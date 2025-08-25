Размозжил ракетку, показывал неприличные знаки: теннисист Медведев закатил истерику на US Open — эмоциональное видео

Даниил Медведев оказался не из тех, кто сдерживает эмоции Источник: AP / TASS

Российский теннисист Даниил Медведев превратил свое выступление на турнире US Open в шоу, где нашлось место и разбитой ракетке, и неприличным жестам. Причиной не самого спортивного поведения стало поражение от вечного конкурента второй ракетки России. Французский спортсмен Бенжамен Бонзи до этого дважды выбивал россиянина из «Большого шлема», и новая встреча с закадычным оппонентом разбудила всех демонов Даниила Медведева.

С первых же минут теннисист выбрал агрессивную манеру игры и периодически показывал неприличные знаки своему сопернику. Тот в свою очередь старался изо всех сил не реагировать на провокации.

Даже без знания русского языка все поняли, о чем говорил Медведев Источник: tennis-live.su

Игра длилась практически четыре часа, и все уже порядком устали, включая одного из фотокорреспондентов. Во время неудачной подачи Бонзи тот подумал, что встреча уже окончена, и захотел первым выйти на корт и сделать удачный кадр. Из-за нарушения судья разрешил Бенджамину подавать повторно, чем не на шутку разозлил Медведева.

— Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Ты домой уйти хочешь? Ребята, он хочет уйти домой. Ему платят за матч, а не за часы, — начал кричать Медведев сначала на арбитра, а после и всем зрителям.

В арсенале Медведева множество знаков, в качестве благодарности фанатам он показал им сердечко Источник: tennis-live.su

Бурную реакцию теннисиста поддержала толпа. Она освистала судью и еще десять минут не давала Бонзи повторно подавать. Как признавался сам Медведев, его реакция была еще сглажена и от смачных фраз, крутившихся в голове, сдержал только риск получить штраф за оскорбление арбитра.

— Я не хотел специально затягивать, но я точно был разочарован. То, что я делал в своей голове, было намного хуже того, как я повел себя. Я просто выразил свои эмоции и недовольство, а затем болельщики сделали то, что сделали, без моих лишних просьб. Было забавно наблюдать за этим, — прокомментировал Медведев.

Во время матча теннисист не ограничился лишь нападками на судью и соперника. В конце, когда Медведев понял, что всё же проиграл, от гнева и досады он разбил свою ракетку, сидя на скамейке.

Противнику повезло больше, чем ракетке, и в финале матча Медведев пожал ему руку Источник: tennis-live.su

Как оказалось, за несколько минут до этого в его голове промелькнула мысль, чтобы совсем закончить свою карьеру после случившегося. В итоге Медведев лишь ограничился комментарием об этом, а разбитая ракетка стала не ярким финальным аккордом, а небольшой вспышкой ярости.

— Переживая это, я подумал: может быть, было бы забавно завершить свою карьеру одним матчем на US Open. Не сегодня, разумеется, но я имею в виду, что, когда заканчиваешь свою карьеру, никогда не знаешь, где ты хочешь это сделать. Сегодня я подумал: US Open, наверное, отличное место для этого, — поделился теннисист.