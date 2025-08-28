От «Кайрата» и «Карабаха» до «Челси» и «Барселоны». Определились все участники Лиги чемпионов

«Кайрат» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Источник: пресс-служба УЕФА

Квалификация Лиги чемпионов подошла к концу — стали известны все 36 участников основного этапа. Рассказываем, кто примет участие в розыгрыше главного европейского клубного турнира и когда пройдет жеребьевка.

Список участников

Источник: пресс-служба УЕФА

1-я корзина

«ПСЖ» (Франция);

«Реал Мадрид» (Испания);

«Манчестер Сити» (Англия);

«Бавария» (Германия);

«Ливерпуль» (Англия);

«Интер» (Италия);

«Челси» (Англия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Барселона» (Испания).

2-я корзина

«Арсенал» (Англия);

«Байер» (Германия);

«Атлетико» (Испания);

«Бенфика» (Португалия);

«Аталанта» (Италия);

«Вильярреал» (Испания);

«Ювентус» (Италия);

«Айнтрахт» (Германия);

«Брюгге» (Бельгия).

3-я корзина

«Тоттенхэм» (Англия);

ПСВ (Нидерланды);

«Аякс» (Нидерланды);

«Наполи» (Италия);

«Спортинг» (Португалия);

«Олимпиакос» (Греция);

«Славия» Прага (Чехия);

«Буде-Глимт» (Норвегия);

«Марсель» (Франция).

4-я корзина

«Копенгаген» (Дания);

«Монако» (Франция);

«Галатасарай» (Турция);

«Юнион» (Бельгия);

«Карабах» (Азербайджан;)

«Атлетик» (Испания);

«Ньюкасл» (Англия);

«Пафос» (Кипр);

«Кайрат» (Казахстан).

Формат турнира

Источник: пресс-служба УЕФА

В основном этапе турнира выступят 36 команд. Теперь нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Из каждой корзины команды получат по два соперника — с одним будет матч дома, с другим — на выезде.

Казахстанский «Кайрат», например, сможет сыграть дома только с одним представителем корзины 1, с одним представителем корзины 2 и так далее.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Когда жеребьевка

Имена соперников клубы узнают 28 августа в 19:00 по московскому времени. Жеребьевка будет проходить в Монако.

Когда общий этап

Тур 1: 16–18 сентября 2025 года. Тур 2: 30 сентября — 1 октября 2025 года. Тур 3: 21–22 октября 2025 года. Тур 4: 4–5 ноября 2025 года. Тур 5: 25–26 ноября 2025 года. Тур 6: 9–10 декабря 2025 года. Тур 7: 20–21 января 2026 года. Тур 8: 28 января 2026 года.

Когда плей-офф

Стыковые матчи: 17–18 и 24–25 февраля 2026 года.

1/8 финала: 10–11 и 17–18 марта 2026 года.

Четвертьфиналы: 7–8 и 14–15 апреля 2026 года.

Полуфиналы: 28–29 апреля и 5–6 мая 2026 года.