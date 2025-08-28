От «Кайрата» и «Карабаха» до «Челси» и «Барселоны». Определились все участники Лиги чемпионов

Квалификация Лиги чемпионов подошла к концу — стали известны все 36 участников основного этапа. Рассказываем, кто примет участие в розыгрыше главного европейского клубного турнира и когда пройдет жеребьевка.
Список участников
1-я корзина
«ПСЖ» (Франция);
«Реал Мадрид» (Испания);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Бавария» (Германия);
«Ливерпуль» (Англия);
«Интер» (Италия);
«Челси» (Англия);
«Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Барселона» (Испания).
2-я корзина
«Арсенал» (Англия);
«Байер» (Германия);
«Атлетико» (Испания);
«Бенфика» (Португалия);
«Аталанта» (Италия);
«Вильярреал» (Испания);
«Ювентус» (Италия);
«Айнтрахт» (Германия);
«Брюгге» (Бельгия).
3-я корзина
«Тоттенхэм» (Англия);
ПСВ (Нидерланды);
«Аякс» (Нидерланды);
«Наполи» (Италия);
«Спортинг» (Португалия);
«Олимпиакос» (Греция);
«Славия» Прага (Чехия);
«Буде-Глимт» (Норвегия);
«Марсель» (Франция).
4-я корзина
«Копенгаген» (Дания);
«Монако» (Франция);
«Галатасарай» (Турция);
«Юнион» (Бельгия);
«Карабах» (Азербайджан;)
«Атлетик» (Испания);
«Ньюкасл» (Англия);
«Пафос» (Кипр);
«Кайрат» (Казахстан).
Формат турнира
В основном этапе турнира выступят 36 команд. Теперь нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.
Каждая команда проведет по восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.
Из каждой корзины команды получат по два соперника — с одним будет матч дома, с другим — на выезде.
Казахстанский «Кайрат», например, сможет сыграть дома только с одним представителем корзины 1, с одним представителем корзины 2 и так далее.
Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.
Когда жеребьевка
Имена соперников клубы узнают 28 августа в 19:00 по московскому времени. Жеребьевка будет проходить в Монако.
Когда общий этап
Тур 1: 16–18 сентября 2025 года.
Тур 2: 30 сентября — 1 октября 2025 года.
Тур 3: 21–22 октября 2025 года.
Тур 4: 4–5 ноября 2025 года.
Тур 5: 25–26 ноября 2025 года.
Тур 6: 9–10 декабря 2025 года.
Тур 7: 20–21 января 2026 года.
Тур 8: 28 января 2026 года.
Когда плей-офф
Стыковые матчи: 17–18 и 24–25 февраля 2026 года.
1/8 финала: 10–11 и 17–18 марта 2026 года.
Четвертьфиналы: 7–8 и 14–15 апреля 2026 года.
Полуфиналы: 28–29 апреля и 5–6 мая 2026 года.
Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт).