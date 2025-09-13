НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Меня разнесло, я на себя обиделась»: как фитнес-тренер похудела на 8 размеров — она начала с «неприличных» танцев

«Меня разнесло, я на себя обиделась»: как фитнес-тренер похудела на 8 размеров — она начала с «неприличных» танцев

Раньше сибирячка Ника Фирсова весила под 90 килограммов и носила одежду 50-го размера

По тому, как Ника Фирсова выглядит сейчас, не сказать, что когда-то она весила под 90 килограммов | Источник: Ника Фирсова

По тому, как Ника Фирсова выглядит сейчас, не сказать, что когда-то она весила под 90 килограммов

Источник:

Ника Фирсова

Истории, когда человек решает поменять свои размеры и берется за гантели, скакалку, лыжи или за что-то еще, например за ум, всегда вызывали особый интерес. Выяснять, что же заставило другого перешагнуть через обычную лень, которая часто и является преградой, это нас, как говорится, хлебом не корми. Фитнес-тренер Ника Фирсова с детства была упитанной, а после родов сильно набрала вес. Но однажды она решила всё изменить и записалась на танцы, некоторые из которых считаются неприличными. Обозреватель NGS.RU Илья Калинин выяснил у Ники историю ее похудения и увидел единственную фотографию, которая осталась у нее с тех — прежних времен.

Упитанный ребенок

На одном из чемпионатов по восточным танцам | Источник: предоставила Ника Фирсова

На одном из чемпионатов по восточным танцам

Источник:

предоставила Ника Фирсова

С детства Ника Фирсова была ребенком упитанным. Считала себя даже слегка полной и думала, что надо худеть. Собственно, об этом думают многие девочки, но маленькая Ника имела на это, наверное, больше прав, чем остальные.

«Ела я всегда очень много. Плюс в то время финансовое положение семьи было не самым впечатляющим и питание было тоже соответствующим. Мы могли варить суп из „Доширака“. Были в большом количестве хлебобулочные изделия, а вместо мяса — „Галина Бланка“. Плюс мама готовит жирную, вкусную, калорийную пищу. Хотя они с папой достаточно стройные. Но я и сама не сильно заморачивалась на счет того, что полезно, что не полезно. Не помню, чтобы были у меня какие-то любимые фрукты: им я предпочитала конфеты, лимонады», — рассказывает журналисту Ника.

Кроме того, добавляет молодая женщина, она не занималась в детстве никакой физкультурой. Иногда, вспоминает, были лыжи и шахматы. Но первые — хаотично, без всякой системы и дисциплины. А вторые на фигуру не влияли — только на мозги.

С буллингом в школе Ника не сталкивалась, над ней только дома подшучивал брат. При ее появлении он обычно включал трек «Дискотеки Аварии» «Эй, толстый».

Обида на себя

Это единственная фотография, которая сохранилась у Ники из «прошлой» жизни | Источник: предоставила Ника Фирсова

Это единственная фотография, которая сохранилась у Ники из «прошлой» жизни

Источник:

предоставила Ника Фирсова

Сейчас Ника Фирсова выглядит так, 17 сентября ей исполнится 37 лет | Источник: предоставила Ника Фирсова

Сейчас Ника Фирсова выглядит так, 17 сентября ей исполнится 37 лет

Источник:

предоставила Ника Фирсова

Задумалась Ника о лишнем весе после родов. Но и то не сразу: где-то через полгода.

«Я в течение какого-то времени вообще не обращала внимание, что поправилась. И мне не говорил никто, даже муж (первый. — Прим. ред.). Но однажды я листала фото и подряд шли две фотографии: до родов и после. И тогда я прям обиделась на себя, увидев, как меня разнесло. Удалила все свои фотографии и пошла записываться на тренировки», — рассказала Ника Фирсова.

Тогда ее вес при росте 164 сантиметра приближался к отметке 85–90 килограммов, а размер одежды был 50 и больше. На весы Ника в этот период не любила вставать, а в зеркало предпочитала не смотреться. Для сравнения: сейчас при росте 164 сантиметра она весит 64 килограмма и носит одежду 42/44 размера.

Выбор места, куда она в 2007 году записалась сгонять вес, определила студия, которая находилась рядом с домом. Это занятие тогда активно рекламировалось, да и отсутствие мужчин на тренировках тоже было плюсом. Ника занялась неприличными, по мнению некоторых, танцами: стрип-пластикой, а через несколько лет — тверком. Кстати, от тверка вес снижался быстрее.

