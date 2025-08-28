НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Засветился даже Никитин: в России вышел фильм о борьбе Ярославля и Челябинска за Кубок Гагарина

Засветился даже Никитин: в России вышел фильм о борьбе Ярославля и Челябинска за Кубок Гагарина

В съемках приняли участие хоккеисты и наставники команд

114
Написать комментарий
Финальная серия были напряженной, и «Локомотив» оказался сильнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФинальная серия были напряженной, и «Локомотив» оказался сильнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Финальная серия были напряженной, и «Локомотив» оказался сильнее

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Документальный фильм о борьбе «Трактора» и «Локомотива» за главный трофей КХЛ вышел в четверг, 28 августа. Премьера прошла на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Участие в съемках приняли экс-наставник «Локомотива», а ныне главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, а также игроки «Локомотива» Александр Радулов, Даниил Исаев, Максим Березкин и лидеры челябинской команды — Зак Фукале, Максим Шабанов, Василий Глотов, Владимир Ткачев, а также болельщики.

«Это был очень интересный сезон, даже необычный. Разные языки, новые игроки, много всего, — рассказал голкипер „Трактора“ Зак Фукале. — Но, что важно, по ходу сезона мы набирали все больше и больше уверенности. Чем было труднее, тем сильнее мы становились. И, когда начался плей-офф, мы поняли: этот „Трактор“ не остановить».

Команда «Трактора» в фильме вспомнила организацию фан-зон и реакции болельщиков.

Александр Радулов с семьей появился в фильме про противостояние «Трактора» и «Локомотива»

Источник:

КХЛ

Игроки признались, что их поразила беспрецедентная поддержка болельщиков.

Болельщики были с командой до конца, даже на выездных матчах | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUБолельщики были с командой до конца, даже на выездных матчах | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Болельщики были с командой до конца, даже на выездных матчах

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Фан-зоны организовывали на Кировке, в Парке Гагарина и возле арены | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUФан-зоны организовывали на Кировке, в Парке Гагарина и возле арены | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Фан-зоны организовывали на Кировке, в Парке Гагарина и возле арены

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Нигде за все время, что существует КХЛ, такого не было. Ни в одном городе. Я, по крайней мере, не видел», — оценил нападающий «Трактора» Максим Шабанов.

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, как сильно Ярославль любит хоккей:

«Нужно в Ярославле побывать, чтобы понять, насколько город живет хоккеем, насколько город помнит парней, которые погибли в этой страшной катастрофе. Насколько вокруг этого все закольцовывается, — сказал тренер в документальном фильме.

Авиакатастрофе, которая случилась 7 сентября 2011 года, посвятили отдельный блок. Своими воспоминаниями о том дне поделились игроки команды.

«Как сейчас помню, ехали в МХЛ на автобусе на выезд не вспомню куда. И, когда пришла эта новость, я ошеломлен был. Это тяжелая трагедия для города», — поделился воспоминаниями Максим Шалунов.

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав хоккейного клуба «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон 11/12. При крушении погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил лишь один человек — бортинженер лайнера Александр Сизов. После расследования причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Хронологию событий ищите в этом материале.

«Я много знал ребят из той команды. Действительно много. Когда я был в Ярославле в интернате, кто-то со мной жил. Когда я был в юниорской лиге в Квебеке, с кем-то я играл по году. И когда это случилось, я играл в Уфе, Матч открытия у нас был. Когда это случилось, это был удар. Шок по всему, мне кажется, спорту, не только по хоккею», — сказал Александр Радулов.

«Я многих знал лично, со многими работал вместе и играл. Санька Вьюхин, царствие небесное, с ним вообще соседи. Помню, что первые два года играл в день трагедии. Потом мы уже попросили, можно уже Ярославль не будет играть в этот день. Потому что это тяжело», — добавил Игорь Никитин.

В фильме также можно увидеть кадры из раздевалок, с тренировок, закулисье матчей и интервью с игроками.

Напомним, в сезоне 2024/2025 ярославский «Локомотив» впервые в истории взял Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф челябинскую команду. Финальная серия стала самой посещаемой в истории КХЛ. Подробности ищите в нашем сюжете.

Ольга Козлова
Ольга Козлова
корреспондент
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
