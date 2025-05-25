НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 759мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Как выбрать детский лагерь
Честное мнение об Абхазии
Следующий сезон для «Локомотива»
Руины заброшенного завода
Лотерейный эксперимент
Змеи на даче
Пропал медведик
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Спорт Ярославская молодежь чествовала «Локомотив» на концерте известного рэпера. Видео

Ярославская молодежь чествовала «Локомотив» на концерте известного рэпера. Видео

Подростки хлопали и громко кричали

755
Написать комментарий
Ярославские подростки поддерживали «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RUЯрославские подростки поддерживали «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RU

Ярославские подростки поддерживали «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RU

24 мая перед концертом (16+) рэпера Mayot ярославская молодежь скандировала кричалки «Локомотива». В ожидании начала выступления молодые люди чествовали команду, хлопали и кричали. Концерт прошел в баре «Руки Вверх».

«"Локо" — чемпион», — кричали молодые люди.

На концерте рэпера ярославские подростки поддерживали хоккейную команду

Источник:

читатель 76.RU

Mayot — российский рэпер, хип-хоп-исполнитель, участник музыкальных объединений Melon Music и RNDM Crew. У исполнителя преимущественно молодежная аудитория.

Выхода артиста люди ждали около двух часов. Вместо того, чтобы звать рэпера, подростки периодически выкрикивали кричалки «Локомотива». Напомним, Кубок Гагарина железнодорожники взяли 21 мая.

Люди кричали и хлопали

Источник:

читатель 76.RU

«Ярославский бронепоезд!» — подхватывали люди.

Ярославцы радуются победе «Локомотива»

Источник:

читатель 76.RU

В нашем сюжете мы рассказали, как прошел финал Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» со счетом 4:1 в серии.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Концерт
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам
Владислав Грозный
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление