Землетрясение, безумное любопытство местных и обед со звездным шеф-поваром. Фигуристка рассказала, как тренировала детей в Индии

Землетрясение, безумное любопытство местных и обед со звездным шеф-поваром. Фигуристка рассказала, как тренировала детей в Индии

Она увиделась со сборной и попала в телеэфир

Фигуристка отправилась работать в Индию | Источник: iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Лада МихайловичФигуристка отправилась работать в Индию | Источник: iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Лада Михайлович

Фигуристка отправилась работать в Индию

Источник:

iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Лада Михайлович

Индийское фигурное катание представить себе сложно, тем более что первый крытый каток олимпийского размера появился только в мае 2025 года. Тем не менее в стране есть национальная команда и дети, влюбленные в этот спорт. Два года назад тренер по фигурному катанию из Москвы Лада Михайлович провела с ними две недели и рассказала MSK1.RU, что ее поразило на улицах Индии и чем покорили юные спортсмены.

Первый в жизни международный тренерский опыт

— Как вообще появилась возможность поехать в Индию?

— Старшую коллегу позвали туда потренировать, но она не знает английский и предложила поехать мне. Тренера искала супружеская пара — бизнесмены Ракхи и Киннер, их дочка Кьяра занимается фигурным катанием. Это экзотический спорт для Индии. В 2023 году в стране был единственный круглогодичный каток — в торговом центре в Гургаоне, пригороде Нью-Дели. Местных специалистов нет, поэтому родители вынуждены приглашать тренеров из других стран.

Кутуб-Минар в Нью-Дели | Источник: Лада МихайловичКутуб-Минар в Нью-Дели | Источник: Лада Михайлович

Кутуб-Минар в Нью-Дели

Источник:

Лада Михайлович

— Какие ожидания были от путешествия?

— Поездка обещала стать интересной, было даже волнительно. Абсолютно незнакомый менталитет и культура, и я первый раз в жизни вела занятия на английском. Когда занимаешься с детками, часто используешь образные названия элементов, но в английском ассоциации немного другие. «Козлик» называется bunny hop (прыжок кролика), а «пистолетик» — shoot the duck (буквально подстрели утку).

Фигуристка отправилась тренировать детей в Индию | Источник: iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Фигуристка отправилась тренировать детей в Индию | Источник: iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фигуристка отправилась тренировать детей в Индию

Источник:

iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Что еще оказалось сложным?

— Дети были разного возраста и уровня подготовки, поэтому уже после первого занятия поняла, что меня ждут нелегкие две недели. В конце первой тренировки попросили показать какое-нибудь вращение — я сделала, и мой авторитет у индийской публики вырос неимоверно. На следующий день позвали участвовать в награждении детей, правда на чемпионате по конькобежному спорту. Я пыталась объяснить, что не имею к нему отношения, но тщетно.

Лада показывает мастер-класс

Источник:

ISKATE by Roseate / YouTube

— И как прошла церемония?

— Я оказалась в окружении индийской сборной, главного тренера и председателя союза конькобежцев Индии. Меня представили как russian international expert coach, и после награждения я еще час участвовала в фотосессии со всеми желающими. И всё это вместо запланированной тренировки! Я была в шоке! От обещанных пяти часов в день на тренировку осталось всего два с половиной. В последующие дни график выровнялся, но я единственная приходила вовремя. В Индии, как оказалось, редко что начинается вовремя.

Лада тренирует учеников

Источник:

ISKATE by Roseate / YouTube

Интервью для индийского ТВ

— А какое впечатление от учеников?

— Детки занимались с большим энтузиазмом. Меня поразила убежденность родителей и детей в больших перспективах фигурного катания в Индии. Отрадно видеть, как дети наслаждаются тренировками и рвутся участвовать в соревнованиях. Некоторый резон в этом действительно есть, будут кататься 10 человек на 1,5 миллиарда всего индийского населения.

Лада тренирует учеников | Источник: iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Лада тренирует учеников | Источник: iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лада тренирует учеников

Источник:

iskateindia / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У взрослых спортсменов в Индии высокий уровень?

