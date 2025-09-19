НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Сейчас у нее хороший результат». Фигуристка Аделия Петросян выступила в короткой программе в отборе на Олимпиаду-2026: видео

«Сейчас у нее хороший результат». Фигуристка Аделия Петросян выступила в короткой программе в отборе на Олимпиаду-2026: видео

Это первое за три года выступление на международном турнире

251
Фигуристка Аделия Петросян выступила в короткой программе на отборе на Олимпиаду-2026 | Источник: Okko.ruФигуристка Аделия Петросян выступила в короткой программе на отборе на Олимпиаду-2026 | Источник: Okko.ru

Фигуристка Аделия Петросян выступила в короткой программе на отборе на Олимпиаду-2026

Источник:

Okko.ru

18-летняя фигуристка Аделия Петросян выступила в Пекине с короткой программой на отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. На международных соревнованиях она появилась впервые за три года: всё это время российские спортсмены были отстранены.

Судьи оценили ее выступление в 68,72 балла. После выступления 5 из 25 фигуристок Петросян занимает первое место.

Выступала россиянка под нейтральным флагом. В Пекин девушка отправилась без своих тренеров: им не разрешили сопровождать ее. Тем не менее Этери Тутберидзе, у которой занимается Петросян, всё же прибыла на турнир. Правда, в качестве тренера грузинской сборной.

Олимпиада-2026 пройдет в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чтобы получить путевку на Олимпийские игры, спортсмены должны занять не ниже пятого места в своих дисциплинах. К участию в квалификационном турнире по фигурному катанию допустили только двух российских спортсменов — Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Судьи оценили выступление Петросян в 68,72 балла | Источник: «Владислав Жуков / Лапидарность» / T.meСудьи оценили выступление Петросян в 68,72 балла | Источник: «Владислав Жуков / Лапидарность» / T.me

Судьи оценили выступление Петросян в 68,72 балла

Источник:

«Владислав Жуков / Лапидарность» / T.me

Фигуристка выступала в первой разминке под четвертым номером. Она показала программу, с которой выступала в сезоне-2023/24. Поставил ее хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. В качестве музыкального сопровождения выбрали композиции Майкла Джексона.

Что касается технической составляющей, то у фигуристки в программе был заявлен двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Эта одна из сложнейших комбинаций на турнире.

Контент, заявленный Аделией в короткой программы, оказался одним из сложнейших на турнире | Источник: Лапидарность / T.meКонтент, заявленный Аделией в короткой программы, оказался одним из сложнейших на турнире | Источник: Лапидарность / T.me

Контент, заявленный Аделией в короткой программы, оказался одним из сложнейших на турнире

Источник:

Лапидарность / T.me

Выступление Аделии Петросян MSK1.RU прокомментировал двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер Максим Траньков.

«Не сомневался в этой спортсменке, нашей неоднократной чемпионке России. Просто еще раз с удовольствием посмотрел многими любимую программу под Майкла Джексона. Судя по реакции Аделии, она также была довольна прокатом. И мне как зрителю понравилось», — поделился он впечатлениями с MSK1.RU.

Спортсмен также отметил, что считает баллы, которые получила Аделия, достойными. И это с учетом того, что российские спортсмены отсутствовали на международной арене три года.

«Когда международные судьи только знакомятся со спортсменом, сложно получить заоблачные баллы. Сейчас у нее хороший результат. Если в произвольной программе всё пройдет гладко, то у судей будет достаточно времени, чтобы познакомиться с такой яркой звездочкой», — рассказал MSK1.RU Траньков.

Выступление Аделии Петросян на квалификационном турнире

Источник:

Skating ISU / YouTube

Ранее мы подробно рассказывали о жизненном пути Аделии Петросян. Также мы писали, как фигурист Петр Гуменник готовится к отбору на Олимпиаду. Почитайте еще, чего ждать от квалификационного турнира в Пекине.

Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Аделия Петросян Отбор Олимпиада-2026 Фигурное катание Пекин
