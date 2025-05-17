Кого пробить невозможно? Сравниваем вратарей из «Локомотива» и «Трактора» — большой разбор

В финале в воротах команд играют Даниил Исаев и Зак Фукале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В финале Кубка Гагарина любители хоккея наблюдают настоящее вратарское противостояние. Ворота команд держат на замке настоящие мастера своего дела — ярославский голкипер Даниил Исаев и челябинский Зак Фукале.

На льду они показывают все: мастерские спасения, молниеносную реакцию на действия полевых игроков и блокировку бросков с любой позиции соперника. Кажется, что пробить Исаева и Фукале просто невозможно.

Мы решили сравнить, чем хороши вратари ярославской и челябинской команд. Две основные характеристики голкиперов — процент отраженных бросков и коэффициент надежности. Для сравнения возьмем показатели вратарей из регулярного чемпионата 24/25 и плей-офф 2025 года.

Даниил Исаев — лучший вратарь сезона 23/24

Вратарь ярославской команды проводит уже третий сезон в качестве основного. В системе «Локомотива» Исаев рос с малых лет. Он прошел через молодежную лигу, стал обладателем Кубка Харламова в 2019 году, доказал на уровне Всероссийской хоккейной лиги свою способность играть на взрослом уровне и вернулся в «Локомотив». Исаев провел сезон 21/22 вторым вратарем с девятью матчами на счету в регулярном чемпионате, а в следующем сезоне стал основным.

Даниил Исаев бесспорно является одним из лидеров по показателям вратарской статистики. Процент отраженных бросков при 41 игре в регулярном чемпионате 24/25 составил 92,4. Чем процент выше, тем больше бросков отразил вратарь из нанесенных. Всего в прошедшей регулярке в ворота Исаева было совершено 865 бросков, из них он отразил 799, пропустив за весь сезон всего 66 шайб.

Даниил Исаев — вратарь «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Коэффициент надежности — 1,61. Здесь ситуация другая: чем ниже показатель, тем лучше. Цифра должна стремиться к единице. Коэффициент показывает, сколько в среднем вратарь пропускает за 60 минут матча.

На счету Исаева восемь матчей отыгранных на ноль, иначе говоря, у вратаря восемь «сухарей». Всего за регулярный чемпионат 24/25 Даниил провел на льду 2454 минуты.

Зак Фукале играл в НХЛ

Зак Фукале родом из Канады. В «Тракторе» он проводит второй сезон и бесспорно является основным вратарем. У него на замене сидит молодой хоккеист — Сергей Мыльников. В Россию голкипер приехал с опытом из лучшей лиги мира — НХЛ. С 2021 по 2023 год он выступал за «Вашингтон Кэпиталз», а также в Американской хоккейной лиге в «Херши Беарс».

Зак Фукале играет под № 30 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В регулярном чемпионате 24/25 при 49 играх его процент отраженных бросков — 92,1. В его ворота было совершено 1320 бросков, а отражено — 1216. Всего Фукале пропустил 104 шайбы за сезон. Коэффициент надежности — 2,15. На льду Зак провел 2907 минут. А матчей, сыгранных на ноль, у него 9.

Делаем вывод по показателям

Важно учесть разницу в количестве игр. Исаев получил травму 10 января 2025 года и выпал больше чем на месяц. Разница в 8 матчах. Чтобы всё было честно и ровно, сравним показатели вратарей в плей-офф, где каждый провел по 18 матчей на момент 16 мая.

Соперниками «Локомотива» были «Торпедо», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Трактор», с которым команда успела сыграть два раза. В каждой встрече на воротах играл Исаев, второй вратарь задействован не был. Из 18 игр у Даниила 13 победных. Процент отраженных бросков — 93,4, а коэффициент надежности — 1,57. Всего за 18 встреч Исаев пропустил 29 шайб.

«Трактор» в плей-офф сыграл с владивостокским «Адмиралом», с минским «Динамо», с московским «Динамо» и два матча с «Локомотивом». В серии с «Адмиралом» в трех матчах на лед выходил второй вратарь — Сергей Мыльников, то есть в первом раунде они еще играли на пару с Фукале, потом же главная роль основательно перешла к Заку. Его статистика такова: процент отраженных бросков — 91,9, а коэффициент надежности — 2,63.

Судя по статистике вратарей, показатели Исаева стабильнее, чем у Фукале. Однако учтем и особенности команд: у «Локомотива» защита одна из лучших в лиге, порой ярославские игроки не подпускают соперников к Исаеву.

Вратарь «Локомотива» силен в плане техники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Исаев и Фукале — разноплановые вратари

Вратари разные по стилю игры. Зак Фукале не боится пользоваться пространством. Может играть глубоко в воротах, идет на риск в действиях. Чаще всего Фукале любит перекрыть бросок, а потом доигрывает, то есть накрывает шайбу или передает инициативу своим полевым. До последнего остается на прямых ногах, он не такой гибкий как Исаев. У Зака отличная реакция, он может креативить на пятаке и совершать смелые спасения.

Исаев побеждает технически. Он более определенный и заточен под конкретные действия. Даниил максимально спокойный вратарь. От Исаева чаще, чем от Фукале, можно увидеть игру в шпагате, он пластичный и быстрый голкипер. Часто играет на границах вратарской зоны, выкатывается вперед, чтобы помешать противникам увидеть пространство для броска.