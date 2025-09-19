МОК решил судьбу россиян на зимней Олимпиаде: за кого будем болеть

Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
«Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться [для участия в соревнованиях] не будут», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.
Международный олимпийский комитет считает самым справедливым решение сохранить текущие санкции в отношении российских спортсменов, заявила на пресс-конференции президент МОК Кирсти Ковентри.
Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаду-2026, в них не вошли российские команды. В IIHF обратили внимание, что окончательное решение примет МОК. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) также не допустила россиян к отбору на зимние игры. Такое же решение коснулось российских саночников.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года: четвертые в Италии и первые — в Милане. В июле Международный олимпийский комитет (МОК) не исключил, что спортсменам из России разрешат принять участие в Играх. Вероятнее всего, к соревнованиям допустят только тех, кого признают «нейтральным индивидуальным спортсменом», как это было в прошлом году на летней Олимпиаде в Париже.