— В индийской сборной есть единственная спортсменка, которая владеет многооборотными прыжками, но она живет и тренируется в США. Поэтому мое появление стало событием, но я никак не ожидала, что оно заслужит освещение в прессе. Я только отошла от награждения, как меня накрыл очередной стресс, когда увидела рядом с ареной съемочную группу. Интервью без подготовки, с каверзными вопросами формата: «Когда индийские спортсмены будут конкурировать с российскими?» Да еще и на английском! Это было выше моих сил.

Чудо света и безумное внимание местных

— Удалось ли посмотреть страну?

— В свободное от тренировок время Ракхи старалась максимально разнообразить мой досуг. Мы посетили Кутуб-Минар, Лорди Гарден и Тадж-Махал. Я не сразу поняла, что вызываю не меньший интерес у посетителей достопримечательностей, чем сами достопримечательности. Вместо того чтобы фотографироваться на фоне легендарного Тадж-Махала, некоторые предпочитали запечатлеть мою скромную персону.

Достопримечательности Индии | Источник: Лада МихайловичДостопримечательности Индии | Источник: Лада Михайлович

Достопримечательности Индии

Источник:

Лада Михайлович

— Что еще поразило в Индии?

— После такого опыта мои индусы боялись отпускать меня одну, поэтому передвигалась я только на машине, но даже из автомобиля контраст жизни очевиден. Идет человек в костюме с дипломатом, а рядом девушка в традиционной одежде несет хворост, чтобы развести огонь и согреть воду, потому что у нее нет электричества с водопроводом.

Городская жизнь в Индии | Источник: Лада МихайловичГородская жизнь в Индии | Источник: Лада Михайлович

Городская жизнь в Индии

Источник:

Лада Михайлович

Я жила в прогрессивном районе вроде нашего Сколково, вокруг офисы мировых компаний и стеклянные высотки, а в ста метрах по дороге ходят коровы и тут же кто-то красит машину в пыли. Я, большой любитель пеших прогулок, спросила у индусов, развит ли у них такой формат отдыха. Если индусы хотят погулять, они идут в торговый центр. Город мало предназначен для прогулок, к тому же дышать на улице почти нечем, всё в пыли и смоге. Мы сравнили индекс качества воздуха: в Москве 36, а у них на тот момент было 720!

Погулять можно лишь у достопримечательностей или в парке, как Лорди Гарден, где еще сохранилась местная флора с круглогодично цветущими кустами и тропическими фикусами-паразитами.

Цветущие сады Индии | Источник: Лада МихайловичЦветущие сады Индии | Источник: Лада Михайлович

Цветущие сады Индии

Источник:

Лада Михайлович

Знакомство со звездным шеф-поваром и землетрясение

— Какие встречи запомнились?

— В Индии мне посчастливилось познакомиться со знаменитым шеф-поваром Сандживом Капуром. Мы обедали в шикарном индийском ресторане, стол ломился от изобилия. Пожалуй, это один из самых ярких гастрономических опытов в жизни! Правда индийские блюда для меня были очень острыми. И каждый раз я просила сделать не острый вариант, но оно всё равно оказывалось для меня ядерно острым.

— Что вообще самое неожиданное случилось?

— Впервые в жизни я почувствовала на собственной шкуре, что такое землетрясение. Просыпаюсь от ощущения, что еду в поезде, но стук колес уж больно равномерный. Не сразу поняла, что всё наяву, а не во сне. Я ощущала вибрацию и пыталась в темноте рассмотреть, колеблются ли вентиляторы, люстры и предметы вокруг. Пока приходила в себя, всё закончилась. На мое счастье, это были лишь отголоски землетрясения в Непале магнитудой 6,5!

Природа Индии | Источник: Лада МихайловичПрирода Индии | Источник: Лада Михайлович

Природа Индии

Источник:

Лада Михайлович

— Хочется ли вернуться туда, увидеться с юными спортсменами?

— Я очень привязалась к подопечным. На последнем занятии они подготовили прощальный перформанс под песню See you Again, ту самую из «Форсажа», и подарили сувениры. Мне предложили приехать на более длительный срок, но я не могу оставить свои группы в Москве. Быть может, у моих новых индийских друзей получится приехать ко мне и мы снова встретимся на льду!

