«Плакала, когда дошла до вершины». Россиянка без кисти и стопы поднялась на Эльбрус

За плечами у хрупкой красавицы — уже две горные вершины Источник: Олеся Шергина

20-летняя Олеся Шергина из Екатеринбурга совершила восхождение на Эльбрус. Это уже вторая гора, на вершину которой она поднялась: два года назад ей покорился Арарат. А еще совсем недавно Олеся пробежала 10 километров на марафоне «Европа-Азия». Всё это она сумела сделать вопреки врожденной патологии развития кисти и стопы. E1.RU рассказывает историю этой хрупкой на вид, но очень сильной девушки.

«Был риск, что я не выживу»

На правой кисти Олеси только один — большой — палец. Не хватает пальцев и на правой стопе. Девочка родилась такой.

— Эта патология не генетическая и не передается по наследству. Всё произошло из-за того, что мама заболела ОРВИ на 12-й неделе беременности. Заболела очень сильно, как раз когда мой организм только формировался. У нее была температура под 40. Был риск, что я не выживу, и мама тоже, — рассказывает Олеся.

Но мои родители сказали, что все выживут и всё будет хорошо. Так и случилось. Олеся Шергина спортсменка

Родителям было всего по 20 лет, когда дочка появилась на свет.

— Я не представляю, какой это был шок для них. Мне сейчас 20, и, наверное, мне было бы тяжело с таким ребенком. Но они никогда не говорили, что я как-то отличаюсь. Мне никогда не делали поблажек. Если я чего-то не могла, всегда говорили: «Придумай, как сделать». Благодаря такому воспитанию я с детства не видела разницы между собой и другими детьми. Никогда не сталкивалась с оскорблениями и буллингом, — говорит Олеся.

Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Наша героиня спокойно относится к шуткам о своем здоровье, даже сама может посмеяться над этим. Здоровая рука у нее левая, поэтому ей пришлось переучиться и стать левшой.

«Мой самый большой страх»

Олесю всю жизнь преследует страх остаться недееспособной. Больше всего она боится лишиться возможности ходить.

— Из-за того, что на одну ногу нагрузка больше, опора идет неравномерно. Мой самый большой страх — годам к сорока сильно истощить свой организм, — признаётся девушка.

Благодаря своему страху она и пошла в горы. На первое восхождение Олеся решилась через полтора года после операции на ногу. Целый год после этого девушка сидела дома и только за шесть месяцев до поездки начала ходить сама. Подъем на Арарат она называет курсом реабилитации.

Во время подъема на Арарат Источник: Олеся Шергина

— Он мне помог, потому что до этого ногу было разработать достаточно трудно. Когда я вернулась, то заметила, что стало легче ходить на длинные расстояния, — отмечает Олеся.

«Зрелище было впечатляющим»

Спустя два года после восхождения на Арарат Олеся решилась подняться на Эльбрус. Она приехала туда вместе с группой в середине июля.

Подготовку к восхождению Олеся начала с прогулок по Приэльбрусью. Несколько дней ушло на акклиматизацию. Сначала Олеся поднялась на гору Чегет, высота которой 3769 метров, чтобы постепенно подготовить организм к набору высоты. Восхождение заняло около четырех часов.

— Поскольку там каменистая местность, идти было вполне удобно. Плохо мне не было; правда, я немного зевала из-за недостатка кислорода, — делится впечатлениями Олеся.

Олеся Шергина осуществила мечту, поднявшись на Эльбрус Источник: Олеся Шергина

На следующий день началась подготовка к Эльбрусу. Группа двое суток жила в лагере на высоте и совершала тренировочные подъемы.

Взойти на саму вершину с первого раза не удалось, помешал сильный ветер.

— Я была привязана к эмчеэсовцу, большому взрослому мужчине, но меня три раза снесло, и я повисла. Он даже на колени падал от сильного ветра. Тогда наш гид решил, что мы развернемся. Мы почти дошли до середины пути, но смысла идти дальше уже не было, — вспоминает Олеся.

С первого раза подняться на вершину не получилось из-за сильного ветра Источник: Олеся Шергина

До завершения поездки оставался всего день, поэтому времени на отдых и восстановление перед второй попыткой практически не было. Гид задал Олесе всего один вопрос: «Пойдешь?» — и она, конечно, согласилась. А потом отправилась отсыпаться, чтобы набраться сил.

Даже когда был ветер, мне не было страшно. Он скорее злил меня. Олеся Шергина спортсменка

Олеся признаётся, что не испугалась даже после рискованной попытки и возвращения:

— Я не боялась восходить второй раз. Только когда мы ночью проснулись и выезжали, появились опасения, что опять поднимется сильный ветер и придется развернуться. Тогда два дня были бы насмарку.

