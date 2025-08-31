«Эта история изменила меня»: чего вы не знали об Александре Овечкине

Имя Александра Овечкина знают даже те, кто не слишком увлекается спортом. Но кое-чего о нем не слышали даже большие фанаты Источник: журнал Psychologies

Когда-то Александр Овечкин смотрел матчи с участием Уэйна Гретцки по телевизору и даже не думал о том, что однажды побьет рекорды прославленного хоккеиста. Гретцки, впрочем, тоже не предполагал, что в один прекрасный день проиграет простому парню из России, который тренировался в обычной московской коробке. Овечкина и сейчас можно встретить в разных дворах страны, где он обустраивает хоккейные корты для будущих чемпионов. Там-то и поговорили с ним наши коллеги из издания Psychologies.

Как Овечкин попал в хоккей

Александр говорит, что есть как минимум две версии, как именно он попал в хоккей.

— Кто-то вспоминает, что я увидел матч по телевизору, открыл рот и сразу решил, что буду заниматься. Кто-то говорит, что меня просто привели в динамовскую школу, и там понемногу делал первые успехи, — рассказывает Овечкин. — Я помню только то, что всегда грезил тренировками, клюшками, шайбами. Дома, на улице, в подъезде — я все время «болел» хоккеем.

Позднее Александр «заразил» еще и своих детей. Отец не настаивал, но и не отговаривал их от хоккея. Он придерживается простого, но эффективного правила: «Если надо заставлять, то не надо заставлять». Сыновья, Сергей и Илья, сами потянулись к клюшкам и не сдаются, даже если что-то не получается.

— Сережа берет клюшку, кладет на нее шайбу, пытается удержать — и очень злится, если шайба падает, может даже заплакать, — говорит Овечкин. — Огромное спасибо бабушке, которая в Москве возит их на тренировки, хотя у нее не так много свободного времени. Жена Настя тоже с ними ездит, помогает. Когда был «Матч года», я сказал, что могу взять Сережу и Илью покататься на раскатке. Они с ума сошли от счастья, для них это был праздник.

Как семейная трагедия изменила Овечкина

В спортивных начинаниях Александра поддерживал старший брат Сергей. Он же привел его в большой хоккей. Но, когда Овечкину было 10 лет, Сергей погиб в автомобильной аварии. Александр тяжело переживал смерть брата и до сих пор благодарен ему.

— Я всегда гордился старшим братом Сергеем. Надеюсь, он тоже гордился бы мной, — рассказывает Александр. — История с Сергеем изменила меня. Я понял, что мы остались с братом Мишей и дальше — наша ответственность за семью.

Семья остается на первом месте у Александра Овечкина при любых обстоятельствах. Еще с детства он знал, что должен стать успешным, чтобы обеспечить близких.

— И неважно, чем буду заниматься — хоккеем или чем-то еще, — говорит хоккеист. — Родители наградили меня крепким здоровьем, дали мне все, что могли, пока я рос, поддерживали во всем, когда стал профессиональным хоккеистом.

Овечкин признается, что без родных он бы многого не достиг.

— Став мужем и отцом, я еще четче расставил приоритеты в пользу самодисциплины: у меня двое детей, жена, с собакой надо погулять. Самое ценное для меня время — это время, проведенное с ними, — отмечает Александр.

Почему Овечкин — Великая восьмерка

У Овечкина есть три прозвища — Ови, Александр Великий и Великая восьмерка. Если с первыми двумя все в общем-то понятно, то у Великой восьмерки есть своя замысловатая история. Она появилась по аналогии с прозвищем Уэйна Гретцки — Великолепная единица (The Great One).

Кроме того, восьмерка для Александра Овечкина не просто цифра, а буквально счастливое число:

Во-первых, его мама и по совместительству двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Татьяна Овечкина выступала за баскетбольное «Динамо» и дважды выигрывала Олимпиаду в составе сборной СССР под номером 8. Во-вторых, Александр начал заниматься хоккеем в 8 лет. В-третьих, все в те же восемь лет (совпадение? Не думаем!) Овечкин смотрел по телевизору матч, в котором Уэйн Гретцки забил свою 894-ю шайбу. В-четвертых, со своей супругой Анастасией Шубской Ови познакомился в августе 2008-го. В-пятых, они поженились 8 июля 2017 года. В-шестых, первенец Сергей родился у пары 18 августа 2018 года.

В общем, кажется, будь Овечкин «тройкой» или вообще какой-нибудь «девяткой», возможно, ему и не подошла бы приставка «великий».