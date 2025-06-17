«Закрываем обе вратарские позиции»: «Трактор» подписал контракт с зарубежным вратарем

ХК «Трактор» подписал контракт с игроком из Канады Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским голкипером Крисом Дригером. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в клубе.

«С подписанием Криса Дригера мы закрываем обе вратарские позиции на будущий сезон. Канадец — яркий представитель своей школы, находящийся в самом расцвете карьеры голкипера. Это габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ и становившийся призером чемпионата мира», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

В «Трактор» перешел игрок НХЛ Крис Дригер Источник: hctraktor / t.me

«Сейчас Крису нужен новый вызов, который он и получит в „Тракторе“. Уверен, что наша организация и тренерский штаб помогут игроку с быстрой адаптацией и выходом на уровень топов в КХЛ»

Крису 31 год. Карьеру он начал в Западной хоккейной лиге Канады в клубе «Трай-Сити Американс». С 2011 по 2014 годы играл за «Калгари Хитмэн». На драфте NHL 2012-го Криса выбрал клуб «Оттава Сенаторз».

За «Оттаву» хоккеист провел в сезоне 2014/15 один матч. Большую часть сезона выступал в ECHL за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря обменяли во «Флориду Пантерз», где в сезоне 2019/20 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93.8% бросков при коэффициенте надежности 2.05.

С 2021 перешел в новый клуб NHL «Сиэтл Кракен». На чемпионате мира-2022 взял со сборной серебряные медали.

Сезон 2024/25 Дригер провел в AHL. Играл за «Шарлотт Чекерс» и «Манитобу Мус».