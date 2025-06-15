Огромные призовые, скандалы и любители, которых не отпустили с работы: что нужно знать о клубном чемпионате мира

В первом матче «Интер Майами» сыграл вничью с египетским «Аль-Ахли» Источник: пресс-служба ФИФА











15 июня в США стартовал клубный чемпионат мира. Можно сказать, что это новый турнир, вокруг которого уже немало скандалов.

Наши коллеги из 161.RU cобрали для вас основную информацию о главном футбольном турнире лета 2025 года.

Формат турнира

Фавориты турнира по версии суперкомпьютера Источник: Телеграм-канал Opta











Клубный чемпионат мира проводится в 21-й раз, но впервые проходит в таком формате. Раньше в нем принимали участие только победители главных континентальных турниров, и проводился он каждый год. Теперь состав участников расширен, а соревнование будет проходить раз в четыре года.

В нынешнем розыгрыше примут участие 32 команды из разных уголков мира. Больше всего клубов представляют Европу (12). Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды.

Все матчи пройдут в США. Финал турнира состоится 13 июля в Нью-Джерси.

Группа A: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет) и «Интер Майами» (США).

Группа B: «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).

Группа C: «Бавария» (Германия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бока Хуниорс» (Аргентина) и «Бенфика» (Португалия).

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Челси» (Англия), «Лос-Анджелес» (США).

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Редс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия).

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Ульсан HD» (Южная Корея) и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус» (Италия).

Группа H: «Реал» (Испания), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика) и «Зальцбург» (Австрия).

Где чемпионы Англии и Испании?

Отбор европейских команд у болельщиков вызывает вопросы. На турнир отобрался, например, австрийский «Зальцбург», но туда не попали «Барселона» и «Ливерпуль». Как же так произошло?

Прямые путевки получили победители Лиги чемпионов с 2021-го по 2023-й год — «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити». Остальные команды добирались по четырехлетнему клубному рейтингу. При этом было ограничение — не больше двух команд от одной страны.

Из-за этого правила на турнир не попали действующие чемпионы Англии и Испании — «Ливерпуль» и «Барселона».

Суды и поблажки для Месси

Источник: пресс-служба ФИФА











Вокруг турниров немало скандалов. Многие команды и звезды мирового футбола высказывались против еще одного крупного турнира. По их словам, календарь топовых клубов уже перегружен, из-за чего выросло количество травм у футболистов.

Различные профсоюзы футболистов уже подали в суд на ФИФА, обвинив организацию в злоупотреблении властью. Инициаторами иска стали ассоциации Англии и Франции.

Еще одной проблемой стала дороговизна билетов. Из-за этого есть угроза, что трибуны будут пустовать. Из-за этого ФИФА несколько раз уже снижала стоимость билетов. Например, в декабре после жеребьевки самые дешевые места на матч-открытие стоили 349 долларов, в январе — примерно 230 долларов, а в июне — 55 долларов.

При этом за неделю до первого матча было продало лишь 20 тысяч билетов из 60. ФИФА тогда решила пойти на уловку — продавала билеты студентам местного колледжа за 20 долларов, при этом еще вручала четыре билета в руки.

Еще один скандал был связан с отбором участников на турнир. Команда «Интер Майами», которой владеет Дэвид Бекхэм, получила путевку, выиграв регулярный сезон MLS (чемпионат США). Команду пригласил лично президент ФИФА Джанни Инфантино.

Многие посчитали, что клуб был выбран не по спортивному принципу, а только из-за того, что в нем играет один из лучших футболистов мира Лионель Месси (сейчас ему 37). При этом вечный соперник Месси Криштиану Роналду на турнире не сыграет — его «Аль-Наср» квалификацию не прошел.

Еще одной сложностью для команд стало время проведения турнира. У всех футболистов контракты заключаются до июля. Турнир же стартует в середине июня и завершится через месяц. Некоторые футболисты уже по ходу чемпионата мира могут покинуть свои команды. Так может произойти с полузащитником «Баварии» Лероем Сане — 1 июля начнет действовать его соглашение с турецким «Галатасараем».

Миллиардные призовые

Вокруг турнира много скандалов, но клубы, скорее всего, подойдут к нему очень серьезно. Причина очень простая — очень большие призовые. Суммарный фонд составляет 1 миллиард долларов (525 миллионов гарантированные выплаты, 475 долларов — за спортивные достижения).

Победитель турнира получит 125 миллионов долларов. За каждую победу на групповом этапе команды получат 2 миллиона долларов, за ничью — 1 один миллион. За выход в 1/8 финала заплатят 7,5 миллиарда долларов.

Гарантированные выплаты распределятся будут неравномерно. Европейские команды только за участие в турнире получат 50 миллионов долларов, представитель Южной Америки — 15 миллионов долларов, остальные команды — 9,5 миллиона долларов.

Есть ли наши?

Россию будет представлять российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Еще одним футболистом с российским паспортом будет бразилец Малком — бывший нападающий «Зенита» сейчас играет за «Аль-Иттихад».

Также будет много бывших игроков РПЛ: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Маркос Рохо («Бока Хуниорс»), Соломон Рондон («Пачука») и другие. Всего будет 17 бывших игроков из чемпионата России.

Обратить внимание стоит не только на футболистов. Тренировать «Аль-Айн» будет бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич.

Не отпустили с работы

Самый дорогой состав на турнире у мадридского «Реала» — его оценивают в 1,3 миллиарда евро. Первые 11 мест рейтинга занимают представители Европы.

Источник: Transfermarkt











Источник: Transfermarkt











Дальше разница слишком велика. Самый скромный состав у новозеландского «Окленда». Его оценивают в пять миллионов евро. Столько же, например, стоит центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко.

«Окленд» — любительская команда. Чтобы приехать в США, футболистам пришлось брать отпуск за свой счет на основных своих работах. При этом не все работодатели пошли навстречу игрокам команды — некоторых не отпустили на турнир, из-за чего команда лишилась нескольких футболистов. По семейным обстоятельствам не приехал и главный тренер новозеландцев.

— У всех игроков есть работа помимо футбола, однако они с невероятной самоотдачей относятся к игре. Им пришлось брать отпуск. Более того, некоторые не смогли найти время для участия как в Лиге чемпионов Азии, так и в клубном чемпионате мира, — сказал тренер «Окленд Сити» Пол Поза.

В группе «Окленду» будет противостоять мюнхенская «Бавария», аргентинский «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика».

Где смотреть?