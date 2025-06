«Принцесса вручила медаль, а КГБ велел молчать 20 лет»: интервью с легендарным гребцом Юрием Бачуровым

— Вот идем мы как-то по Альбано после тренировки, уже закончили, подходим к старту. А там стоит немецкая команда. Самая знаменитая в мире тогда. В 60-м году, кстати, впервые немцы из ГДР и ФРГ выступали одной сборной. Решили объединиться — хотели всех обыграть. Загребной у них рукой машет: «СССР, come here, come here!» Я — загребной, капитан, останавливаюсь. Говорю ребятам: «Ну что, парни, самые знаменитые гребцы нас зовут. Нехорошо отказываться. Подумают: струхнули». Решили: идем. Посмотрим, хуже мы или лучше. Мы ж ни с кем еще не соревновались до этого, неизвестно. Подошли, встали на старт. Он показывает две пятерни, мол, десять гребков. Сам же и старт дает. «Go!» — и мы пошли. Сделали десять гребков — мы на два метра впереди. А это, я скажу вам, в гребле заметно. Хорошо видно. Они в растерянности: как это так? Приехали какие-то пацаны непонятные — и сразу вперед? Он своей команде что-то сказал, потом нам: «Давайте еще раз». Мы разворачиваемся обратно к старту, уже с воодушевлением — нормальные такие, спокойные. Встали, опять десять гребков — и снова те же два метра форы. Значит, мы на каждом гребке у них по чуть-чуть выигрывали. Значит, лодка у нас шла быстрее. А потом мы себя успокаивали: ну ладно, может, это потому что они тяжелые, здоровые такие, лопоухие, руки-ноги длинные, а мы короткие, легкие — на старте-то, может, и быстрее. Тренеру, конечно, не сказали. Ругался бы. Но внутри приободрились. А потом полуфинал. Мы у всех выиграли. Подходит тренер и говорит: «Сеньоры, — он нас всегда так называл, — у вас лучшее время дня». То есть среди всех наше время было лучшее. Это и нас завело, и руководство встрепенулось. Потому что нас ведь привезли не за медалями, а просто чтобы в финал вышли, чтобы хоть какие-то очки принесли в общий командный зачет. Тогда ведь была гонка двух держав — СССР и США.