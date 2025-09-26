НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт «Набиваем шишки»: главный тренер «Автомобилиста» высказался о поражении ярославскому «Локомотиву»

Железнодорожники вырвали победу в овертайме

221
Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал проигрыш «Локомотиву» | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.comГлавный тренер «Автомобилиста» прокомментировал проигрыш «Локомотиву» | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер хоккейной команды «Автомобилист» Николай Заварухин прокомментировал поражение ярославскому «Локомотиву». Вечером 26 сентября железнодорожники обыграли уральцев со счетом 3:2, забросив победную шайбу в овертайме.

«Боевая игра, набиваем шишки. Парни молодые у нас сегодня, довольно много их было в составе. Вынужденно, так как перестановки были перед самой игрой. Есть приболевшие парни. Но, в принципе, понравилась игра, понравился азарт ребят и рисунок игры», — рассказал Николай Заварухин.

По словам главного тренера «Автомобилиста», уральцы могли бы выиграть в основное время, но момент не был реализован.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал победу важной.

«Важная очень победа, домашняя. Хотим радовать наших болельщиков. Поэтому, здорово, что выиграли сегодня. Первый период был хорошим и от нас и от соперника. Потом было много удалений и с одной и с другой стороны. Поэтому игра была рваная, трудно было ритм поймать. И здорово завершил голевой момент Мартин Гернат. Важная победа», — рассказал Боб Хартли.

Ранее мы публиковали историю капитана «Локомотива», завоевавшего с командой Кубок Гагарина.