В 2016 году Ника участвовала в новосибирском конкурсе красоты «Мисс Физкультура» | Источник: предоставила Ника Фирсова

В 2016 году Ника участвовала в новосибирском конкурсе красоты «Мисс Физкультура»

Источник:

предоставила Ника Фирсова

Позже Ника перешла на восточные танцы, а последнее время занялась классической хореографией и современными танцами. Конечно, были периоды, когда тренировки забрасывались, а вес возвращался к своим цифрам.

«Тогда же я считала, что в тренажерку ходят только качки. Я много лет вообще отрицала любые силовые упражнения. Но со временем полюбила их: мой педагог постепенно вводила силовые упражнения в конце танцевальных тренировок», — рассказала Ника Фирсова.

Однажды ей предложили заменить педагога на время. Тогда, заметила Ника, появилось желание стать тренером, которое и осуществилось чуть позже. К уже имеющемуся высшему образованию экономиста она получила в педуниверситете второе высшее образование — педагог физической культуры и спорта.

Стресс и вес

Главное в процессе похудения — любить себя и не поддаваться стрессу | Источник: предоставила Ника Фирсова

Главное в процессе похудения — любить себя и не поддаваться стрессу

Источник:

предоставила Ника Фирсова

Первое время, признается Ника Фирсова, о питании она вообще не задумывалась. Но постепенно приходила к осознанию, что надо следить за тем, чем ты питаешься.

«Качественно питанием заниматься я начала лет 10 назад, когда стала тренером. Я исключила из питания белую муку, совсем исключила алкоголь. Сладости магазинные заменила сладостями собственного приготовления, чтобы в составе контролировать сахар и использовать цельнозерновую муку вместо белой», — объясняет женщина.

В ее рационе стало больше круп твердых сортов, фруктов, овощей и зелени. Появились разные орехи, предварительно вымоченные в воде, чтобы удалить фитиновую кислоту, семена. Добавились блюда из говядины и индейки. Льняное и оливковое масла заменили подсолнечное. И сократилось количество сыров, которые оказывались на столе Фирсовых.

Сгонять лишний вес Ника когда-то начала со стрип-пластики, тверка и восточных танцев | Источник: предоставила Ника Фирсова

Сгонять лишний вес Ника когда-то начала со стрип-пластики, тверка и восточных танцев

Источник:

предоставила Ника Фирсова

Однако сама фитнес-тренер уточнила, что на уменьшение веса больше влияет не питание, а дефицит калорий, который создается по-разному. С одной стороны, можно сократить ежедневное количество калорий и сохранить прежнюю физическую активность. С другой — питание можно оставить на прежнем уровне, но резко увеличить активность.

«Конечно, здесь нужно отталкиваться от индивидуальных особенностей. Но эффективней получается, если мы идем по чуть-чуть с каждой стороны: и питание сокращаем, и активность увеличиваем. Главное, чтобы организм стрессу не подвергался, потому что гормон кортизол блокирует в организме метаболические процессы, которые влияют на стройность», — такой точки зрения придерживается тренер.

В общем, изнурять себя вызывающими стресс интенсивными нагрузками, считает фитнес-тренер, так же неполезно, как и переедать. Но стресс может быть и от заболевания, и от перегрузок на работе или неприятностей в семье. Здесь, если необходимо, надо подключать психолога.

Снижать вес постепенно

Осенью 2023 года Ника Фирсова открыла фитнес-студию | Источник: Екатерина Морозова

Осенью 2023 года Ника Фирсова открыла фитнес-студию

Источник:

Екатерина Морозова

Физические нагрузки во время тренировок Ника Фирсова распределяет в соответствии с женским циклом. Две недели — активные нагрузки (бассейн, лыжи, танцы и т. п. — дополнительно), около двух недель — сниженная работоспособность (в два раза), а непосредственно в течение четырех женских дней — полное отсутствие нагрузок: можно лишь гулять или смотреть сериалы. Да и вообще, уверена Ника, вес снижать лучше постепенно.

«Тем, кто хочет за три месяца сбросить лишний вес, — не ко мне. Я им посоветую искать другую студию, — категорично заявила Ника. — В моей студии ты сначала будешь учиться дышать, в моей студии ты сначала научишься стабилизировать позвоночник, и всё будет так, что после тренировок ничего болеть не будет».

Только потом, если не будет противопоказаний, например по крови, которая сгущается во время тренировок, и ученик сдаст зачет по базовой технике выполнения физических упражнений, может и случиться перевод в активную группу.

«Если человек на это согласен, мы с ним начинаем работать в медленном темпе: килограмм-полтора в месяц. А быстро — это не ко мне. И не про здоровье», — замечает тренер и выдает самый главный совет.

Нельзя, говорит, ни в коем случае винить себя или на себя злиться. Стресс мешает нормальным тренировкам. Надо полюбить себя. С этого и начинать борьбу за снижение веса.

Илья Калинин
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
