Ярославская молодежь чествовала «Локомотив» на концерте известного рэпера. Видео

24 мая перед концертом (16+) рэпера Mayot ярославская молодежь скандировала кричалки «Локомотива». В ожидании начала выступления молодые люди чествовали команду, хлопали и кричали. Концерт прошел в баре «Руки Вверх».
«"Локо
Mayot — российский рэпер, хип-хоп-исполнитель, участник музыкальных объединений Melon Music и RNDM Crew. У исполнителя преимущественно молодежная аудитория.
Выхода артиста люди ждали около двух часов. Вместо того, чтобы звать рэпера, подростки периодически выкрикивали кричалки «Локомотива». Напомним, Кубок Гагарина железнодорожники взяли 21 мая.
«Ярославский бронепоезд!» — подхватывали люди.
В нашем сюжете мы рассказали, как прошел финал Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» со счетом 4:1 в серии.