Пропустил почти три года из-за травм, а теперь получил «Золотой мяч». Кто стал лучшим футболистом мира?

Награды получили Айтана Бонмати и Усман Дембеле Источник: пресс-служба «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира в сезоне 2024/25. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле».

Итоги голосования

Источник: пресс-служба УЕФА

В сезоне‑2024/25 28-летний Дембеле сыграл 53 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Парижане выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов, дошли до финала клубного чемпионата мира.

За «ПСЖ» Дембеле играет с лета 2023 года. До этого он провел шесть лет в «Барселоне». В 2017 году каталонцы заплатили за него дортмундской «Боруссии» 105 миллионов евро. Раскрыть свой талант в «Барселоне» ему помешали травмы — из-за них суммарно он пропустил 799 дней.

Награду Дембеле получил из рук легендарного Роналдиньо Источник: пресс-служба «Золотого мяча»

По итогам журналистского голосования второе место занял 18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Тройку лучших замкнул полузащитник «ПСЖ» и национальной команды Португалии Витинья.

1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).

3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).

4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии).

6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко).

7. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции).

8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии).

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии).

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии).

11. Педри («Барселона», сборная Испании).

12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии).

13. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии).

14. Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции).

15. Виктор Дьёкереш («Арсенал», сборная Швеции).

16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши).

18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии).

19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии).

20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, сборная Гвинеи).

22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», сборная Аргентины).

23. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).

24. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании).

25. Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов).

26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

27. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

29. Флориан Вирц («Ливерпуль», сборная Германии).

30. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).

Лучшая футболистка мира

Источник: пресс-служба УЕФА

Женский «Золотой мяч» в третий раз подряд получила полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати. В сезоне-2024/25 она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, но в финале Лиги чемпионов неожиданно проиграла лондонскому «Арсеналу».

1. Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»).

2. Мариона Кальдентей (Испания, «Арсенал»).

3. Алессия Руссо (Англия, «Арсенал»).

4. Алексия Путельяс (Испания, «Барселона»).

5. Клои Келли (Англия, «Арсенал»).

6. Патрисия Гихарро (Испания, «Барселона»).

7. Леа Уильямсон (Англия, «Арсенал»).

8. Эва Пайор (Польша, «Барселона»).

9. Люси Бронз (Англия, «Челси»).

10. Ханна Хэмптон (Англия, «Челси»).

Другие награды

Лучшие молодой футболист и футболистка мира играют в «Барселоне». Трофей Копа получили Ламин Ямаль и Вики Лопес.

Источник: пресс-служба «Золотого мяча» Источник: пресс-служба «Золотого мяча»

Приз Льва Яшина достался итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. В сезоне-2024/25 он играл за «ПСЖ», но летом со скандалом перешел в «Манчестер Сити». У женщин лучшим вратарем стала голкипер «Челси» Ханна Хэмптон — летом в составе сборной Англии она выиграла чемпионат Европы.

Самым результативным игроком сезона стал шведский нападающий Виктор Дьекереш — он получил награду Герда Мюллера. Летом 2025 года форвард перешел из лиссабонского «Спортинга» в лондонский «Арсенал». У женщин награду получила Эва Пайор из «Барселоны».

Источник: пресс-служба «Золотого мяча»

Приз Йохана Кройффа, который вручается лучшем тренеру сезона, получил представитель «ПСЖ» Луис Энрике. У женщин лучшей признали голландку Сарину Вигман — главного тренера сборной Англии.

Лучшими командами сезона стали победители Лиги чемпионов: у мужчин награду получил «ПСЖ», у женщин — «Арсенал».