НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 751мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,44
EUR 93,34
Затопило многоэтажку
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Напал на девушку
Ярославский бренд покорил Россию
Приехала звезда «Папиных дочек»
Какие обследования пройти осенью
Погибла в тройном ДТП с фурой
Вернется летнее тепло
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Где остались места в 10-е классы
Спорт От «Кайрата» и «Карабаха» до «Челси» и «Барселоны». Определились все участники Лиги чемпионов

От «Кайрата» и «Карабаха» до «Челси» и «Барселоны». Определились все участники Лиги чемпионов

Рассказываем, когда состоится жеребьевка

182
Написать комментарий
«Кайрат» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов | Источник: пресс-служба УЕФА«Кайрат» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов | Источник: пресс-служба УЕФА

«Кайрат» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

Источник:

пресс-служба УЕФА

Квалификация Лиги чемпионов подошла к концу — стали известны все 36 участников основного этапа. Рассказываем, кто примет участие в розыгрыше главного европейского клубного турнира и когда пройдет жеребьевка.

Список участников

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

1-я корзина

  • «ПСЖ» (Франция);

  • «Реал Мадрид» (Испания);

  • «Манчестер Сити» (Англия);

  • «Бавария» (Германия);

  • «Ливерпуль» (Англия);

  • «Интер» (Италия);

  • «Челси» (Англия);

  • «Боруссия» Дортмунд (Германия);

  • «Барселона» (Испания).

2-я корзина

  • «Арсенал» (Англия);

  • «Байер» (Германия);

  • «Атлетико» (Испания);

  • «Бенфика» (Португалия);

  • «Аталанта» (Италия);

  • «Вильярреал» (Испания);

  • «Ювентус» (Италия);

  • «Айнтрахт» (Германия);

  • «Брюгге» (Бельгия).

3-я корзина

  • «Тоттенхэм» (Англия);

  • ПСВ (Нидерланды);

  • «Аякс» (Нидерланды);

  • «Наполи» (Италия);

  • «Спортинг» (Португалия);

  • «Олимпиакос» (Греция);

  • «Славия» Прага (Чехия);

  • «Буде-Глимт» (Норвегия);

  • «Марсель» (Франция).

4-я корзина

  • «Копенгаген» (Дания);

  • «Монако» (Франция);

  • «Галатасарай» (Турция);

  • «Юнион» (Бельгия);

  • «Карабах» (Азербайджан;)

  • «Атлетик» (Испания);

  • «Ньюкасл» (Англия);

  • «Пафос» (Кипр);

  • «Кайрат» (Казахстан).

Формат турнира

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

В основном этапе турнира выступят 36 команд. Теперь нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Из каждой корзины команды получат по два соперника — с одним будет матч дома, с другим — на выезде.

Казахстанский «Кайрат», например, сможет сыграть дома только с одним представителем корзины 1, с одним представителем корзины 2 и так далее.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Когда жеребьевка

Имена соперников клубы узнают 28 августа в 19:00 по московскому времени. Жеребьевка будет проходить в Монако.

Когда общий этап

  1. Тур 1: 16–18 сентября 2025 года.

  2. Тур 2: 30 сентября — 1 октября 2025 года.

  3. Тур 3: 21–22 октября 2025 года.

  4. Тур 4: 4–5 ноября 2025 года.

  5. Тур 5: 25–26 ноября 2025 года.

  6. Тур 6: 9–10 декабря 2025 года.

  7. Тур 7: 20–21 января 2026 года.

  8. Тур 8: 28 января 2026 года.

Когда плей-офф

Стыковые матчи: 17–18 и 24–25 февраля 2026 года.

1/8 финала: 10–11 и 17–18 марта 2026 года.

Четвертьфиналы: 7–8 и 14–15 апреля 2026 года.

Полуфиналы: 28–29 апреля и 5–6 мая 2026 года.

Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт).

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лига чемпионов Жеребьевка Команда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление