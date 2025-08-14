Променяла лед на пеленки: тихое счастье Александры Трусовой

Отношения у Трусовой и Игнатова зародились пару лет назад и сразу развили космическую скорость Источник: Alexandra Trusova / T.me

Еще в конце прошлого года поклонники фигурного катания обратили внимание на то, что Александра Трусова несколько изменилась, а ее номера стали скромнее. «Живот большой, не прыгает во время шоу», — начали что-то подозревать фанаты. Спортсменка отмалчивалась на вопросы, коллекция которых пополнялась, как когда-то олимпийские награды российских фигуристок, вплоть до пятого месяца. Весной Трусова раскрыла все карты, а заодно и УЗИ. Ну а чего время терять, если новых Олимпиад пока не предвидится. И вот как начинался путь Александры Трусовой из большого спорта в маленькое (но важное) материнство.

«Это мой первый молодой человек»

У фигуристов не так много мест, чтобы завязать отношения, поэтому большинство романов у них — производственные. Вот и Александра Трусова не стала изменять традициям. Со своим первым молодым человеком — одиночником Марком Кондратюком — она познакомилась в 2022 году, перед поездкой на Олимпиаду в Пекине, и закрутилось. Парочку всё чаще стали видеть вместе, а потом они уже устали скрываться от слухов и во всем признались — мол, да, ребята, мы вместе уже несколько месяцев.

Трусова была настроена серьезно.

— Это мой первый молодой человек, и, надеюсь, единственный, — клялась юная и окрыленная влюбленностью Трусова.

Вряд ли кому-то в 18 лет кажется, что первая любовь — это на один-два раза Источник: Alexandra Trusova / T.me

Чтобы никогда не разлучаться, фигуристка даже перешла из-под крыла Этери Тутберидзе в команду ЦСКА, где занимался Марк. Она посвящала песни своему возлюбленному, строила планы на будущее, а позже, как выяснилось, завязала с тренировками, как будто готовя себя для чего-то большего.

— На чем прославилась Трусова? На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет. Почему так считаю? Потому что она не тренируется. По-моему, она закончила, — объявила в сентябре 2023 года заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Следом Тарасова огорошила еще одной новостью: Трусова и Кондратюк больше не вместе.

— Так у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях, — раскрыла карты Тарасова. — Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать.

Когда скрывать было уже нечего, Александре оставалось только объяснить, что разрыв произошел по инициативе Марка.

— Он так решил. Меня просто поставил перед фактом, мол, всё, не готов больше. Это его выбор. Я очень долго пыталась вернуть всё. Поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась избегать эту информацию. Всё переживала внутри, — рассказала Александра.

Как позже выяснилось, во время отношений с Марком Александра начала всё чаще задумываться о том, что продолжает жить свою прошлую жизнь, только в других декорациях. А когда остановилась, чтобы задуматься, чего ей хочется на самом деле, поняла, что у них с Кондратюком совершенно разные планы на семью и жизнь. Соглашаться на компромисс молодой человек не хотел, и пара разъехалась.

«Меня часто обманывали»

После разрыва у фигуристки ушла земля из-под ног, и Александре понадобилось не меньше трех месяцев, чтобы снова ее нащупать.

— Это длилось месяца три-четыре — примерно с начала августа до начала ноября, — откровенничала спортсменка. — Всё, что происходило, определенная история, которой я не буду делиться, потому что это мое. Считаю неправильным выносить. И вообще, от меня вряд ли можно дождаться грустных историй или кружочков, где я плачу. Хотя меня часто обманывали. И теперь мне в принципе сложно доверять людям.

Но вскоре Александра дала повод говорить о ее новом романе. Сначала она стала публиковать всё больше снимков с серебряным призером чемпионата России Макаром Игнатовым, позже он составил компанию Трусовой в шоу-туре Этери Тутберидзе.

Говорят, что любовь — это когда ты знаешь, как рассмешить человека Источник: Alexandra Trusova / T.me

В январе 2024 года фигуристка приехала на чемпионат в Санкт-Петербург, чтобы поддержать Макара с трибун. Она старалась не привлекать к себе внимания, но спортсмен, не справившись с эмоциями, после награждения поцеловал рыжеволосую красавицу у всех на глазах. Такое проявление привязанности явно не входило в планы Александры, и еще некоторое время она предпочитала не давать никаких комментариев, хотя кому они еще были нужны?

«Отношения на расстоянии давались непросто»

Первое препятствие, вставшее между молодой парой, — расстояние. Александра жила и тренировалась в Москве, а Макар — в Санкт-Петербурге. И несколько сотен километров совсем не радовали девушку.

— Пока Макар катался в Питере, он часто приезжал и оставался у меня. Это было самое сложное время. Отношения на расстоянии давались непросто. Знаете, многим нужно личное пространство. Мне — нет. Мне хотелось, чтобы Макар постоянно был рядом, — вздыхала Александра.

Иногда казалось, что в заграничных поездках влюбленные видятся чаще, чем в России Источник: Alexandra Trusova / T.me

Первым на главный шаг решился Макар. Он ушел от своего тренера Евгения Рукавицына, переехал в Москву и стал заниматься вместе с Александрой у Евгения Плющенко.

За тем, как зарождалась история любви двух фигуристов, следила вся страна. Влюбленные не скрывали своих чувств, часто позволяли себе поцелуи на льду перед тысячами зрителей. Но у Трусовой всё еще стоял пунктик на семье, и она мечтала, чтобы вся эта ледяная романтика переросла в нечто большее и серьезное.

— Я всегда думала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем, — сразу расставила приоритеты Александра.

Серьезность намерений влюбленные отметили парными татуировками Источник: Alexandra Trusova / T.me

Мечта Александры исполнилась — 17 июня, спустя полгода отношений, Макар сделал ей предложение в Санкт-Петербурге на фоне ночного города и развода мостов.

— Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь… и там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… И конечно, я сказала «да», — не скрывала эмоций девушка.

Источник: Alexandra Trusova / Т.me

Спустя еще 10 дней молодые подали заявление в ЗАГС, а 8 сентября Трусова официально стала Игнатовой.

Смене фамилии Александра радовалась едва ли не больше, чем спортивным наградам Источник: Alexandra Trusova / Т.me

На пышную свадьбу стоимостью 20 миллионов рублей парочка созвала всю богему, что только может слететься на огонек. Не последнюю роль в организации пира на весь мир сыграла жена Евгения Плющенко — Яна Рудковская.

— Спасибо нашей фее Яне Александровне за то, что мечты становятся реальностью! Это очень волнительно и красиво! — поблагодарила Александра покровительницу.

Выйдя замуж, Александра Трусова оставила созданный еще на Олимпиаде бренд и поменяла фамилию на Игнатову Источник: Alexandra Trusova / Т.me

Занесло на торжество и Анастасию Волочкову. Появление обладательницы самого известного шпагата всея Руси стало едва ли не большим сюрпризом, чем пятиметровый шлейф платья невесты.

«Я бы хотела двоих или троих детей»

Свадьбу сыграли, а теперь можно и… нет, не в медовый месяц отправиться, с ним у пары из-за плотного графика всё достаточно грустно, а задуматься о детях. Чета Игнатовых решила не изменять себе и с появлением малышей тоже не стала тянуть. Правда, об интересном положении Александры пара сообщила только весной 2025 года, но не двусмысленные звоночки появились намного раньше.

На последних фотографиях Александра выглядит поправившейся, и это не из-за еды Источник: Alexandra Trusova / Т.me

Еще в декабре фанаты серебряной призерки Олимпиады обратили внимание на то, что она перестала делать коронные прыжки во время шоу, отказалась от поездки на выступление в Баку вместе с группой Евгения Плющенко. Фигуристка на вопросы лишь отмахивалась и всё списывала на здоровье.

— Александра не очень хорошо себя чувствует, — объясняла Яна Рудковская. — Я, как и мой супруг, не вмешиваюсь в рекомендации врачей, чтобы потом не быть крайней. Если они сказали «не прыгать», то мы не задаем вопросы, почему и зачем.

Не прошло и месяца с тех пор, как вокруг начали поговаривать о беременности Игнатовой, как сразу три не связанных друг с другом источника подтвердили «Спорт-Экспрессу», что она действительно ждет ребенка.

Сама Александра молчала до последнего, боясь спугнуть семейное счастье. Однако раньше она рассказывала, что еще со школьных лет мечтает о детях.

— Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку, — рассказывала новоиспеченная Игнатова сразу после свадьбы.

Источник: Alexandra Trusova / Т.me

Не упускала возможности высказать свое мнение касательно разговоров и Татьяна Тарасова, которая в последние годы переквалифицировалась из тренеров в комментаторы.

— Она взрослая женщина и живет так, как она считает нужным. Скажется ли это на ее карьере? Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и всё. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться, — прокомментировала новость тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Девочка — это очень страшно»

Александра, она же мастер конспирации, стойко не реагировала на любые расспросы и выпады до марта. Только когда скрывать уже не было смысла, спортсменка впервые показала фигуру не в объемной одежде и подтвердила, что скоро станет мамой.

Способ рассекретить беременность фигуристка выбрала необычный. Она вышла на лед турнира «Русский вызов» (0+) в платье, подчеркивающем ее живот, и через нежный танец с любимым мужем рассказала всю историю их отношений, включая последний этап — беременность.

Источник: 1tv.ru

Наконец раскрыв свой маленький секрет, Александру как прорвало: беременные фотосессии, посты в личном блоге о том, как они выбирают мебель и подгузники. В общем, все радости материнства подписчики знали вдоль и поперек. В начале апреля фигуристка закатила гендер-пати в модном ресторане. До праздника Трусова поделилась, что хотела бы девочку, Игнатов назвал мальчика, и его мечта сбылась.

— Девочка — это очень страшно! Представь, она вырастет… И как ее кому-то другому доверить? — в шоке задумывался о будущем Макар.

Беременность Трусова переживала, будто у нее и не было огромного животика, отекших ног и других трудностей. Вплоть до девятого месяца она выходила на лед и бегала на тренировки, пока о ее здоровье не начал беспокоиться тренер.

Беременность беременностью, а прогулка с собаками по расписанию Источник: Alexandra Trusova / Т.me

— Врач сказал, что можно делать всё, что захочу. Тренер сказал, что мне нельзя такое говорить, и выписал ограничения. Но я получила удовольствие, и малыш тоже, — с улыбкой уверяла спортсменка.

В начале августа, собрав сумки, Трусова объявила: «Мы в роддом», и пропала из Сети. Всего через пару дней она появилась в своем блоге уже не одна, а с крошечным малышом на руках. Мальчика назвали Михаил.

Источник: Городские медиа