давать пример МОК, а также международным федерациям», — сказал он в беседе с ТАСС.

Другим мнением поделился спортивный комментатор РЕН ТВ Александр Кузмак. Он считает, что нельзя связывать действия Международного паралимпийского комитета с позицией МОК (Международного олимпийского комитета).

«Новость сама по себе, безусловно, хорошая. Но здесь надо иметь в виду две вещи. Во-первых, Международный паралимпийский комитет и Международный олимпийский комитет никакого отношения друг к другу не имеют. Это две разные организации, они никак между собой не связаны. И МОК не будет что-то делать только потому, что МПК принял такое решение», — объяснил Кузмак.

Членство ПКР было приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе. Последний раз россияне приняли участие в Паралимпиаде под своим флагом в 2014 году.