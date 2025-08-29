Не подставляйте «Локомотив»: в КХЛ увеличили штрафы за оскорбительные кричалки болельщиков

В КХЛ увеличили штрафы за оскорбительные кричалки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Континентальной хоккейной лиге увеличили размеры штрафов за неподобающее поведение фанатов и болельщиков. Это следует из информации, опубликованной в дисциплинарном регламенте на сезон 2025/2026.

В прошлом сезоне в случае, если за болельщиками, находящимися в фанатском или гостевом секторах, были замечены скандирования, выкрики, жесты и действия, носящие оскорбительный или провокационный характер, а также нецензурные слова и выражения, в том числе в форме песен и речевок, клуб могли оштрафовать на один миллион рублей. Теперь размер взыскания вырос до трех миллионов рублей.

Раньше за оскорбительные кричалки с трибун клуб могли оштрафовать на 100 тысяч рублей. Теперь эта сумма выросла до полумиллиона. За провокационные речевки придется заплатить такую же сумму.

«В случае обнажения верхней части тела (по пояс) фанатами клуба, находящимися на фанатском или „гостевом“ секторе, на клуб может быть наложен штраф в размере 50 тысяч рублей», — говорится в документе.

Полностью ознакомиться со списком штрафов, которые могут быть наложены на клубы из-за поведения болельщиков, можно ознакомиться на сайте КХЛ.