Но во второй раз всё обошлось. Ветер был, но уже не такой сильный. После достижения отметки в 5400 метров Олеся почувствовала себя плохо из-за проблем с сердцем, но благодаря небольшой передышке это прошло.

Ради таких моментов стоит пережить все трудности Источник: Олеся Шергина

На рассвете перед группой показалась вершина Эльбруса.

— Там такая длинная дорога — снег, лед и вершина. И всё это на рассветном солнце. Зрелище было, конечно, впечатляющим, — рассказывает молодая альпинистка.

Следующая цель — Килиманджаро

Олеся, когда шла по этой дороге к вершине Эльбруса, расплакалась.

— Я просто думала о том, что наконец-то это произошло. Я мечтала об этом еще с Арарата. Когда была покорена одна вершина, я решила, что хочу взять и вторую, тем более Эльбрус. Кавказ — мое любимое место, — отмечает Олеся. — Я была счастлива, плакала, когда дошла до вершины, а на самой вершине 15 минут просто лежала и отдыхала, наслаждаясь видами.

На самой вершине Эльбруса Источник: Олеся Шергина

Следующая гора, на которой хочет побывать Олеся, — главная африканская вершина, Килиманджаро (она немного выше Эльбруса, 5895 метров). Также в планах у девушки — покорить пик Ленина на границе Кыргызстана и Таджикистана (его высота и вовсе 7134 метра), но это уже более продвинутый уровень.

«Бегаем ради ребят»

Горы для Олеси — не единственный способ сбежать от своего страха. Всего через несколько дней после возвращения с Эльбруса она приняла участие в марафоне «Европа-Азия». На нем Олеся вместе с другими ребятами из благотворительного фонда «Жизнь в движении» пробежала десять километров.

Это уже не первый подобный опыт. Ранее девушка участвовала в Московском и Казанском марафонах. Самый первый забег дался Олесе нелегко.

Я выдохлась на четвертом километре. Было прямо сложно: я бежала, но приходилось чаще останавливаться. Олеся Шергина спортсменка

Но каждая следующая гонка проходила всё легче. Десять километров на последнем забеге девушка преодолела за 1 час 17 минут.

— «Европа-Азия» далась мне легко по сравнению с другими марафонами, я реже уставала и почти не переходила на шаг, — делилась впечатлениями после финиша Олеся.

На вопрос о том, что для нее сложнее — подняться на вершину самой высокой горы России или пробежать десять километров, спортсменка выбрала второй вариант. Она отмечает, что ей не хватает выносливости и тяжело держать дыхание долгое время.

— Мы бегаем ради ребят из нашего фонда. На марафонах собираем деньги на протезирование. Например, сейчас мы закрыли сбор на протез для Ильи, у него одна нога сильно короче другой. Он очень хороший человек, я познакомилась с ним в скальном лагере, — рассказывает Олеся.

После финиша на Московском марафоне Источник: Олеся Шергина

Помогать другим ребятам — не единственная мотивация для девушки. Вернувшись к обычной жизни после длительного нахождения взаперти в своей комнате, она стала больше ценить возможность ходить, бегать и вообще двигаться. «Для меня это важно», — говорит Олеся.

Любовь к активному отдыху у нее — от родителей. Когда Олеся была маленькой, они всей семьей часто ездили с палатками на озера.

Хрупкая на вид, но такая сильная Источник: Максим Бутусов / E1.RU

— Мама рассказывала, что, когда мне был месяц, они взяли меня с собой в поход. С детства во мне заложили любовь к природе. Кстати, мое имя переводится как «девушка из леса», — отмечает Олеся.

«Я приспособилась»

Все свои активности Олеся успешно совмещает с учебой и работой. Ей остался последний курс в колледже при Горном университете, после чего она собирается продолжить учебу в вузе. Работает Олеся экологом-технологом в лаборатории. Эту профессию она выбрала, потому что ее всегда беспокоила защита окружающей среды.

Олеся уже привыкла к тому, что здоровая рука у нее только одна. Протез есть (его сделали в протезном центре при фонде), но он помогает выполнять только самые простые манипуляции.

— Первое время в лаборатории мне было очень неудобно работать с пробирками. Нужны две руки, чтобы держать их и заливать раствор, — рассказывает Олеся. — Но я приспособилась: чаще ставлю пробирки на штатив, а когда я их мою, то прислоняю к чему-либо, так проще.

В будущем девушка мечтает написать кандидатскую работу по химии или экологии.