«Такой хаус»: Никитин сделал заявление после игры с «Локомотивом»

Тренер Игорь Никитин прокомментировал итог матча ЦСКА — «Локомотив», заявив, что игра не была для него принципиальной. Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу ярославцев.

«Комментарии, конечно, излишни. Как говорится, no comments, — бегло начал Никитин. — Все понятно, что очень много работы предстоит, здесь даже без иллюзий. Очень хороший ликбез. Готовимся».

Главный тренер ЦСКА отметил, что его команде придется потрудиться.

«Сегодняшняя игра, как чистый лист бумаги — расписали сами себе, что нужно делать. И с базовых вещей начинать. Это наша конкретная проблема. Здесь много можно говорить. Вся игра строится из мелочей, которые мы сегодня не могли делать. Кто-то не знает, как это делать, кто-то еще не понял, что нужно делать, поэтому в общекомандной получается такой хаус», — сказал Игорь Никитин.

Он также рассказал, какого было настраиваться на игру против бывших воспитанников.

«Во-первых, она для меня непринципиальная. Во-вторых, я в этой ситуации уже был, поэтому мне проще было. Просто еще раз встреча, которая показала над чем нам нужно работать», — сказал бывший тренер «Локомотива», ныне наставник ЦСКА.

Игорь Никитин не оставил без внимания и приветствие ярославских болельщиков.

«Я признателен Ярославлю. Мы четыре года честно делали то, что могли. Часть истории, часть, которая у меня в сердце. Это здорово», — сказал он.

К слову, это был первый матч, когда Никитин был противником бывших воспитанников. Напомним, он привел хоккейную команду «Локомотив» из Ярославля к Кубку Гагарина, а после расторг с клубом контракт. В сезоне 2025/2026 железнодорожников тренирует Боб Хартли.

Позицию канадского тренера читайте в этом материале, как прошел матч смотрите в нашем Telegram-канале.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
2
Гость
21 минута
А про Петрова новости будут?
Гость
4 минуты
Игорь Валерьевич! Обтекайте уже. А то, начинаются рассказы в стиле: Во-первых, никакой кастрюли я не брала; во-вторых я ее вернула целой, а в-третьих, когда я ее брала она уже была дырявая!
Читать все комментарии
